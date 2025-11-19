V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

„My se snažíme žáky připravit na skutečný svět a skutečný život, který není rozškatulkovaný na jednotlivé předměty a snažíme se jim vysvětlovat souvislosti,“ říká učitel Pavel Žalský. „Usilujeme o to, aby v hodinách trénovali s digitálními nástroji a rozvíjeli vlastní digitální dovednostmi v různých situacích, v různých aktivitách a v různých úkolech.“
Digitální nástroje i v dějepisu
Tablety, počítače nebo mobilní telefony nejsou v ZŠ Vrchlabí jen pomůckou pro informatiku. Používají se i tam, kde by to člověk možná nečekal – například v dějepisu nebo občanské výchově.
„Je to nástroj, který mi pomáhá žákům zprostředkovat nějakou hravou simulaci,“ vysvětluje učitel. „A v neposlední řadě nám to samozřejmě umožňuje i sdílet data například přes sdílené disky nebo virtuální nástěnky, jako je Padlet.“
Technologie se tak stávají prostředkem pro týmovou spolupráci, kreativitu i přemýšlení o souvislostech.
Hra, zážitek i reflexe
Při výuce se ve škole klade důraz na to, aby digitální nástroje podněcovaly tvořivost a aktivní učení. Jedním z úspěšných příkladů je projektový den k výročí Sametové revoluce.
„Žáci ve třídách měli nachystáno spoustu stanovišť a aktivit, kde třeba hráli počítačovou simulaci, ve které hledali demonstranty a hledali příčiny toho, proč na demonstracích jsou,“ popisuje Pavel Žalský. „Měli připravenou únikovou hru po chodbách školy s QR kódy, které rozklíčovávali a mluvili s nimi AI avataři, hledali různé fotografie, videozáběry a tak dále.“
Podobně probíhají i běžné hodiny. Například v dějepisu se žáci seznamují s pravěkými lidmi pomocí online gamebooku. „Na základě toho, co v příběhu zažijí a uvidí, na konci hodiny reflektují, co všechno umožnilo lidem v pravěku přežít a taky co je ohrožovalo,“ dodává učitel.
Technologie jako cesta k porozumění
Digitální pomůcky pomáhají i v přírodních vědách a zeměpisu. Učitelka Michaela Půlpánová vysvětluje, jaké nástroje využívá:
„Na hodinách přírodopisu a zeměpisu mi pomáhá aplikace Corinth, která používá 3D obrázky. Pracuji hodně s QR kódy při badatelských lekcích, do badatelských protokolů, na pracovní listy. Občas s dětmi natáčíme VRková videa, která souvisí s tématem.“
Škola pracuje také s aplikací Vividbooks, která rozpohybuje statické obrázky, a s VR brýlemi při výuce jazyků. Žáci se tak mohou „procházet“ po městech a zemích, o kterých se učí.
Podle učitelky technologie výuku obohacují a dávají dětem chuť zkoumat svět. „Podle mě je to nutí víc přemýšlet a spojovat si díky technologiím různý souvislosti. Je jim to blízké, je to jejich prostředí a víc je to vtahuje do života a reality,“ dodává.
Tento přístup k modernizaci českého školství je součástí dlouhodobé snahy Ministerstva školství a Národního pedagogického institutu, o kterém se můžete dozvědět více na jejich webu.
Děti jako aktivní tvůrci
Žáci mají technologie spojené s kreativitou a spoluprací. „Digitální technologie mě baví hlavně při dějepisu a pracovních činnostech,“ říká jeden z nich. „Protože při dějepise nám pan učitel dává různé hry, které on sám vytváří, a učí nás to pracovat v týmech. A při pracovních činnostech stavíme auta, roboty a různé věci, co se umějí hýbat. To nás zase učí rozvíjet kreativitu a jiné věci“.
Připravenost pro svět, který se mění
V ZŠ Vrchlabí chápou technologie jako přirozenou součást výuky – ne cíl, ale nástroj, který propojuje svět školy a reality. Žáci se učí nejen ovládat zařízení, ale i chápat etické a praktické dopady jejich používání.
„Myslím, že velký posun je v tom, jak zvládají ovládat digitální nástroje. Oni se toho moc nebojí, tak jako jsme se báli třeba my,“ uzavírá Pavel Žalský. „Velký posun je třeba v kyberbezpečnosti. Dneska už žáci často vědí základní zásady, jak měnit hesla a podobně. A myslím si, že se v tom hodně posouvají.“
