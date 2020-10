Veletrhy Brno prodají několik budov a propouštějí, aby přežily

Společnost propouští až 30 procent zaměstnanců. Zásadní ale je vyřazení veletrhů z hromadných akcí. Firma po ministerstvu zdravotnictví chce, aby se veletrhy v koronavirových opatřeních braly jako obchodní centra. ČTK to řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Rušíme jednu akci za druhou, žijeme z toho, co jsme měli našetřeno na začátku roku. Pracujeme s městem na určitých transakcích, které nám zvýší likviditu, abychom mohli přečkat do jara. Nejvíc ale potřebujeme, aby nás ministerstvo zdravotnictví jako veletrhy vyjmulo z hromadných akcí, abychom se dostali do stejného režimu jako například obchodní centra, která mohou fungovat prakticky bez omezení. Žádáme to od jara a stále se nic neděje,“ uvedl Kuliš.

Pouze provozní náklady, bez započítání nákladů na mzdy, jsou měsíčně přibližně 14 milionů korun. I proto Veletrhy Brno pracují na snižování počtu zaměstnanců. „S vizí, že další dva roky budou problematické a nejspíš poníženy o 20 až 30 procent také o tolik snižujeme počet zaměstnanců, optimalizujeme strukturu. V posledních letech, kdy se nám dařilo, měla struktura sklon nabobtnávat, takže některá ta místa, která živelně vznikla v poslední době, rušíme,“ podotkl Kuliš.

Firma, kterou vlastní město Brno, připravuje také prodej nevyužívaných nemovitostí v areálu. „Prodej zbytného majetku, který nesouvisí s hlavní činností firmy, tedy s výstavářskou činností, doporučila v závěrech analýza poradenské společnosti Deloitte. Doporučení se týká historických budov, které se dlouhodobě k výstavářské činnosti nepoužívají a je naším záměrem tyto budovy prodat. Historické budovy určené k prodeji jsou Pavilon UMPRUM a Králíkovo divadlo. V druhém případě musí prodej ještě odsouhlasit představenstvo firmy a Rada města Brna. Prodej dalšího majetku není aktuální,“ uvedl k tomu mluvčí firmy Jaroslav Bílek.

Z původně plánovaných podzimních akcí se nakonec nejspíš uskuteční pouze Caravaning Brno a to ještě v jiném než veletržním režimu. „Rozhodně nepůjde o mezinárodní veletrh, většina prodejců jsou tuzemské firmy. V podstatě jde o režim showroomu a showroomy nijak omezené nejsou. Je to taková hra se slovíčky, ale nám nic jiného nezbývá,“ podotkl Kuliš. Zrušený je veletrh Woodtec i potravinářská Salima, kterou Veletrhy původně přeložily z jarního termínu. Už je definitivně rozhodnuto o jejím konání na jaře 2021.

Generální ředitel Veletrhů Brno požaduje vyřazení veletrhů na ploše výstaviště z hromadných akcí už od jara. Argumentuje tím, že na veletrhu nedochází zdaleka k takové koncentraci lidí jako například na koncertu, že pohyb lidí se podobá spíš obchodnímu centru.