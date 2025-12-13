Vánoce bez shonu: Sazka vám pomůže zvládnout vše rychle a najednou

Vánoční balíky vyřídíte rychle, i bez tiskárny
Zapomenutý štítek nebo hledání tiskárny už nemusí být problém. Na více než 2 000 vybraných místech Sazky můžete poslat balík i s okamžitým tiskem štítku přímo na pobočce. Stačí přinést zásilku a podací kód z aplikace nebo webu Balíkovny.
„Víme, že před Vánoci je času ještě méně než obvykle. Proto naše služby neustále rozšiřujeme tak, aby si u nás lidé mohli vyřídit maximum věcí rychle, jednoduše a bez zbytečného čekání. Chceme, aby se mohli soustředit na to podstatné – na klidnější a příjemnější svátky se svými nejbližšími,“ říká Jakub Korelus, manažer neloterních produktů ze Sazky.
Rychlý dárek, který vždy potěší: Paysafecard
Když nevíte, čím obdarovat kamaráda, který miluje hry a „má vše“ - Paysafecard je sázka na jistotu. Lze ho uplatnit v online hrách, aplikacích i e-shopech a na pobočkách Sazky ho pořídíte doslova během chvilky. Ideální last-minute řešení.
Zaplaťte účty a dobijte kredit rychle a bez starostí
Na více než 6 000 prodejních místech (s výjimkou poboček České pošty) můžete zaplatit běžné účty i dobít kredit. Stačí předložit fakturu nebo nahlásit částku a obsluha vše vyřídí.
Jak to funguje?
- Přineste fakturu na zaplacení nebo nahlaste částku, kterou chcete dobít kredit.
- Obsluha na místě vše vyřídí za vás a vy odcházíte s potvrzením.
Horkou novinkou je dobíjení vašeho Aircash účtu. Stačí si přes vaši Aircash aplikaci vygenerovat vkladový QR kód na částku, kterou chcete dobít, ukázat ji obsluze, zaplatit a vaše peníze jsou do pár minut připsány.
S více než 8 000 místy po celém Česku máte Sazku vždy na dosah – a to i ve večerních hodinách nebo o víkendech.