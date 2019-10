Vaše sny o úžasné zahradě vám pomohou splnit jezírkové folie a plachty

S folií snadno vytvoříte libovolný tvar jezírka. Jak na to? Vyhlubte do země jámu požadované vodní plochy, z výkopu odstraňte ostré předměty a kořeny a následně položte na dno jezírkovou folii potřebných rozměrů. Po pokládce se okraje upevní například kameny, které budou sloužit i jako dekorace. Pak už stačí jezírko napustit vodou.

Kaučuková folie zůstává pružná i při nízkých teplotách do -60 °C, což umožňuje celoroční používání i pokládku. Navíc neobsahuje žádné ftaláty ani jiná změkčovadla. Má dobrou průtažnost, přizpůsobí se členitosti podkladu a je odolná proti prorůstání kořínků rostlin. Dále má vynikající odolnost proti protržení či průrazu, brání ztrátám vody průsakem a snadno se pokládá.

Kvalitní jezírkové folie a plachty na fóliovníky s dlouhou životností

Kaučukové jezírkové folie vyrábí přesně na míru ryze česká rodinná firma FOLIE – PLACHTY, která je certifikovaná na prodej od firmy FIRESTONE. Značnou výhodou těchto folií je životnost dlouhá přes neuvěřitelných 30 let a vysoká pružnost.

Vypěstujte si velkou úrodu čerstvé zeleniny! Vyberte si ze široké nabídky firmy FOLIE – PLACHTY folii na fóliovník v potřebné velikosti nebo si objednejte plachty na fóliovníky na míru.

Dlouhou životnost za příznivou cenu nabízí kašírovaná folie, která vám bude při celoročním provozu dělat radost minimálně pět let. Vysoce kvalitní je také třívrstvá folie Ginegar - vnější vrstva ji udržuje po dlouhou dobu mimořádně pružnou, prostřední snižuje prostup tepla přes folii až o 20 %, což způsobuje pomalejší ochlazování v noci. Společnost FOLIE – PLACHTY na ni poskytuje záruku 5 let, ale při celoročním použití se můžete spolehnout na životnost přibližně 8 let i více. Folie Ginegar je velmi měkká, pružná, nepraská a stářím nekřehne.

Vsaďte na prvotřídní zboží tradiční české firmy

Firma FOLIE – PLACHTY na tuzemském trhu úspěšně působí již více než 29 let. Vedle široké nabídky jezírkových folií a plachet na fóliovníky u ní můžete pořídit i folie a plachty na zakrytí bazénu nebo zakrývací plachty, které jsou ideální například na ochranu dětských hřišť před ostrým sluncem.

Její vysoce kvalitní produkty můžete zakoupit v internetovém obchodě nebo osobně v podnikové prodejně nacházející se v Brněnské ulici 305/17 v Hradci Králové. Více informací najdete na www.folie-plachty.cz.