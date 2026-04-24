V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní spolupráci i přípravu studentů na světové univerzity.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání | foto: Sunny Canadian International School - Základní škola a gymnázium, s.r.o.

Ve dnech 23. a 24. dubna 2026 se v prostorách Strahovského kláštera setká 200 zástupců středních i vysokých škol z 18 zemí celé Evropy na dvou významných mezinárodních akcích zaměřených na podporu vzdělávání v prestižním programu Advanced Placement. Praha přitom nehraje roli jen jako hostitelské město – právě zde totiž vznikla European Association of AP Schools, mezinárodní asociace, která propojuje školy napříč Evropou a systematicky rozvíjí spolupráci v oblasti AP vzdělávání. Není náhodou, že se tak stalo právě v Praze – městě, které propojuje silnou vzdělávací tradici s otevřeností k inovacím a mezinárodní spolupráci. AP představuje jedinečný nástroj, který studentům výrazně zvyšuje šance na přijetí na prestižní univerzity po celém světě, protože nabízí studium předmětů nikoli na běžné středoškolské úrovni, ale v rozsahu a hloubce odpovídající úrovni vysokoškolské – a to již od roku 1955. Právě proto je podpora škol, které takové programy svým studentům umožňují, dnes zásadní – rozvíjejí totiž nejen znalosti, ale i akademickou připravenost, samostatnost a schopnost obstát v náročném globálním prostředí. Nedílnou součástí setkání budou i samotní AP studenti, kteří přinesou autentickou zkušenost z tohoto typu studia.

První den proběhne AP & SAT Symposium, v rámci kterého si účastníci nejen připomenou architekturu celého programu a jeho unikátní přínosy, ale seznámí se s důležitými statistikami o absolventech a jejich úspěšnosti na vysokých školách. Akcí je provedou zástupci Americké ambasády, College Board, České učené společnosti nebo Centra talentované mládeže spolu s dalšími odborníky ze vzdělávacích a vědeckých institucí. Následující den se naplno rozběhne celoevropský summit Asociace evropských AP škol – European Association of AP Schools. Zakladatelkou asociace je Kateřina Kožnarová, ředitelka Sunny Canadian International School. Cílem setkání je sdílení zkušeností a posilování spolupráce mezi školami, které studentům otevírají cestu k náročnému a smysluplnému studiu. Obě akce spoluorganizuje CTM, Sunny Canadian International School a americký College Board.

AP nebo IB

Ve světě vzdělávání vznikly ve druhé polovině 20. století dva zásadní a mezinárodně uznávané programy: Advanced Placement ve Spojených státech amerických (1955) určený původně pro rodilé mluvčí a International Baccalaureate ve Švýcarsku (1963) cílený nejdříve na děti diplomatů, jejichž první jazyk angličtina často není. Dnes jsou oba programy široce rozšířené na středních školách po celém světě a v různém rozsahu uznávané jako součást, nebo ekvivalent maturitní zkoušky. Jejich absolvování výrazně usnadňuje vstup na univerzity jak v České republice, tak v zahraničí. Za absolvované AP kurzy mohou studenti dostat na vysokých školách cenné kredity ať již v průběhu přijímacího řízení, tak při samotném studiu.

A rozdíly? Program IB vznikl z potřeby nabídnout jednotný mezinárodně uznávaný diplom pro vstup na univerzity po celém světě, zatímco AP si kladl za cíl umožnit středoškolákům studovat kurzy na úrovni univerzit. Jeho iniciátory byly prestižní univerzity jako Harvard University, Yale University a Princeton University, které potřebovaly odlišit skutečně konkurenceschopné uchazeče. IB obsahuje kurzy na středoškolské úrovni, AP však tvoří kurzy na úrovni vysokoškolského kurikula.

