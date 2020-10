V turbulencích ve světě může být i příležitost k expanzi

„Máme větší zájem o financování investic v zahraničí,“ říká šéf banky Jaroslav Výborný.

V poptávce po svých produktech vnímá ČEB určitý obrat. „Dříve byly stěžejními aktivitami naší instituce financování větších projektů ve vzdálenějších teritoriích. Dnes kvůli limitům, které nastaly, protože se nedá cestovat, je tato činnost v útlumu, ale máme větší poptávku po financování provozních aktivit přímo na místě. Jde o financování investic v zahraničí,” uvádí předseda představenstva a generální ředitel ČEB Jaroslav Výborný.

Rychlost a pružnost banky je podle něj důležitá zejména proto, že ve světové ekonomice dochází k turbulencím, které mohou kromě negativ nabídnout v některých regionech i nečekané investiční příležitosti. „Třeba se právě pro naše lokální investory najde atraktivní šance, jak výhodně expandovat. V tomto směru jsme připraveni pomoci,” ubezpečuje Výborný.

Přidanou hodnotu banky vnímá zejména v tom, že ČEB financuje aktivity v odvětvích, která jsou z důvodu korporátních politik nadnárodních bank hůře obsloužitelná, ale jsou pro český stát strategická. „Typickým příkladem je jaderná energetika nebo obranný průmyslu,” připomíná generální ředitel ČEB.

Druhou důležitou oblastí činnosti banky je financování projektů či zakázek, které jsou samy o sobě rizikově přijatelné, ale jsou v teritoriích, která vykazují zvýšenou rizikovost. „Nejsou tudíž pro standardní komerční banky příliš zajímavé,” podotýká Výborný.

Odložení MSV na rok 2021 přišla ČEB o svou každoroční akci číslo jedna. „Byla to pro nás vždycky příležitost potkat se s většinou našich klientů a akcionářů, navíc ve velmi noblesním prostředí. „Většinou tuto příležitost využíváme i k tomu, abychom podepsali smlouvy s významnými partnery na zakázkách, na kterých zrovna pracujeme. Zároveň je to pro nás zdroj obchodních příležitostí. Doufáme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí,” shrnuje ředitel Výborný.