Valenta: Fond by měl působit všude tam, kde je přítomna skupina CSG

CSG Nadační fond má za sebou první rok existence. Věnuje se dobrovolným hasičům, vědě a vzdělávání a pomáhá zaměstnancům skupiny CSG s realizací jejich společensky prospěšných projektů nebo těm, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích.

Adam Valenta | foto: ČTK

V budoucnu chce být fond aktivnější v regionech doma i v zahraničí, zdůrazňuje manažer fondu Adam Valenta v rozhovoru pro ČTK Connect. Skupina CSG to myslí s filantropií opravdu vážně, předesílá v rozhovoru Adam Valenta. „Kromě finanční stránky, kde jsou naši zakladatelé opravdu štědří, je pro mě velkým důkazem tohoto přístupu i složení správní a dozorčí rady. Ve správní radě působí členové nejvyššího managementu skupiny CSG – a rychlost, s jakou reagují a řeší otázky kolem fondu, je opravdu úctyhodná. Dozorčí radě pak předsedá majitel skupiny CSG Michal Strnad. To myslím mluví za vše,“ konstatuje manažer.

Dobrovolným hasičům pomáhá fond především prostřednictvím grantových výzev. „Uzavřeli jsme už třetí kolo. V prvním kole jsme měli něco přes 500 přihlášek, ve třetím se blížíme k 1400 přijatým přihláškám, což je neuvěřitelné číslo. Drtivá většina projektů se týká nákupu vybavení, ať už jde o ochranné pomůcky nebo obnovu vozového parku. Jsou to věci pro zásahy na vodě, na souši, v těžko přístupném terénu. Pomáháme také sborům dobrovolných hasičů, které jsou často srdcem života zejména v menších obcích,“ upřesňuje Adam Valenta. Profesionální hasiči fungují pro fond jako poradci, například co se týče vypisování grantových výzev. „Objem této spolupráce je výrazně menší než u dobrovolných hasičů, ale podporujeme i hasiče profesionální.“

V pořadí čtvrtá výzva se připravuje na srpen, a to opět jak pro jednotky dobrovolných hasičů, tak pro jejich sbory. Informace budou k dispozici na webu csgfoundation.com. „K dispozici bude rychle vyplnitelný online formulář. Stačí zadat pár základních údajů o sboru nebo jednotce a o projektu, odeslat přihlášku a je hotovo,“ nabádá manažer.

V případě druhého pilíře, jímž jsou věda, vzdělávání a práce s mladými talenty, spustil fond dva stipendijní programy. „Jeden je určen pro nadané české studenty v zahraničí, šest jich studuje v Evropě od Německa přes Švédsko a Švýcarsko. Druhý program slouží českým studentům na českých vysokých školách. Oba programy jsou zaměřeny zejména na technické obory, které jsou skupině CSG blízké. Obecně nám jde o podporu českého průmyslu.“

Zaměstnancům skupiny CSG pomáhá fond dvěma způsoby. „Máme program podpory zaměstnaneckých projektů, o podporu si může požádat kterýkoli zaměstnanec skupiny CSG. Podporujeme organizace, ve kterých se tito zaměstnanci angažují a které se podílejí na společensky prospěšných aktivitách. Opravovali jsme například dětská hřiště, přispěli na sport, kulturní akce i různé dobrovolnické aktivity. Druhou částí zaměstnanecké podpory je pomoc zaměstnancům v nouzi, způsobené nikoli jejich vlastní vinou. Za poslední rok jsme řešili asi dvě desítky takových případů, šlo o nemoci či následky živelních katastrof. Žádost o pomoc jsme schopni zpracovat v řádu dnů nebo týdnů,“ říká Valenta.

Do dalších let činnosti chystá CSG Nadační fond výraznou expanzi do zahraničí. „Skupina CSG vstoupila na burzu, rychle vyrostla a naší ambicí je tento růst kopírovat. Rádi bychom měli větší dopad v regionech mimo Českou republiku. Plánujeme být výrazněji vidět ve Spojených státech, Německu, Srbsku, Itálii a ve Španělsku – zkrátka všude, kde má skupina výrobní závody. Všude, kde působí skupina, by měl být i nadační fond,“ uzavírá manažer fondu Adam Valenta.

Valenta: Fond by měl působit všude tam, kde je přítomna skupina CSG

