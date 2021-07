Váš prázdninový relax v nejkrásnějších dolnorakouských lázních

Resort Therme Laa - Hotel & Silent Spa nedaleko česko-rakouských hranic pro vás na léto připravil lákavé akce a nabídky.

Zarezervujte si snadno a pohodlně z domova svůj vstup předem či v den vaší návštěvy a získejte bez únavné fronty vstupenku do vašich oblíbených lázní za speciální cenu již od 18€ (místo 21€).

Nevíte, co dřív? Máte hodně starostí? Dopřejte si alespoň chvíli jen a jen pro sebe! Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Myslete na svůj dech a zastavte na okamžik tok myšlenek. Cítíte to? Uvědomění si sebe sama, nastavení vnitřní harmonie a symbiózy, uvolnění emočních & tělesných bloků a práce s jemnou energií: to vše umí JÓGA. Dle známého motta „Come as you are“ si vás dovolujeme pozvat do resortu Therme Laa - Hotel & Silent Spa, kde si můžete osobně ověřit benefity jógy. V rámci našich jógových retreatů a pravidelných lekcí se můžete těšit na profesionální lektory jógy a skvělé zázemí pro vaši cestu k sebepoznání. Nejbližší termín jógového víkendu je 5. - 8. 8.



Rezervujte si BODY&SOUL s Bobi Malou. Více info ZDE





Věděli jste, že v Laa an der Thaya lze nasednout na vlak a přímým spojem dorazit až do vídeňského Prátru? Z Brna je navíc možno využít pravidelné linky BRNO – THERME LAA či dorazit z českého příhraničí malebnými cyklostezkami až k lázním na kole. Neváhejte a vydejte se do nejhezčích lázní DOLNÍHO RAKOUSKA.