V současnosti lze v České republice najít oba programy jak na mezinárodních, tak i na některých českých státních středních školách. Nabízejí širokou škálu předmětů a výuka probíhá v angličtině. Zatímco IB se v českém prostředí objevilo po roce 1989, zásadním impulzem pro rozšíření programu AP bylo založení Centra pro talentovanou mládež v roce 2010.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Online, či face to face

Přístup škol k AP je u nás či ve světě různý. Někde AP kurzy studují děti pouze online, někde se AP učí pod střechou školy a někde, například na Sunny Canadian International School (SCIS) je vedle povinné výuky klíčových AP předmětů možné oboje, na základě osobní preference studentů. SCIS také zůstává jedinou školou, která předměty pro celý diplom kompletně vyučuje, bez nutnosti využití online kurzů. Jak pro SCIS, tak pro ostatní školy je klíčovým partnerem Centrum talentované mládeže nabízející každoročně přibližně 30 předmětů, kterým se mohou studenti věnovat. Portfolio předmětů má CTM bezkonkurečně nejširší. Absolventi škol vstupují do vysokoškolského světa s rozdílným počtem složených zkoušek, pokud jich ale složí 5 a nakombinují je ze 4 stanovených oborových oblastí, získávají mezinárodně uznávaný diplom AP International Diploma, pokud uspějí v 6 předmětech a zahrnou do svého seznamu AP Seminar a AP Research získávají prestižní AP Capstone Diploma. Výhodou programu AP je nepochybně fakt, že si žáci mohou rozložit studium do celé délky svého středoškolského studia, narozdíl od IB, které se soustředí na poslední 2 roky. AP tak více umožňuje studentům věnovat se v posledních ročnících středoškolského studia rozvíjení zajímavého profilu uchazeče, svým projektům nebo stážím.

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komunita pomáhá lidem růst

„Evropská asociace AP škol vznikla jako komunitní projekt, vytvořený školami pro školy, kde se učitelé, studenti a vedení škol mohou propojovat, sdílet zkušenosti a společně růst,“ zdůrazňuje zakladatelka asociace a ředitelka Sunny Canadian International School PhDr. Kateřina Kožnarová. Asociace nabízí podporu jak koordinátorům AP, tak vedení škol a samotným studentům. Mise sdružení se samozřejmě promítá do programu obou dnů, které probíhají pod laskavou záštitou Učené společnosti České republiky. Na podzim oběma akcím předcházelo úspěšné setkání 20 škol české sekce asociace, evropská varianta přilákala dvě stovky účastníků.

Příklad dobré praxe ze Sunny Canadian International School

Sunny Canadian International School (SCIS) se vydala AP cestou již v roce 2021, po několika letech zkušeností s jednotlivými AP předměty vyučovanými ve spolupráci s CTM, kdy si studenti mířící do zahraničí do svého portfolia k přijímacím zkouškám jednotlivé AP zkoušky zařazovali.

Škola si následně kompletní AP program vybrala, protože odpovídal jejímu mezinárodnímu nastavení a vizi akademické excelence. Program se navíc dal kombinovat s dvojjazyčností po celou dobu studia a díky rozložení do 4 let studia nechává prostor pro přípravu na přijímací zkoušky nejen na prestižní zahraniční univerzity, ale i na ty v České republice.

Ve škole se všichni žáci gymnázia učí přímo ve škole předměty AP English Literature, AP Seminar a AP Research. AP seminář rozvíjí umění skupinové spolupráce a AP Research je výzkumná závěrečná práce uzavírající gymnaziální studia. Každý student má možnost si diplom poskládat z předmětů na základě svého zájmu. Na škole si může dále vybrat např. AP Computer Principles, AP World History, AP Psychology, AP Environmental Science nebo AP Biology. Nabídku doplňují online kurzy přes CTM, žáci tedy volí z široké škály přes mikro a makro ekonomii po fyziku, chemii, dějiny umění a další. Všechny kurzy jsou roční a hodinové dotace jsou implementované do školního rozvrhu.

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

Zjistěte, jak rychle vaše tělo stárne. Možná vás to šokuje

Komerční sdělení
Zjistěte, jak rychle vaše tělo stárne. Možná vás to šokuje

Věk v občance není všechno. O tom, jak rychle stárneme, rozhoduje i stres, spánek, pohyb nebo strava. DNA analýza dnes může ukázat, kde má organismus slabší místa a na co se v rámci prevence vyplatí...

