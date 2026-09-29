Ve strakonické porodnici se ženy cítí bezpečně a v pohodě

Kdo dnes přichází rodit do Strakonic, často už má poměrně jasnou představu o tom, jak by měl porod vypadat. Nastávající maminky se zajímají o možnost pohybu, různé porodní polohy, bonding, přítomnost partnera nebo co nejčasnější kontakt s dítětem.
Ve strakonické porodnici tyto požadavky nevnímají jako módní trend, ale jako přirozený vývoj porodnické péče. „Důležité je, aby žena věděla, že se s námi může domluvit. Porod nejde naplánovat do posledního detailu, ale pokud to zdravotní stav maminky a miminka dovoluje, snažíme se její přání respektovat,“ popisuje přístup, na kterém porodnický tým staví, vrchní sestra Daniela Valentová
Tomu odpovídá i prostředí porodního sálu. Ženy mají k dispozici samostatné porodní pokoje, mohou využít porodní gauč, vanu nebo další úlevové metody. Bezdrátové CTG jim umožňuje větší volnost pohybu i v době, kdy je potřeba sledovat srdeční činnost dítěte.
Nejde ale jen o vybavení. To, co rodičky často vnímají nejcitlivěji, je způsob komunikace. Porodní asistentky a lékaři si proto dávají záležet, aby žena věděla, co se právě děje. „Právě klidná komunikace může výrazně ovlivnit, jak žena celý porod prožívá,“dodává Valentová.
První chvíle patří rodině
Pokud je maminka i dítě v pořádku, podporuje strakonická porodnice bezprostřední kontakt dítěte s matkou, bonding a první přiložení k prsu. U porodu může být blízký člověk včetně doprovázející duly.
Také na oddělení šestinedělí zůstává miminko s maminkou. Zdravotníci pomáhají s kojením, péčí o novorozence i praktickými otázkami, které rodiče často řeší až ve chvíli, kdy mají dítě skutečně v náručí. Personál se přitom snaží, aby péče byla individuální dle potřeb konkrétní ženy a jejího dítě.
Nově pomoc i po návratu domů
Jednou z novinek, která tento přístup rozšiřuje i za dveře nemocnice, jsou návštěvy porodních asistentek v domácím prostředí. „Maminky mohou během šestinedělí využít tři návštěvy hrazené ze zdravotního pojištění,“ vysvětluje ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Porodní asistentka může pomoci s kojením, zkontrolovat hojení jak po spontánním porodu, tak po císařském řezu, odpovědět na otázky, které přicházejí během prvních dnů v domácím prostředí. Často je pro ženu psychickou podporou.
Právě po propuštění z nemocnice totiž často nastává chvíle, kdy žena podporu potřebuje nejvíc. V porodnici je pomoc vždy nablízku, doma už mohou i zdánlivé maličkosti přinést nejistotu. Domácí návštěvy tak navazují na péči, kterou ženy dostávají už během těhotenství a pobytu v nemocnici.
Porodnice jako místo, kam se ženy nemají bát přijít
Strakonická porodnice není jen místem, kde se bezpečně narodí dítě. Snaží se být místem, odkud si žena odnáší pocit, že jí zdravotníci naslouchali, věděla, co se kolem ní děje, a mohla být aktivní součástí rozhodování o svém porodu. Právě na kombinaci odborného zázemí Nemocnice Strakonice, zkušeného týmu a otevřené komunikace chce místní porodnice stavět i dál.
Protože dobrý porodní zážitek nevzniká jen tím, co všechno porodnice nabízí. Často začíná mnohem jednodušeji – pocitem, že je žena na správném místě a v dobrých rukou.