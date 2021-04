V online prostoru jsme napůl slepí a zranitelní

V dřívějších dobách každé dítě vědělo, že cizím se neotvírá ani se s nimi nikam nechodí. Jaké poučení by mělo dostat, když dostane svůj první smartphone?

Většina pravidel platí podobně v reálném i digitálním světě. Na internetu je cizí kdokoliv, u koho nemáte prokazatelně ověřenou identitu a s jistotou nevíte, zda na druhé straně displeje či monitoru sedí právě ten člověk, o němž si myslíte, že by tam sedět měl. A že je jediný, kdo vaši komunikaci sleduje. Zároveň je dobré mít neustále na paměti, že je v digitálním světě jakýkoliv materiál multinásobně replikovatelný, uchovatelný a lze ho sdílet. Jsou případy, kdy kariéry hvězd a pověst lidí končí kvůli deset a více let starým vyjádřením na sociálních sítích.

Co se nejvíc podceňuje?

Naprosto klíčové je, aby si rodiče i děti uvědomili, že i když jsou fyzicky doma, v soukromí a bezpečí, připojením na internet se ocitají ve veřejném prostoru, napůl slepí a značně zranitelní. Nejdůležitější poučka, jakou bych jako rodič dal: v online světě není nic takové, jaké se zdá. S každým problémem se nám co nejrychleji svěř, spolu a včas vyřešíme cokoliv.

Ale to určitě není všechno.

Měli bychom pamatovat na to, že to nejcennější, co máme, jsou naše soukromé údaje a data. Je proto naprosto zásadní si je pečlivě hlídat a chránit silnými hesly a chytrým, bezpečným a minimalistickým sdílením atd. Důležité také je, abychom bezhlavě neodklikávali jakékoliv souhlasy s užíváním, nepovolovali aplikacím přístup ke kontaktům, poloze, datům, fotoaparátu, mikrofonu atd., pokud to není nezbytné a pokud není aplikace či její vydavatel důvěryhodný. A pozor, měli bychom dbát na to, aby se dítě v každém věku dokázalo vypořádat s různými potížemi a situacemi i bez použití moderních technologií. Například zjistit si dopravní spojení, zorientovat se ve městě, najít potřebnou informaci nebo řešení problému. Technologie jsou pomocná ruka, nikoliv podvozek, na němž lze všechno stavět.

Jak si udržet přehled o tom, jak dítě telefon využívá?

Vztah s dítětem musí být nastavený přátelsky a s oboustrannou důvěrou. Jeho základem je každodenní komunikace. Budování důvěry je však dlouhodobý proces, a proto je potřeba s dítětem pracovat již od útlého věku. Rodič by měl mít přístup do telefonu, tabletu či počítače dítěte, mít pod kontrolou účty a přihlášení, sledovat historii prohlížení. Měl by také mít možnost kontrolovat či schvalovat instalace a platby, na což také existuje řada doporučení, nástrojů a návodů. Sociální sítě mají věková omezení, která se ovšem dají snadno obejít, proto je zde rodičovský dohled naprosto zásadní.

Mohou rodičům pomoct různé aplikace?

Důležitá je kontrola využívání technologií zejména s ohledem na věk, například v rámci Huawei AppGallery je možné stanovit omezení přístupu k aplikacím podle věkové kategorie. Existuje řada nástrojů pro omezení času, blokování obsahu a zamezení přístupu k určitým stránkám, hrám či aplikacím a pravidel pro používání zařízení, schvalování instalací a podobně, například „Rodičovská kontrola“ pro tablety Huawei nebo Digitální rovnováha či další nastavení omezení, autorizace plateb či přístupu dětí k obsahu a jejich kontrola prostřednictvím HuaweiID pro všechna zařízení naší společnosti. Je ale důležité zohlednit individuální vyspělost dítěte, rozdělení a doporučení podle věku uvádí například společnost Vodafone v projektu Digitální rodičovství. Ideální je na všem se s dítětem domluvit, aby pochopilo, že daná omezení jej mají především chránit.

Proč je to tak důležité?

Protože zákazy moc neřeší, děti jsou technologicky mnohem zdatnější než jejich rodiče, prarodiče a další odpovědné osoby a zejména se zákazy v online světě si hravě umějí poradit, takže riziko, že umějí naše opatření obejít, je velké.

Na co se zaměřit u nejmladších uživatelů?

Je velmi důležité regulovat čas, který dítě s mobilním telefonem, tabletem, chytrou televizí či jiným zařízením tráví. Pravidlem by mělo být, že mobil nepatří ke společnému obědu či večeři, stejně tak by dítě nemělo telefon využívat hodinu či dvě před spaním. A to platí i pro rodiče, ti by měli jít příkladem.

A jak nastavit pravidla?

Pravidla musejí být trvalejšího rázu a mít hlavu a patu. Ideální je smysluplně trávit část online času s dětmi, vidět, čím se zabývají, kdo jsou jejich vzory, co považují za zábavu a jak umějí čelit online nástrahám. Je také důležité, aby data děti konzumovaly zdravě. Rodiče by se měli zaměřit nejen na online obsah, ale také dohlížet na to, aby si dítě příliš či nesprávně nezatěžovalo oči a pohybové ústrojí, dodržovalo příslušnou hygienu, mělo vhodné prostředí a účelné a dostatečné přestávky.

Dají se děti od mobilů přirozeně odtrhnout?

Musíte jim nabídnout alternativu trávení volného času. Hry, cvičení, procházky, výlety, to vše může být i za asistence moderních technologií, ale není to nezbytné.

Jakým způsobem může rodič chránit svého teenagera, který kontrolu odmítá?

Teenager by měl být od rodiče většinou už v této oblasti relativně poučen, vzdělán i vychován a je to podobné jako se sexuální výchovou – předáme zkušenosti, doporučení, nastavíme pravidla, nabídneme podporu a budeme doufat, že jsme udělali maximum správně. Dítě už to pak musí zvládat na vlastní účet a odpovědnost. Jako rodiče by nás mělo vždy a bez výjimky zajímat, co naše dítě v online světě dělá, čemu tam čelí, a dělit se s ním o online radosti i starosti. Je důležité udržet otevřenou komunikaci, při náznaku jakéhokoliv problému zasáhnout, případně vyhledat odbornou pomoc. Rozhodně nepomáhá přesvědčení, že ten či onen problém se naší rodiny a našeho dítěte netýká.