V srpnu ještě není pozdě: Zasaďte, co vás bude těšit i na podzim

Pokud přemýšlíte, že svou zahradu vylepšíte, můžete začít u záhonů. Vyvýšené betonové záhony Beves spojují funkčnost, odolnost a estetiku – a stávají se oblíbenou volbou mezi zkušenými i začínajícími pěstiteli.
Záhon, který oceníte
Vyvýšené pěstování je komfortní. Už žádné hrbení, žádná kolena v hlíně. Díky vyvýšenému záhonu si snadno udržíte přehled o rostlinách, půdě i závlaze – a zároveň vás práce na zahradě nebude bolet. Betonové záhony Beves navíc nabízejí maximální stabilitu i bez nutnosti kotvení, takže se hodí i tam, kde nechcete zasahovat do půdy nebo podloží.
Trvanlivé řešení na roky
Záhony z betonu odolají počasí, mrazu, dešti i suchu. Neplesniví, nehnijí, nerozpadnou se po sezóně. Na rozdíl od dřeva či plastu si beton zachovává svůj tvar a vlastnosti po mnoho let – bez nutnosti natírání, oprav nebo výměny. A pokud budete chtít záhon na zimu zakrýt nebo rozšířit, zvládnete to jednoduše díky modulárnímu systému.
Design, který ladí s každou zahradou
Beton nemusí být šedý a studený. Beves nabízí záhony v různých odstínech i povrchových úpravách, které doplní moderní i venkovský styl zahrady. Záhony vypadají čistě, elegantně a zároveň zapadnou mezi květiny, zeleninu i bylinky. Ať už je umístíte vedle terasy, k plotu nebo na okraj pozemku, budou vypadat jako přirozená součást prostoru.
Snadná montáž, kterou zvládnete
Záhony Beves zvládne sestavit každý. Stačí pár dílů – žádné složité šroubování nebo speciální nářadí či betonování. Díky přesnému systému spojovacích tyčí drží pevně – a to i bez dalších úprav. Výhodou je i to, že si můžete záhon snadno naplánovat na míru – podle velikosti zahrady, oslunění nebo typu rostlin.
Skvělá investice nejen pro sezónu
Vyvýšené betonové záhony jsou jednorázová investice, která se rychle vrátí. Nejen v podobě bohatší úrody, ale i v každodenním komfortu při péči o rostliny. Je to řešení, které vám usnadní práci – a zároveň bude dlouhodobě dobře vypadat.
Podívejte se na www.beves.cz, kde najdete ukázky realizací, technické detaily, e-shop i praktický katalog k inspiraci.
Co můžete vesele sázet?
Tady je na závěr pár tipů, co v srpnu nadělit do vyvýšeného záhonu.
Zelenina s rychlým růstem:
- Ředkvičky – zvládnou vyrůst za 3–4 týdny, ideální na konec léta.
- Listový salát – ideálně volit odrůdy pro podzimní sklizeň.
- Polníček (kozlíček) – skvělý na podzimní saláty, vydrží i první mrazíky.
- Špenát – dobře klíčí i při nižších teplotách, daří se mu na slunci i v polostínu.
Zelenina pro přezimování:
- Zimní cibulka (ozimá cibule) – vysazuje se na přelomu srpna a září, sklízí se brzy na jaře.
- Zimní česnek – sice se sází spíš v říjnu, ale záhon si můžete připravit už teď.
Květiny a bylinky:
- Měsíček lékařský – zvládne ještě rozkvést, když ho vysadíš brzy v srpnu.
- Kopr nebo petržel – na podzim ještě dorostou a zvládnou přezimovat.
- Pažitka – klíčí rychle a lze ji sklízet až do zimy.