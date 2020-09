V Letovicích u Brna vzniká malé italské městečko

Projekt Na Výsluní je netradiční především vysokými nároky, které klade na standard bydlení v poměru k lokalitě, ve které se nalézá. Zelené střechy, velká hliníková okna, prémiové materiály. Najde si svého zákazníka? A vyplatí se vůbec investovat do podobných projektů?

Otisk italského horského města

„Pozemky nás okamžitě oslovily. Nacházejí se na úplném okraji Letovic, asi 40 minut od Brna, uprostřed lesů a polí. Převýšený terén nabízí krásné výhledy, čistý vzduch, klid a soukromí. Na začátku tedy stál náš architektonický návrh, ve kterém jsme již od počátku počítali s nadstandardním bydlením. Důležité pro nás bylo narušit stereotypní podobu dnešních satelitů a v návrhu jsme se pokusili otisknout rostlou strukturu horského města. To se povedlo a nová oblast získala koncentrickou podobu. V jejím jádru se nachází nejlevnější bydlení v řadových domech. Kolem tohoto jádra pak vyrůstá zástavba zakopaných vil ve svahu a společných trojdomů. Celá oblast tím získala unikátní sociálně smíšený charakter,“ říká David Menšík, architekt a jeden ze spoluzakladatelů.“

Jiným investorům se projekt nezdál finančně zajímavý

Když potom ale projekt nabízeli k odkoupení jiným investorům, dostali většinou zamítavé stanovisko. Jako důvod uváděli potenciální investoři většinou poměrně vysoké náklady celého projektu a relativně nízký zisk. „Klasický developer je zatížen stavebními, projekčními a dalšími náklady, které výslednou cenu nemovitosti prodražují. Většinou je závislý na externistech a generálním dodavateli. My jsme schopni vše zajistit v duchu našeho konceptu „Architekti lidem” vlastními silami a schopnostmi, a to od návrhu až po samotný prodej. Takže jsme se rozhodli tak, že se do toho pustíme sami,“ vysvětluje jiný ze spoluzakladatelů, architekt Petr Skrušný.

Stavba bude dokončena již příští rok

Stavba byla zahájena již před několika měsíci, dokončena má být koncem příštího roku. Kromě luxusních vil zakopaných v terénu, řadových domků v centru nebo trojdomů s několika bytovými jednotkami zde také vznikne objekt občanské vybavenosti. Pod ním se nachází technické zázemí pro celou novou oblast. „Dali jsme si záležet na tom, abychom vytvořili opravdu kvalitní projekt s vysokým standardem bydlení pro maximální pohodlí rezidentů. Prodej bude oficiálně spuštěn v průběhu září, už nyní se nám ale ozývají zájemci. Jsme tedy přesvědčeni o tom, že si tento typ bydlení i vzhledem k blízkosti Brna své kupce najde,“ uzavírá Skrušný.

Ve výstavbě je dalších 84 bytů ve stejné lokalitě

Domy Na Výsluní nejsou jediným developerským projektem ateliéru v této lokalitě. Ve výstavbě je také projekt bytových domů Rezidence Zlatá Pole, který nabízí celkem 84 bytových jednotek ve čtyřech bytových domech a nachází se rovněž v Letovicích. I tady postupovali jako investor podle vlastního konceptu „Architekti lidem,“ který díky minimalizaci nákladů externích dodavatelů umožňuje lidem dovolit si byty s vyšší přidanou hodnotou již ve standardu.