V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

„Regionální nemocnice už dávno neznamená zaostalá. Naopak – nabízíme moderní technologie, rodinné prostředí a mladým kolegům dáváme důvěru a šanci profesně růst mnohem rychleji než ve velkých klinických centrech, aniž by museli obětovat svůj osobní život,“ říká šéflékař Nemocnice Pelhřimov MUDr. Jan Foltin.
Pane náměstku, z čísel vaší nemocnice vyplývá, že zájem o práci u vás roste. Čím si to vysvětlujete v době, kdy si české zdravotnictví plošně stěžuje na nedostatek personálu?
Ukazuje se, že mladá generace lékařů a absolventů dnes přemýšlí jinak. Nehledají už jen prestižní adresu nemocnice za cenu osobního vyhoření, ale především dobré pracovní podmínky, moderní vybavení a zdravé prostředí v týmu. Chtějí dělat kvalitní medicínu, ale zároveň mít po práci čas na svůj život. My v Pelhřimově jim nabízíme obojí. Když k nám uchazeč přijde na pohovor, vidí nemocnici, která má jasnou vizi, investuje do technologií a má – jak říkáme v našem mottu – srdce.
Často se ale mluví o tom, že v regionální nemocnici se člověk sice tolik nenačeká na praxi, ale zase je tam méně příležitostí ke kariérnímu růstu. Jak to vidíte vy?
Realita je naprosto opačná. Ve velkých fakultních nemocnicích je obrovský přetlak. Mladý lékař tam nezřídka stráví první roky papírováním a k reálné operaci nebo složitější diagnostice se dostává pomalu, protože před ním stojí dlouhá řada starších kolegů. U nás dostane mladý lékař důvěru a možnost pracovat pod dohledem zkušeného mentora mnohem dřív. Obrazně řečeno – dostane ten skalpel do ruky včas a jeho profesní křivka roste daleko rychleji. Přitom ale neodchází domů s pocitem, že je jen anonymním kolečkem v obřím stroji.
Není to ale pro začínajícího lékaře příliš velký tlak?
Nikdy nenecháváme nikoho plavat bez záchranné vesty. Fungujeme jako jedna velká nemocnice, a vnitřně jsme jeden tým. Propojení mezi zkušenými primáři, vedoucími lékaři a nastupující generací je u nás velmi těsné. Máme prostor se nováčkům individuálně věnovat. To je obrovská výhoda menšího pracoviště – všichni se známe jménem, víme o sobě a profesní i lidská opora je tu okamžitá.
Práce lékaře ale nekončí na šichtě v nemocnici. Jakou roli hraje v rozhodování uchazečů samotný život v Pelhřimově a na Vysočině?
Zásadní. Životní tempo se mění a lidé si stále více uvědomují hodnotu volného času. Pelhřimov a celá Vysočina nabízejí klid, čistou přírodu a skvělé zázemí pro rodiny. I já jsem, jako rodilý Pražák, před 25 lety společně s manželkou odešel právě do Pelhřimova, původně na pár let do atestace, ale zjistili jsme , že tady je opravdu dobré místo pro život a zůstali jsme zde. Mladí lékaři, kteří sem přicházejí z velkých měst, si pochvalují, že nemusí trávit hodiny v dopravních zácpách. Všechno je blízko – škola, školka, sportoviště i příroda. Nemocnice navíc aktivně pomáhá novým kolegům s řešením bydlení, což je v dnešní době obrovské plus při zakládání rodiny.
Pravidelně na přelomu srpna a září pořádáte tradiční Kemp mediků. Je to pro vás cesta, jak studentům ukázat Pelhřimov v tom nejlepším světle ještě před státnicemi?
Přesně tak. Kemp mediků je skvělá příležitost, jak si studenti mohou vyzkoušet práci na našich odděleních v reálném provozu a bez stresu. Nechceme jim ukazovat nemocnici jen z dálky. Chceme, aby zažili atmosféru na sálech, mluvili s našimi lékaři a na vlastní kůži zjistili, že práce v regionální nemocnici má obrovskou dynamiku a je velice pestrá a zajímavá. Někteří z těch, kteří u nás na kempu byli v minulých letech, dnes v Pelhřimově pracují jako úspěšní lékaři. A to je pro nás ta nejlepší vizitka.