V předhůří Šumavy na řece Otavě najdete krásné město Horažďovice

Město Horažďovice je menší město ležící v jihozápadních Čechách na řece Otavě. V této velmi hektické době naprosto ideální pro letní dovolenou. Příroda a řeka tzv. na dosah. Můžete se projít lesoparkem Ostrov okruhem dlouhým cca 4 km a po cestě objevit Království zvířátek.
Určitě tím potěšíte nejmenší návštěvníky stejně tak, jako dětským hřištěm uprostřed přírody v blízké Panské zahradě. Anebo můžete zvolit jen vycházkovou trasu parkánovou zahradou s geoparkem a dostanete se do historické části města. Tam jsou k vidění tzv. Masné krámy a dochované městské opevnění i se třemi branami. Nejzajímavější městskou branou je Červená věž, která je druhou nejstarší v ČR.
Dominantou města je Zámek Horažďovice, v jehož prostorách sídlí atraktivní městské muzeum a informační centrum. To vedle klasických zámeckých prohlídek nabízí i originální expozice – sbírku loutek „Stoleté pimprle“, ukázky tradičních pošumavských řemesel nebo moderně pojatou výstavu „Myslí a kladivem“, věnovanou regionální mineralogii, hornictví, zlatu a perlám.
Sportovně založeným jedincům může naše město nabídnout tenisové kurty, workoutové a nové víceúčelové a dopravní hřiště. Hodně navštěvovaný je místní aquapark, díky mnohým vodním atrakcím. Za hezkého počasí je krásné vykoupat se v řece Otavě a využít tak nová koupací mola. Řeka je také ideálním cílem vodáků. V blízkém okolí je možné si zapůjčit vodácké vybavení.
Město Horažďovice láká cyklisty na kombinaci nenáročné trasy, krásné přírody a zajímavých zastávek. Prochází tudy také oblíbená Otavská cyklistická stezka (č. 12). Díky dokončení úseku z Velkých Hydčic v roce 2024 je trasa dobře dostupná a vhodná i pro trekingová kola či rodiny s dětmi.
Také doporučujeme navštívit Lesní stezku Honov s informačními tabulemi a herními prvky vztahujícími se k životu v lese. Stezka začíná i končí za mostem přes železniční trať v Předměstí.
Během léta se také v našem městě konají různé kulturní akce (jarmarky, městské slavnosti 27. 6., food festival 18. 7. a další). Jednou z největších je Ševčíkova akademie, která se letos koná ve dnech 10.-20. srpna. Jsou to dny plné koncertů a setkání se známými hudebníky. Téměř na konci prázdnin bývá tradiční horažďovická pouť, letos vychází na 22. srpna.
www.horazdovice.cz