V předhůří Šumavy na řece Otavě najdete krásné město Horažďovice

Zámek Horažďovice | foto: Město Horažďovice

Město Horažďovice je menší město ležící v jihozápadních Čechách na řece Otavě. V této velmi hektické době naprosto ideální pro letní dovolenou. Příroda a řeka tzv. na dosah. Můžete se projít lesoparkem Ostrov okruhem dlouhým cca 4 km a po cestě objevit Království zvířátek.

Určitě tím potěšíte nejmenší návštěvníky stejně tak, jako dětským hřištěm uprostřed přírody v blízké Panské zahradě. Anebo můžete zvolit jen vycházkovou trasu parkánovou zahradou s geoparkem a dostanete se do historické části města. Tam jsou k vidění tzv. Masné krámy a dochované městské opevnění i se třemi branami. Nejzajímavější městskou branou je Červená věž, která je druhou nejstarší v ČR.

Dominantou města je Zámek Horažďovice, v jehož prostorách sídlí atraktivní městské muzeum a informační centrum. To vedle klasických zámeckých prohlídek nabízí i originální expozice – sbírku loutek „Stoleté pimprle“, ukázky tradičních pošumavských řemesel nebo moderně pojatou výstavu „Myslí a kladivem“, věnovanou regionální mineralogii, hornictví, zlatu a perlám.

Sportovně založeným jedincům může naše město nabídnout tenisové kurty, workoutové a nové víceúčelové a dopravní hřiště. Hodně navštěvovaný je místní aquapark, díky mnohým vodním atrakcím. Za hezkého počasí je krásné vykoupat se v řece Otavě a využít tak nová koupací mola. Řeka je také ideálním cílem vodáků. V blízkém okolí je možné si zapůjčit vodácké vybavení.

Aquapark

Město Horažďovice láká cyklisty na kombinaci nenáročné trasy, krásné přírody a zajímavých zastávek. Prochází tudy také oblíbená Otavská cyklistická stezka (č. 12). Díky dokončení úseku z Velkých Hydčic v roce 2024 je trasa dobře dostupná a vhodná i pro trekingová kola či rodiny s dětmi.

Také doporučujeme navštívit Lesní stezku Honov s informačními tabulemi a herními prvky vztahujícími se k životu v lese. Stezka začíná i končí za mostem přes železniční trať v Předměstí.

Naučná lesní stezka Honov

Během léta se také v našem městě konají různé kulturní akce (jarmarky, městské slavnosti 27. 6., food festival 18. 7. a další). Jednou z největších je Ševčíkova akademie, která se letos koná ve dnech 10.-20. srpna. Jsou to dny plné koncertů a setkání se známými hudebníky. Téměř na konci prázdnin bývá tradiční horažďovická pouť, letos vychází na 22. srpna.

Nejčtenější

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení

Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s...

Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Komerční sdělení
Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

V některých závinech se ukrývá něco, co promění obyčejný nákup v malý hon za pokladem. Značka Exelsior spustila soutěž Zlatý tiket, která spojuje radost z objevování s možností získat výjimečný...

Maraton se neběhá jen nohama. Jak nepodcenit výživu a uspět?

Komerční sdělení

Jarní maratonská sezóna je v plném proudu. Měsíce tréninku ale mohou přijít vniveč, pokud podceníte energii. Naučte se pracovat se sacharidy a hydratací tak, aby vám v závěru závodu nedošlo. Jak na...

Zámek Horažďovice

Svět hudebního divadla je vám otevřen dokořán v Městském divadle Brno

Komerční sdělení
Cyrano

V České republice svého druhu jediný oborový profesionální festival Dokořán pro hudební divadlo nabídne od 12. do 16. června 2026 přehlídku 10 nejpozoruhodnějších inscenací zastupujících to...

1. května 2026

30. května otevírají dveře podstávkové domy

Komerční sdělení
30.května otevírají dveře podstávkové domy

Mezi jeden z fenoménů Trojzemí CZ – DE – PL, tedy krajiny Lužických hor patří romantické podstávkové domy. Tady se jim říká jednoduše roubenky nebo podstávky a najdete je tu v každé vesnici. I proto...

1. května 2026

Women in Tech 2026: osm projektů míří k dalšímu růstu

Komerční sdělení
Women in Tech 2026: osm projektů míří k dalšímu růstu

Osm podnikatelských projektů, které spojuje využití technologií a jasný praktický dopad, letos uspělo ve výběru programu Women in Tech. Jejich zakladatelky nyní čeká roční spolupráce zaměřená na...

30. dubna 2026

Chytré hlavičky ocenila při vyhlášení AI olympiády náměstkyně hejtmana

Komerční sdělení
První česká AI olympiáda v Ústí nad Labem

První ročník krajského kola soutěže České AI olympiády, které se konalo na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje, zná své vítěze. Do celostátního finále klání zaměřeného na využití umělé inteligence...

30. dubna 2026

Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Komerční sdělení
Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

V některých závinech se ukrývá něco, co promění obyčejný nákup v malý hon za pokladem. Značka Exelsior spustila soutěž Zlatý tiket, která spojuje radost z objevování s možností získat výjimečný...

30. dubna 2026

Výjimečné bydlení – výjimečný život

Komerční sdělení
Trnávka Living

Hledáte nový domov? Nezapomínejte na to, že kvalitu bydlení dělá i výhled z okna a dobří sousedé. Trnávka Living je od počátku projektována tak, aby výjimečné architektonické řešení, kvalitní...

29. dubna 2026  15:40

Robot pomáhá ortopedům vracet pacienty zpět do pohybu

Komerční sdělení

Každý krok bolí. Vystoupat schody je náročné a procházky, které dříve přinášely radost, se postupně stávají spíš nepříjemnou povinností. Bolest kolene patří mezi nejčastější zdravotní potíže, které...

29. dubna 2026

Konec e-mailů? Digitalizace mění týmovou spolupráci ve firmách

Komerční sdělení
Konec e-mailů? Digitalizace mění týmovou spolupráci ve firmách

Moderní týmy dnes nemusí ztrácet čas v nekonečných e-mailových vláknech. Díky chytrým digitálním nástrojům lze řídit projekty, sdílet informace a spolupracovat v reálném čase. Ať už jste v kanceláři...

29. dubna 2026

Správný výběr prodlužovacího kabelu na bubnu

Komerční sdělení

Při práci na stavbě, v dílně nebo na zahradě se často setkáváme s potřebou prodloužit dosah elektrických zásuvek. Ať už jde o napájení elektrického nářadí, zahradní techniky nebo přenosného...

28. dubna 2026

Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

Komerční sdělení
Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

V Česku žije s cukrovkou více než milion lidí a každý rok přibývá kolem 60 tisíc dalších případů. Většinu tvoří diabetes druhého typu, který souvisí se životním stylem. U dětí a mladých lidí ale...

28. dubna 2026

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

28. dubna 2026

