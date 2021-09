Váháte s pokládkou dlažby? Poradíme vám, jak na to

Jak začít s realizací?

Nejprve je třeba vytvořit rovinu, která bude o výšku dlažby a o skladbu podloží nižší. Počítejte s tím, že při finální úpravě si dlažba ještě o cca 0,5 cm sedne (pokud se jedná o dlažbu výšky 8 cm a bude použita vibrační deska, pak je to 1 cm). Následně si připravíte obrubníky nebo jiné opěrné prvky, které olemují zadlážděnou plochu a zajistí, že nedojde k posunu dlažby. Před zabudováním opěry je dobré zvážit šířku dlážděné plochy s přihlédnutím k rozměrům dlažebních kamenů. Tzn. buď si vyskládáte dlažbu zkusmo do místa určení, nebo si rozpočítáte kameny dle velikostí. Minimalizují se tak dořezy dlažby. Kde je řez nezbytný, použije se pila s diamantovým kotoučem.

BEST – BELISIMA, colormix arabica

Např. chodník, který bude vydlážděn z dlažby BEST – BELISIMA, může mít šířku 905, 1 055 nebo 1 210 mm (navýšení je počítáno cca 0,5–1 cm dle šíře plochy).

Podkladní vrstvy se řeší podle zatížení plochy – jiná skladba je pro ryze pochozí plochu, jiná pro občasný pojezd nebo pro parkoviště a příjezdové cesty. Bližší informace k podkladním vrstvám naleznete v našem doporučení.

Pravidla pokládky

Postup pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Dlažba se klade v požadované vazbě tak, aby mezi jednotlivými kameny vznikla spára o šířce 2–3 mm. Spáry mezi řadami kamenů musí být rovné. Rovnost spár se během kladení kontroluje napnutým provázkem.

Moderní dlažby BEST jsou krásné tvarem, barvou i povrchem, ale také svou skladbou. Každá dlažba, kde je více typů kamenů, má svoji orientační skladbu na vrstvě. Někdy se stane, že je poměr kamenů jiný, než uvádíme v našem katalogu BEST. Je to proto, že nechceme, aby se k vám dostaly poškozené kameny, a proto jsou při výstupní kontrole vyměněny. Pokud při skládání dlažby vidíte, že některé velikosti převládají, pak je postupně doplňujte do skladby (např. 2 malé kameny nahradí 1 velký apod.) Katalog BEST si můžete prohlédnout na www.best.cz

Ukázka řádkové skladby BEST – BELEZA

Ukázka řádkové skladby BEST – BELISIMA

Pozn.: U řádkové skladby je důležité hlídat spáry předchozích řad, aby na sebe nenavazovaly. Další skladby naleznete zde.

Pokládka se vždy provádí odebíráním dlažebních kamenů z více palet najednou, aby nevznikaly barevně odlišné plochy. Je to důležité především v barevném provedení colormix. Dlažba pak vytváří nepravidelné prolínání a celková plocha je souměrně barevná.

Jakmile je dlažba položená, provede se srovnání dlažebních kamenů poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Následně se dlažba zapískuje křemičitým pískem o velikost zrn 0–2 mm. Doporučuje se pískovat dvakrát, aby se zrna písku dostala do všech spár. Nakonec se přebytečný písek důkladně zamete. Podcenění resp. nedokonalé zapískování může způsobit pohyb jednotlivých kamenů a následné vyštípnutí jejich horní částí. Pokud se jedná o dlažbu výšky 8 cm, může se před druhým zapískováním celá plocha zhutnit vibrační deskou opatřenou plastovou podložkou.

Další návody a vše o dlažbách naleznete na www.best.cz