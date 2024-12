Vánoce bez stresu: Jak vám Sazka ulehčí předvánoční shon?

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku, ale také jedním z nejhektičtějších. Shánění dárků, podávání balíků, placení účtů na poslední chvíli – to vše může způsobit více stresu než radosti....

Mlékárna Hlinsko slaví: Značka Tatra je na trhu již 60 let

Komerční sdělení

Mlékárna Hlinsko má za sebou více než 80 let dlouhou historii, a již 60 let nabízí své výrobky pod značkou Tatra. Ta byla oficiálně zapsána do evidence ochranných známek 3. listopadu 1964.