Vaše nové bydlení v pražském Braníku

Nové byty projektu Bydlení Braník budou především v pětipodlažní zástavbě dvou domů, jež budou u Branického náměstí a ulic Ke Krči a Nad Strouhou. Součástí areálu jsou ale také dva čtyřpodlažní viladomy. Vybírat si již nyní můžete z bytů ve velikosti od 1+kk do 4+kk. Bydlení tu proto najdou jak aktivní rodiny s dětmi, tak třeba i singles, kteří to chtějí mít blízko do centra města.

Atraktivní bude i vybavení každého z bytů. Chybět nebude podlahové vytápění, rekuperační jednotky, příprava pro inteligentní ovládání bytu nebo velká okna s trojskly. Projekt je proto také zařazen do kategorie Chytré bydlení Plus. Ceny bytů začínají na necelých 4 milionech korun.

Vaši rezervaci na byt můžete uzavřít online. Stačí, když si na stránkách projektu vyberete byt, vložíte jej do košíku, seznámíte se se všemi potřebnými doklady a uhradíte poplatek ve výši 50 000 korun. Na poplatku za rezervaci tak ušetříte hned 20 000 korun. Je to tak jednoduché a zároveň přehledné.



Oproti zeleným plochám ve vnitroblocích určeným pouze místním rezidentům zde budou také veřejné venkovní prostory. Místo, kde projekt postupně vyrůstá, bude totiž protínat centrální pěší korzo se stromořadím, lavičkami a průhledem na Branický pivovar. Další volnočasové plochy budou orientovány především jižním a jihozápadním směrem. Nezapomenulo se přitom ani na dětské hřiště. Díky nabídce šesti komerčních jednotek se v areálu navíc počítá s prostory pro obchody a vybrané druhy služeb.



Rodinné řadové domy s dispozicemi od 5+kk do 6+kk potom představí bydlení pro tu nejnáročnější klientelu. Ke každému z domů bude přiléhat rozlehlá zahrada. Samozřejmostí bude i 1 až 2 garážová stání.

Parkování pro obyvatele bytových domů a viladomů je pak zabezpečeno prostřednictvím podzemních garáží a několika desítek venkovních míst.

První rezidenti by se sem mohli začít stěhovat již na konci příštího roku. Nezmeškejte proto již nyní příležitost najít si zde vaše nové bydlení. Stačí se obrátit na společnost Trigema, která je jak developerem, tak prodejcem bytů a rodinných domů.