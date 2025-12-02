Vánoční losy pod stromečkem: drobná radost, kterou Češi milují

Vánoce jsou svátky překvapení, společných chvil a drobných radostí. A právě moment, kdy setřete los nebo si na Štědrý den s lehkým napětím kontrolujete svůj vsazený tiket Sportky, patří podle Čechů k tradicím, na které se těší rok co rok. Průzkum Instant Research agentury Ipsos pro společnost Sazka ukazuje, že 63 % lidí nachází stírací los pod stromečkem pravidelně a 86 % ho považuje za vhodný vánoční dárek.
„Stírací losy mají své kouzlo v drobném momentu překvapení, na který se lidé těší. Podle průzkumu je každé Vánoce dostává většina Čechů a je to vidět i v našich prodejích. Losy se krásně hodí jako přání do obálky, jmenovka na dárek nebo společná zábava u štědrovečerního stolu. Vyvolají úsměv, přinesou radost – a někdy i opravdu velkou výhru,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů ve společnosti Sazka.
Češi řadí stírací losy mezi praktické dárky – hned vedle zážitků, které jsou z hlediska popularity na špičce. Ačkoli jde o drobnou pozornost, podle téměř dvou třetin lidí dokáže los u štědrovečerního stolu, například Zlatá šupina schovaná pod talířem, vytvořit výjimečný okamžik.
Kouzlo překvapení, které baví i dospělé
„Los je skvělý dárek, protože v sobě nese radost i moment překvapení. Jako dospělé nás už máloco překvapí – většinou si přejeme něco praktického, anebo také nic, protože máme všechno, co potřebujeme. Los ale přináší napětí a hravost. Dokud ho nesetřete, nevíte, co ukrývá. I samotné stírání je zábavné, vzbuzuje zvědavost a pocit ‚co kdyby‘ baví snad každého. Možná i proto mají vánoční losy tak dobré výsledky. Já mám radost, když losy dělají radost,“ dodává Eva Nováková.
Velkou výhodou losů je jejich dostupnost – mohou být promyšleným dárkem i záchranou na poslední chvíli. Lze je koupit na všech prodejních místech Sazky po celém Česku, a na některých z nich i nonstop.
Vánoce plné napětí: milionové prémie Sportky
Kdo si rád dopřeje velkou dávku očekávání, ten sleduje sváteční slosování. Letos Sportka přinese během vánočního období celkem 34 garantovaných milionářů. Každou adventní neděli se rozdají milionové prémie – a Štědrý den bude díky nejoblíbenější české loterii opravdu výjimečný: vznikne hned 24 nových milionářů. Dalších 10 milionových prémií pak Sportka rozdá na Silvestra.
Přehled vánočních prémií Sportky:
Celkem tak v prosinci vznikne 34 vánočních milionářů.
„Sportka k Vánocům patří stejně jako světýlka, koledy a společné chvíle s rodinou. Každý rok vidíme, že lidé mají o sváteční slosování velký zájem – a loni byl doslova rekordní. Letos ve středečním štědrovečerním vznikne 24 nových milionářů. Je to tradice, která k Vánocům přináší radost i napětí, a zároveň nabízí příležitost vykročit do nového roku s velkým přáním splněným,“ říká Martin Eliáš, brand manažer kategorie loterií ve společnosti Sazka.
A také Eurojackpot přichází s prémií, která se jen tak nevidí – 30. prosince mohou sázející vyhrát byt v Praze v hodnotě 20 milionů korun.
Věděli jste, že…
Data z průzkumu Instant Research agentury Ipsos pro společnost Sazka, N = 1 036 respondentů.