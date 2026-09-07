V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Komerční sdělení

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život | foto: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Mladí lékaři dnes stále častěji hledají ideální work life balance. Že jde dohromady spojit skvělé profesní uplatnění a dostatek osobního času na rodinu a koníčky i v medicíně, dokazuje Nemocnice Pelhřimov, která od jara zažívá velký personální zájem.

„Regionální nemocnice už dávno neznamená zaostalá. Naopak – nabízíme moderní technologie, rodinné prostředí a mladým kolegům dáváme důvěru a šanci profesně růst mnohem rychleji než ve velkých klinických centrech, aniž by museli obětovat svůj osobní život,“ říká šéflékař Nemocnice Pelhřimov MUDr. Jan Foltin.

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Pane náměstku, z čísel vaší nemocnice vyplývá, že zájem o práci u vás roste. Čím si to vysvětlujete v době, kdy si české zdravotnictví plošně stěžuje na nedostatek personálu?

Ukazuje se, že mladá generace lékařů a absolventů dnes přemýšlí jinak. Nehledají už jen prestižní adresu nemocnice za cenu osobního vyhoření, ale především dobré pracovní podmínky, moderní vybavení a zdravé prostředí v týmu. Chtějí dělat kvalitní medicínu, ale zároveň mít po práci čas na svůj život. My v Pelhřimově jim nabízíme obojí. Když k nám uchazeč přijde na pohovor, vidí nemocnici, která má jasnou vizi, investuje do technologií a má – jak říkáme v našem mottu – srdce.

Často se ale mluví o tom, že v regionální nemocnici se člověk sice tolik nenačeká na praxi, ale zase je tam méně příležitostí ke kariérnímu růstu. Jak to vidíte vy?

Realita je naprosto opačná. Ve velkých fakultních nemocnicích je obrovský přetlak. Mladý lékař tam nezřídka stráví první roky papírováním a k reálné operaci nebo složitější diagnostice se dostává pomalu, protože před ním stojí dlouhá řada starších kolegů. U nás dostane mladý lékař důvěru a možnost pracovat pod dohledem zkušeného mentora mnohem dřív. Obrazně řečeno – dostane ten skalpel do ruky včas a jeho profesní křivka roste daleko rychleji. Přitom ale neodchází domů s pocitem, že je jen anonymním kolečkem v obřím stroji.

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Není to ale pro začínajícího lékaře příliš velký tlak?

Nikdy nenecháváme nikoho plavat bez záchranné vesty. Fungujeme jako jedna velká nemocnice, a vnitřně jsme jeden tým. Propojení mezi zkušenými primáři, vedoucími lékaři a nastupující generací je u nás velmi těsné. Máme prostor se nováčkům individuálně věnovat. To je obrovská výhoda menšího pracoviště – všichni se známe jménem, víme o sobě a profesní i lidská opora je tu okamžitá.

Práce lékaře ale nekončí na šichtě v nemocnici. Jakou roli hraje v rozhodování uchazečů samotný život v Pelhřimově a na Vysočině?

Zásadní. Životní tempo se mění a lidé si stále více uvědomují hodnotu volného času. Pelhřimov a celá Vysočina nabízejí klid, čistou přírodu a skvělé zázemí pro rodiny. I já jsem, jako rodilý Pražák, před 25 lety společně s manželkou odešel právě do Pelhřimova, původně na pár let do atestace, ale zjistili jsme , že tady je opravdu dobré místo pro život a zůstali jsme zde. Mladí lékaři, kteří sem přicházejí z velkých měst, si pochvalují, že nemusí trávit hodiny v dopravních zácpách. Všechno je blízko – škola, školka, sportoviště i příroda. Nemocnice navíc aktivně pomáhá novým kolegům s řešením bydlení, což je v dnešní době obrovské plus při zakládání rodiny.

Pravidelně na přelomu srpna a září pořádáte tradiční Kemp mediků. Je to pro vás cesta, jak studentům ukázat Pelhřimov v tom nejlepším světle ještě před státnicemi?

Přesně tak. Kemp mediků je skvělá příležitost, jak si studenti mohou vyzkoušet práci na našich odděleních v reálném provozu a bez stresu. Nechceme jim ukazovat nemocnici jen z dálky. Chceme, aby zažili atmosféru na sálech, mluvili s našimi lékaři a na vlastní kůži zjistili, že práce v regionální nemocnici má obrovskou dynamiku a je velice pestrá a zajímavá. Někteří z těch, kteří u nás na kempu byli v minulých letech, dnes v Pelhřimově pracují jako úspěšní lékaři. A to je pro nás ta nejlepší vizitka.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Komerční sdělení
Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Jihočeský kraj a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás zvou na jednu z hlavních akcí sezony v areálu Archeoskanzenu Trocnov (Trocnov 14, Borovany). Dvoudenní Trocnovské slavnosti se konají 5. -...