Gran Canaria Blue: když cesta začíná pohledem na moře

Komerční sdělení
Puerto Deportivo Pasito Blanco

Jsou zážitky, které vznikají z pocitu. Na Gran Canarii mnohé z nich začínají oceánem jako stálým společníkem: jeho světlo, rytmus a energie udávají tón každému dni. Tak se žije s Gran Canaria Blue,...

24. dubna 2026

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

24. dubna 2026

Plzeň bude hostit konferenci Inovujeme o AI, byznysu a bezpečnosti

Komerční sdělení
Plzeň bude hostit konferenci Inovujeme o AI, byznysu a bezpečnosti

Konference Inovujeme Next Level se uskuteční 9. a 10. června v Plzni a nabídne dvoudenní program pro odbornou veřejnost. Návštěvníky čekají tematické bloky zaměřené na bezpečnost, umělou inteligenci,...

23. dubna 2026

Kam o prvomájovém víkendu? Hradec nabídne jazz, chleba i májku

Komerční sdělení
Funk Corporation

První květnový víkend v Hradci Králové přinese jedinečné spojení hudby a tradic. Masarykovo náměstí v centru města rozezní jazzový festival, zatímco nedaleký Šrámkův statek o den později ožije vůní...

23. dubna 2026

Teleflex: Příležitosti pro růst a seberealizaci v srdci Vysočiny

Komerční sdělení
Teleflex: Příležitosti pro růst a seberealizaci v srdci Vysočiny

V dnešní době, kdy se hovoří o výzvách na trhu práce, je povzbudivé vidět příběhy firem, které nejenže rostou, ale také se aktivně starají o své zaměstnance. Teleflex, mezinárodní firma působící ve...

23. dubna 2026

Cochrane report zpochybnil léky na Alzheimer. Z Česka přichází návrh

Komerční sdělení
Cochrane report zpochybnil léky na Alzheimer. Z Česka přichází návrh

Očekávané farmaceutické novinky, od nichž si odborná veřejnost slibovala posun v léčbě Alzheimerovy choroby, čelí po zveřejnění nového Cochrane review výrazné kritické debatě.

23. dubna 2026

Partners Banka: Ušetřete na dovolené tisíce díky nulovým přirážkám.

Komerční sdělení
Ušetřete s Partners Bankou na každé platbě v zahraničí

Většina lidí zaplatí na dovolené o tisíce více kvůli skrytým kurzovým přirážkám a poplatkům za výběry, kterých si ani nevšimnou. Partners Banka tuto neviditelnou ztrátu eliminuje – neúčtuje žádné...

23. dubna 2026

Mezinárodní den Fabryho choroby

Komerční sdělení
Mezinárodní den Fabryho choroby

Včasná diagnóza může ochránit nejen pacienta, ale i celou rodinu.

23. dubna 2026

Kulturně nebo na vodě? Budějovicko láká na prodloužené víkendy

Komerční sdělení
Kulturně nebo na vodě? Budějovicko láká na prodloužené víkendy

Kulturním zážitkem nebo třeba na lodi můžete strávit dva květnové prodloužené víkendy na Budějovicku v jižních Čechách. Květen otevírá divadelní festival Jižní Svéráz a další víkend vyzkoušíte plavby...

23. dubna 2026

Zlaté prsteny, které si hrají se světlem. Nová kolekce FORMÉ od KLENOTY

Komerční sdělení

Hledáte prsten, který nebude jen doplňkem, ale skutečně vás vystihne? V KLENOTĚ jsme vytvořili kolekci FORMÉ, ve které pracujeme se světlem, strukturou a jednoduchou geometrií tak, aby prsteny na...

22. dubna 2026

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje...

22. dubna 2026

Fantastické obědy: Poctivá kuchyně bez starostí až k vašim dveřím

Komerční sdělení
Fantastické obědy: Poctivá kuchyně bez starostí až k vašim dveřím

Chcete jíst zdravě nebo si pochutnat na české klasice, ale nestíháte si vařit do práce nebo končíte den u benzínky s bagetou v ruce? Chomutovská firma Fantastické obědy řešení má - ušetří vám čas i...

Mohlo by Vás zajímat

