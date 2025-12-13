Vánoce bez shonu: Sazka vám pomůže zvládnout vše rychle a najednou

Komerční sdělení
Vánoční období bývá krásné, ale zároveň hektické. Dárky, vyřizování zásilek nebo plateb na poslední chvíli často vezme příliš energie. Letos to ale můžete pojmout jinak. Díky službám Sazky si na tisících míst po celé republice mnoho nutných úkolů vyřídíte rychle, bez dlouhého čekání a bez stresu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vánoční balíky vyřídíte rychle, i bez tiskárny

Zapomenutý štítek nebo hledání tiskárny už nemusí být problém. Na více než 2 000 vybraných místech Sazky můžete poslat balík i s okamžitým tiskem štítku přímo na pobočce. Stačí přinést zásilku a podací kód z aplikace nebo webu Balíkovny.

„Víme, že před Vánoci je času ještě méně než obvykle. Proto naše služby neustále rozšiřujeme tak, aby si u nás lidé mohli vyřídit maximum věcí rychle, jednoduše a bez zbytečného čekání. Chceme, aby se mohli soustředit na to podstatné – na klidnější a příjemnější svátky se svými nejbližšími,“ říká Jakub Korelus, manažer neloterních produktů ze Sazky.

Rychlý dárek, který vždy potěší: Paysafecard

Když nevíte, čím obdarovat kamaráda, který miluje hry a „má vše“ - Paysafecard je sázka na jistotu. Lze ho uplatnit v online hrách, aplikacích i e-shopech a na pobočkách Sazky ho pořídíte doslova během chvilky. Ideální last-minute řešení.

Zaplaťte účty a dobijte kredit rychle a bez starostí

Na více než 6 000 prodejních místech (s výjimkou poboček České pošty) můžete zaplatit běžné účty i dobít kredit. Stačí předložit fakturu nebo nahlásit částku a obsluha vše vyřídí.

Jak to funguje?

  • Přineste fakturu na zaplacení nebo nahlaste částku, kterou chcete dobít kredit.
  • Obsluha na místě vše vyřídí za vás a vy odcházíte s potvrzením.

Horkou novinkou je dobíjení vašeho Aircash účtu. Stačí si přes vaši Aircash aplikaci vygenerovat vkladový QR kód na částku, kterou chcete dobít, ukázat ji obsluze, zaplatit a vaše peníze jsou do pár minut připsány.

S více než 8 000 místy po celém Česku máte Sazku vždy na dosah – a to i ve večerních hodinách nebo o víkendech.

Vstoupit do diskuse

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Padla zatím nejvyšší výhra roku ve Sportce. Muž si odnáší 48 milionů

Komerční sdělení
Envato Elements

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru ve Sportce v letošním roce. Muž v důchodovém věku, který si podal plný tiket v pražské trafice, trefil první pořadí a odnáší si...

Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Zubní pohotovost v Ostravě zajistí i příští rok.

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Praha zažije McLaren F1 Team z bezprostřední blízkosti

Komerční sdělení

Sazka přiváží do Prahy energii a atmosféru světa McLaren F1 Team. Na Výstavišti Praha Holešovice v Křižíkově pavilonu B uvede Allwyn McLaren F1 Team celebration – jedinečnou akci k příležitosti...

Tip na rodinný dárek? Tablet, který pořídíte teď jen za 1 Kč

Komerční sdělení
5G tablet Lenovo potěší celou rodinu. Zdroj: Getty Images

Vánoce jsou ideální čas na pořízení technologií, které využije celá rodina. Například takový 5G tablet může sloužit dětem, rodičům i prarodičům. O2 ho teď svým zákazníkům nabízí za 1 Kč při měsíčních...

Vánoce bez shonu: Sazka vám pomůže zvládnout vše rychle a najednou

Komerční sdělení

Vánoční období bývá krásné, ale zároveň hektické. Dárky, vyřizování zásilek nebo plateb na poslední chvíli často vezme příliš energie. Letos to ale můžete pojmout jinak. Díky službám Sazky si na...

13. prosince 2025

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

13. prosince 2025,  aktualizováno  4:09

Spolehlivá fotovoltaika s patnáctiletou zárukou: Huawei FusionSolar

Komerční sdělení
a

Obnovitelné zdroje energie už nejsou jen doménou ekologických nadšenců, ale běžnou součástí moderní domácnosti. Češi volí energie z obnovitelných zdrojů například kvůli větší soběstačnosti i...

13. prosince 2025,  aktualizováno  4:09

Zelenina z povinnosti na radost

Komerční sdělení
Zelenina z povinnosti na radost

„Zjistil jsem, že mi lidi hromadně píšou, že díky našim zálivkám začali jíst více zeleniny. Z toho jsme vycítili, že přesně tohle je naše cesta.

12. prosince 2025

Muž, který chce lidem ušetřit nervy i peníze - pojištění bez triků

Komerční sdělení

„Když jsem zakládal České pojištění, chtěl jsem, aby si každý člověk, ať už Čech nebo cizinec, student nebo rodič, mohl rychle zjistit, co se mu opravdu vyplatí,“ říká majitel společnosti Jan Němec.

12. prosince 2025

DZS: Tři písmena, tisíce příběhů

Komerční sdělení

Za třemi písmeny DZS se skrývají tisíce příběhů o odvaze, poznávání a nových příležitostech. Dům zahraniční spolupráce (DZS) pomáhá lidem růst díky mezinárodním zkušenostem a propojuje školy,...

12. prosince 2025

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Komerční sdělení
Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a...

12. prosince 2025,  aktualizováno  13. 12. 4:09

Chrudimská porodnice: Nejpopulárnější v Česku

Komerční sdělení
Chrudimská porodnice: Nejpopulárnější v Česku

Chrudimská porodnice získala titul „Porodnice roku 2025“ v anketě portálu eMimino. Zvítězila nejen v kraji, ale stala se také absolutním vítězem hlasování, a tedy nejpopulárnějším místem pro příchod...

12. prosince 2025

Praha zažije McLaren F1 Team z bezprostřední blízkosti

Komerční sdělení

Sazka přiváží do Prahy energii a atmosféru světa McLaren F1 Team. Na Výstavišti Praha Holešovice v Křižíkově pavilonu B uvede Allwyn McLaren F1 Team celebration – jedinečnou akci k příležitosti...

12. prosince 2025

Jak si vybrat elektrický kartáček. Doporučení expertů z nazuby.cz

Komerční sdělení
Jak si vybrat elektrický kartáček. Doporučení expertů z nazuby.cz

Výběr elektrického kartáčku může být docela věda, a proto se vyplatí dát na zkušenosti lidí, kteří ústní hygienu řeší každý den. Experti z nazuby.cz mají dlouhodobý přehled o tom, co skutečně...

12. prosince 2025

Nedostupné bydlení pro mladé lidi i rodiny

Komerční sdělení
Financero

Problém, který by maličko mohla zlepšit edukace o fungování realitního trhu a nižší marže developerů. V posledním roce jsme svědky naprosto extrémního nárůstu cen nemovitostí v nabídce, jaký tu dosud...

11. prosince 2025  11:15

Krása jako součást každodenní pohody

Advertorial

Moderní žena zvládá spoustu rolí – a zaslouží si péči, která je efektivní, šetrná a přizpůsobená jejímu životnímu stylu. Panasonic přináší řešení, která vám pomohou cítit se skvěle každý den, ať už...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.