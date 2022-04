Věděli jste, že, v Doctor Optic vám změří zrak zdarma?

Péče o váš zrak je naší prioritou a protože se na našich pobočkách velmi často setkáváme s tím, že o mnohých službách či speciálních úpravách brýlových čoček (skel) zákazníci netuší, sepsali jsme pro vás to nejdůležitější.

Měříme zrak v oční optice?

Na všech pobočkách Doctor Optic Vám změří zrak ZDARMA naši vysokoškolsky vzdělaní optometristé. Měření probíhá na nejmodernějších přístrojích stejně jako u očních lékařů. Nemusíte tak čekat dlouhé měsíce na měření zraku u vašeho očního lékaře. Můžete přijít rovnou do oční optiky a nechat si tak během jedné návštěvy změřit zrak bez čekání a zhotovit nové brýle.

Preventivní kontrola zraku jednou za 2 roky?

S přibývajícím věkem se náš zrak postupně zhoršuje, a proto je třeba chodit preventivně každé dva roky na přeměření zraku. Obzvlášť pravidelná kontrola zraku je důležitá u řidičů kvůli bezpečnosti.

Pojišťovny již nepřispívají dospělým na obruby a skla?

Od 1. 8. 2019 zrušily zdravotní pojišťovny příspěvky na brýlové obruby a skla. Výjimku tvoří pouze děti do 17 let včetně (do 18. narozenin) a pacienti s více než +- 10 dioptriemi. Více informací naleznete na stránkách vaší zdravotní pojišťovny nebo se informujte na jakékoliv naší pobočce.

Všichni dospělí, kteří nepatří mezi výjimky, tedy nemusí již pro předpis k očnímu lékaři, ale mohou přijít na měření zraku rovnou do oční optiky.

Nejsou už jen bifokální brýle, ale i multifokální a navíc vypadají esteticky?

Nositelé brýlí využívají bifokální skla na dálku a čtení. Dnešní doba vyžaduje práci s počítačem a právě tato střední vzdálenost u bifokálních brýlí chybí. Proto Vám v oční optice můžeme nabídnout brýle multifokální, na které vidíte všechny vzdálenosti, a přechod dioptrií v brýlích není vidět. Tudíž jsou multifokální brýle velmi komfortní a efektivní na celodenní nošení.

Brýle lze platit různými benefitními poukazy od zaměstnavatele?

Mnohdy ani netušíme, co vše je možné těmito poukazy uhradit. Většina našich zákazníků je mile překvapena, když zjistí, že může část ceny za brýle uhradit benefitní kartou či poukazem, který dostávají od zaměstnavatele. Na našich provozovnách můžete uplatnit vybrané poukazy a karty od společností Sodexo, Edenred, Unišek Up, Benefit Plus, Gallery Beta a Benefity.

Brýlová skla se neustále vyvíjí?

Výrobci brýlových čoček přichází s novými technologiemi ohledně ochrany zraku (filtry proti modrému světlu, UV záření) a nebo bezpečnosti na cestách (speciální povrchové úpravy na řízení).