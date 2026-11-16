V zimě větráme méně. Jak ale doma udržet zdravý vzduch?

Řešením je systém větrání s rekuperací tepla, který přivádí do domácnosti čerstvý vzduch a zároveň zachytává teplo z odváděného vzduchu. Pokud navíc doma bojujete s nedostatkem prostoru, nabízí se podstropní jednotka Sentinel Horizontal, kterou lze umístit přímo do stropního podhledu.
Jednotka, která se schová do podhledu
Hlavní výhodou jednotky Sentinel Horizontal je její podstropní provedení, díky kterému nemusíte pro rekuperační jednotku vyčleňovat místo v technické místnosti nebo komoře. Díky výšce pouhých 20 cm ji lze instalovat do stropního podhledu, volně pod strop nebo do prostoru krovu.
Je tak praktickým řešením pro rodinné domy i byty, kde je potřeba efektivně využít každý metr prostoru.
Čerstvý vzduch a teplo zůstávají doma
Jednotka dokáže zpětně získat až 86 % tepla z odváděného vzduchu. O filtraci přiváděného vzduchu se starají dva vyměnitelné filtry třídy G3, které zachytí i jemný prach. Díky řízenému větrání není nutné otevírat okna, takže se do interiéru nedostává venkovní chlad ani hluk z ulice.
Rekuperace přináší nejen nižší tepelné ztráty, ale pomáhá také regulovat vlhkost v interiéru. Pravidelná výměna vzduchu odvádí její přebytek a omezuje kondenzaci na stěnách i vznik podmínek příznivých pro tvorbu plísní.
Větrání, které se přizpůsobí vašim potřebám
Jednotka má integrované čidlo vlhkosti a intenzitu větrání přizpůsobuje aktuálním podmínkám. V zimě, kdy při velkých mrazech hrozí namrzání výměníku, se postará o automatické odmrazování. V létě zase letní bypass umožní využít chladnější venkovní vzduch k předchlazení domu. Rekuperace tedy neslouží jen v topné sezóně, ale zajišťuje příjemné klima v domě po celý rok.
Ovládání je jednoduché. Nástěnný regulátor nabízí tři úrovně výkonu a týdenní časový program. Pokud chcete větrání řídit podle kvality vzduchu v místnosti, přidáte čidlo CO₂.
Chytré technologie, které spolupracují
K pohodlí doma patří vedle čerstvého vzduchu také příjemná teplota a dostatek teplé vody. S Regulusem můžete vytápění, chlazení, ohřev vody i větrání řešit společně a ovládat z aplikace IR Client. Regulátor umožňuje řídit tepelná čerpadla, solární systémy i kotle a využívat přebytky fotovoltaiky.
Dům pak pracuje jako jeden celek: podle aktuálních potřeb topí, větrá, ohřívá vodu a efektivně využívá vlastní elektrickou energii. Regulátor nabízí také režim Boost, který na nastavenou dobu zvýší intenzitu větrání. Výhodou je rovněž možnost vzdálené diagnostiky případných problémů.
Zajímá vás, zda je podstropní rekuperace vhodná i pro váš dům nebo byt? Více informací o jednotce Sentinel Horizontal najdete na produktové stránce. Pokud hledáte řešení pro svou domácnost, odborníci z Regulusu vám rádi pomohou s výběrem a připraví nezávaznou nabídku na míru.