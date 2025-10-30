V soutěži s WocaBee mohou školy získat 250 000 korun na modernizaci

Komerční sdělení
Zapojte svou školu do soutěže v učení cizích jazyků! Oblíbený Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční na školách již posedmé a opět přináší zajímavé ceny pro učitele, žáky i školy.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Jazykový WocaBee šampionát | foto: ČTK

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát výrazně zlepšuje jazykové znalosti žáků, motivuje je k učení a rozvíjí jejich konverzační dovednosti díky AI konverzacím přímo v aplikaci. Učitelé mohou své třídy registrovat do 4. 11. 2025 na www.wocabee.app

Online jazyková soutěž pro všechny

Jazykový WocaBee šampionát je inspirativní soutěž v učení cizích jazyků, která se na našich školách koná každoročně již od roku 2019. Žáci soutěží v učení jazyků v online aplikaci WocaBee, přičemž zúčastnit se mohou všechny ročníky základních i středních škol bez ohledu na to, jaký cizí jazyk se žáci učí.

Kritériem hodnocení v soutěži je motivace a píle při učení se nové slovní zásoby. Za procvičování slovíček a frází v aplikaci žáci získávají body, tzv. WocaPoints. Kromě slovní zásoby se během soutěže zlepšují také v konverzaci – vyzkoušení novinky AI konverzace BeeTalk™ ve WocaBee je jednou z podmínek pro zařazení do soutěže.

Jazykový WocaBee šampionát se koná nejprve v okresních a krajských kolech, vítězové krajských soutěží postupují do celostátního kola. V každém kole vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. Díky tomu třída pracuje jako tým a na rozdíl od jiných soutěží se v jazycích zlepšují všichni žáci, nejen ti nejlepší.

Čtvrt milionu korun pro moderní české školy

Hlavní výhrou v soutěži Jazykový WocaBee šampionát je i v tomto školním roce příspěvek na modernizaci výuky. Celková výše příspěvku od společnosti WocaBee v tomto školním roce dosáhla rekordních 250 000 Kč.

Škola, která se v celostátním kole Jazykového WocaBee šampionátu umístí na 1. místě, získá od WocaBee podporu 100 000 Kč na modernizaci výuky (75 000 Kč licence WocaBee, 25 000 Kč finanční příspěvek).

Druhé místo v šampionátu znamená 85 000 Kč pro školu (67 000 Kč licence WocaBee a 18 000 Kč finanční příspěvek) a třetí místo organizátoři odmění částkou 65 000 Kč (55 000 Kč licence WocaBee a 10 000 Kč finanční příspěvek).

Organizátor i partneři soutěže nejlepší výkony v učení jazyků odmění už od okresního kola. Všichni žáci z vítězných tříd v každém okrese například získají od partnera LangBee online jazykový kurz angličtiny nebo němčiny v hodnotě 150 Kč a na zajímavé ceny se mohou žáci těšit i v dalších kolech soutěže.

„V oblasti školství a jazykového vzdělávání působíme již od roku 2018. Naší dlouhodobou filozofií je pomáhat školám tam, kde to potřebují, a zároveň modernizovat výuku – nejen tu jazykovou. Proto každoročně podporujeme školy v rámci našeho šampionátu nejen hodnotnými cenami, ale i finančními příspěvky. Těší nás, že jsme v tomto školním roce dokázali tuto formu pomoci navýšit až na čtvrt milionu korun,“ říká Michal Ošvát, CEO společnosti WocaBee.

Velkou motivací jsou také ceny, které může získat každá zapojená škola, žák i učitel v losování. Třídy mohou vyhrát společný výlet do ZOO s výkladem v cizím jazyce, žáci soutěží o iPhone nebo Xbox, a jeden učitel z Česka si dokonce užije zasloužený odpočinek u moře.

Jednoduchá registrace

Školy a učitelé mohou žáky přihlásit do soutěže Jazykový WocaBee šampionát do 4. listopadu 2025. Přihlášení je velmi jednoduché – stačí na stránce www.wocabee.app objednat bezplatnou měsíční verzi aplikace WocaBee a následně splnit jednoduché podmínky.

Učitel má zadat žákům v aplikaci alespoň 2 balíčky slovíček k procvičování. Každý žák, který je splní a zároveň absolvuje s aplikací alespoň dvě AI konverzace BeeTalk™, zařazuje sebe, svého učitele i svou školu do losování o zajímavé věcné ceny.
Třídy, které aplikaci již používají, jsou do soutěže zařazeny automaticky.

Rekordní účast

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se koná v České republice a na Slovensku stejně jako v dalších evropských zemích. Celkovou účast v letošním šampionátu organizátoři odhadují na rekordních 130 000 žáků. Na začátku prosince se v rámci soutěže uskuteční také bonusové mezinárodní finále.