30 let zkušeností. Rok 2026 otevírá v ZAKO Turčín další kapitolu rozvoje

Komerční sdělení
Soustružnicko-frézovací centrum CNC - Hyperturn Powermill 2400

Třicet let budování, tisíce realizovaných zakázek a stovky spokojených zákazníků napříč Evropou. Přesto vedení společnosti ZAKO Turčín letošní výročí nevnímá jako okamžik bilancování.

E.ON Ekofestival v Budějovicích: Monkey Business, Sofiana Medjmedj i inspirativní příběhy

Komerční sdělení
Energy-Globe..jpg

V sobotu 5. září se Sokolský ostrov v Českých Budějovicích promění v dějiště E.ON Ekofestivalu, který propojí hudbu, zábavu pro celé rodiny i inspirativní projekty zaměřené na ochranu životního...

Pacient jako poslíček s CD? V MR Centru Titanium už ne

Komerční sdělení
MR centrum Titanium

Všichni známe situaci, když pacient po vyšetření magnetickou rezonancí nebo jinou zobrazovací technikou, odchází s CD či DVD, které má donést svému ošetřujícímu lékaři. Dnes už ale tento způsob...

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Poutní místo Dřízna – Přepychy

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

7. září 2026

Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

Komerční sdělení
První e-paper na zastávce Elektra

Celkem bude v Ostravě 200 e-paperů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) instaluje elektronické jízdní řády, tzv. e papery, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím ukazují nejen celodenní jízdní...

7. září 2026

Slezskoostravští hasiči míří od prvních tréninků až na evropský vrchol

Komerční sdělení
Česká reprezentace na mistrovství Evropy

Dva mladí hasiči ze Slezské Ostravy letos oblékli reprezentační dres České republiky a z evropského šampionátu v požárním sportu si odvezli hned několik medailí. Jejich úspěch ale není jen příběhem...

7. září 2026

Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Komerční sdělení
Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Ve výrobě Polstrinu pracují šestnáct a sedmadvacet let. Marcela a Hanka nemají vedoucí funkce, přesto za nimi ostatní chodí pro radu. Jejich příběh ukazuje svět práce, kde se odbornost nezískává...

7. září 2026

Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Komerční sdělení
Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Voda z kohoutku a fungující kanalizace jsou samozřejmostí jen na první pohled. Za jejich spolehlivým zázemím stojí také Vodárenská správa Písek, městská společnost, která hlídá vodohospodářský...

7. září 2026

Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Komerční sdělení
Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Lipensko, tak jak ho známe, mizí. Posledních 20 let se zde intenzivně staví. Břehy zaplavily apartmánové komplexy, hotely, přístavy, parkoviště a další více než tři desítky záměrů se chystají. Jejich...

7. září 2026

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Komerční sdělení
V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Mladí lékaři dnes stále častěji hledají ideální work life balance. Že jde dohromady spojit skvělé profesní uplatnění a dostatek osobního času na rodinu a koníčky i v medicíně, dokazuje Nemocnice...

7. září 2026

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

7. září 2026

Dřevěný plot může být dražší, než si myslíte. Spočítali jsem proč

Komerční sdělení

Cena plotu nekončí jeho nákupem. Dřevo potřebuje pravidelnou péči, další nátěry a hlavně váš čas. Existuje ale česká alternativa, kterou nemusíte natírat a která odolává vodě, mrazu i slunci....

7. září 2026

Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Komerční sdělení
Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Firma, která ve Žďáře působí už 20 let, nyní otevírá nové pracovní příležitosti pro ženy z regionu, které hledají jistou práci v moderním a čistém výrobním prostředí.

7. září 2026

Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Komerční sdělení
Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Mnoho Pardubáků kolem něj projde, aniž by tušili, že za dveřmi hotelu se neskrývá jen ubytování pro hosty, ale také klidné a příjemné místo pro večeři, pracovní schůzku nebo rodinnou oslavu.

7. září 2026

Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Komerční sdělení
Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Sen o domě, kde obývák plynule přechází do zahrady, dnes není výsada luxusních vil. Klíčem jsou velké prosklené plochy a hliníkové posuvné dveře, které se odsunou stranou a hranici mezi interiérem a...

5. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×