V zimě se topí, v létě se dřevo připravuje

Ať už dřevo používáte pro lokální topidla typu krbových kamen či vložek či pro vytápění celé budovy ve zplyňujícím kotli, vždy je nutné používat dřevo dostatečné vyschlé. Optimální vlhkost dřeva by měla být v rozmezí 15- 20%. Použitím dřeva s vyšší vlhkostí se výrazně snižuje účinnost topení, část energie vznikající při spalování dřeva musí být nutně využita pro odpaření přebytečné vody ve dřevě a negeneruje teplo. Pro správné vyschnutí dřeva je nutné jej v dostatečném předstihu naštípat a uložit. Tento proces probíhá nejrychleji v období vysokých venkovních teplot a nižší vlhkosti vzduchu, tedy v jarních a letních měsících. Příprava dřeva na zimní období by tedy měla probíhat nejlépe na jaře či počátkem léta, v podzimních měsících již dřevo nestačí dostatečně proschnout.
Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o. zpracovává štípané palivové dřevo na poloautomatické lince a nabízí jej k prodeji zákazníkům. Štípané palivové dřevo je připravováno v širokém sortimentu dřevin a délek. V nabídce jsou délky 25, 33, 50 cm a dřeviny buk, bříza, směs tvrdých a měkkých listnatých dřevin a dále směs jehličnatých dřevin. Štípané palivo je možno dodávat buď na paletě nebo volně v kontejneru. Na paletě je dřevo zabalené v síti systémem PackFix o objemu jedné palety 1,6 prms (prostorový metr sypaný). V kontejneru je dřevo dodáváno volně sypané s minimálním množství 5 prms. Dle požadavků zákazníka je možno zajistit a objednat dopravu. Platba za dřevo je realizována v případě většího odebíraného množství úhradou vystavené faktury. Dále je možno zaplatit při koupi dřeva hotovostí či nově bezhotovostně platební kartou.
|Ceny v Kč vč. DPH
|1 prms (kontejner volně)
|1 PACFIX (1,6prms)
|25cm
|33cm
|50cm
|25cm
|33cm
|BK
|1670
|1570
|1470
|2670
|2520
|Tvrdé listnaté + Bříza
|1550
|1450
|1350
|2480
|2320
|Měkké listnaté
|1370
|1270
|1170
|2190
|2030
|Jehličnaté
|1370
|1270
|1170
|2190
|2030
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, štěpiny 50 cm možno objednat pouze sypané v kontejneru.
Další informace – www.mslpelhrimov.cz či tel. 603 578 612.