„Velmi nás těší, že se do inovativní soutěže Jazykový WocaBee šampionát každoročně zapojuje více škol z České republiky i dalších zemí. Jsme hrdí, že díky naší aplikaci WocaBee se žáci učí cizí jazyky moderním a velmi efektivním způsobem a zlepšují tak své jazykové znalosti. A ty jsou v dnešním světě neocenitelné,“ dodává M. Ošvát.

Poděkování partnerům

Jazykový WocaBee šampionát v České republice podpořili:

  • Partneři: Alza.cz, Bridge Publishing House International, LangBee, Martinus, NIVEA
  • Mediální partneři: Řízení školy, Týdeník školství, Učitelské noviny, all4fun.cz

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

Chcete ušetřit tisíce ročně? Udržitelné technologie vám to umožní

Komerční sdělení

Stále více českých domácností zavádí do svých domovů udržitelná opatření. Z trendu se tak postupně stává běžná praxe. A přibývá i příběhů lidí, kteří díky těmto řešením šetří peníze a zároveň...

Ústecký kraj opět spojil odborníky v oblasti prevence

Komerční sdělení

Odborná konference Duševní zdraví na dosah IV se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Konference byla zaměřena na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví ve školách.

30. října 2025

V soutěži s WocaBee mohou školy získat 250 000 korun na modernizaci

Komerční sdělení

Zapojte svou školu do soutěže v učení cizích jazyků! Oblíbený Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční na školách již posedmé a opět přináší zajímavé ceny pro učitele, žáky i školy.

30. října 2025

Při realitním obchodu nechte nemovitost prověřit a prodávat profesionály

Komerční sdělení

Prodej i koupě nemovitosti patří mezi nejdůležitější finanční rozhodnutí v životě. Proto je klíčové svěřit se do rukou profesionálů. Po 5 letech realitního zákona se trh makléřů výrazně posunul....

30. října 2025

ČTK Connect vybrala novináře do tréninkového programu EP s datem 2025

Komerční sdělení

Ve skupině 22 adeptů, kteří splňují podmínku pracovat maximálně tři roky od ukončení studia v některém z českých médií, převažují žurnalisté z veřejnoprávních médií.

30. října 2025

Systém Hager quickconnect – bezšroubové modulární přístroje

Komerční sdělení

Hager quickconnect přináší revoluci v elektroinstalacích - bezšroubové spoje zkracují montážní čas až o 40 %, eliminují riziko přetažení či nedotažení a zajišťují bezpečný provoz bez...

29. října 2025

Vánoce, Vánoce přicházejí

Komerční sdělení

Vánoce jsou za dveřmi a všichni řešíme, jak se na ně připravit. Přemýšlíme o cukroví, pečení, výzdobě a dárcích pro naše blízké. A u dárků pro děti to platí ještě více.

29. října 2025

Diabetická neuropatie, tichý společník cukrovky, který tu je s vámi

Komerční sdělení

Zeptali jsme se MUDr. Jany Lupínková na základní otázky týkající se diabetické neuropatie: Proč vzniká, jaké jsou příznaky, proč ji nepodceňovat, co pomáhá a co můžete udělat v rámci prevence vy...

29. října 2025

Nová výzbroj pro iPhone 17. Tactical přináší ochranu, která vydrží

Komerční sdělení

Kryty Tactical Hyperstealth, Sika a Beaver posouvají hranice odolnosti i stylu. Navrženo pro iPhone 17, testováno v extrémních podmínkách. Od sametového Beaveru po vojenský Hyperstealth – česká...

29. října 2025

Ruší vás sousedi, smog a hluk? Zavřete okna, klimatizace to zvládne!

Komerční sdělení

Bydlíte v centru města a každý den vás ruší hluk aut nebo veselí kolemjdoucí? Řešení není ve špuntech do uší, ale v chytré domácí klimatizaci. Ta vám dopřeje ideální teplotu – a venkovní svět nechá...

29. října 2025

Co potřebují k životu moderní lidé 21. století?

Komerční sdělení

Ačkoliv se v poslední době prosazuje koncept minimalismu, přesto je nezbytné, abyste do svého života zařadili některé oblasti. V tomto článku se zaměříme nejen na věci pro volný čas, ale i způsoby,...

29. října 2025

Originální loftové bydlení s příběhem a investičním potenciálem

Komerční sdělení

Nestává se často, aby se v Praze otevřela možnost pořídit si originální loftové bydlení s příběhem. Projekt Bydlení META Modřany navazuje na historii někdejší továrny META. Posléze známé více jako...

29. října 2025

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.