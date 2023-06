V létě chladit, v zimě hřát? Tepelné čerpadlo to dokáže

Přemýšlíte nad tím, jak to celé funguje? Princip je jednoduchý. Tepelné čerpadlo běžně využívá teplo (energii), které se nachází v jeho okolí (ze vzduchu, vody nebo půdy), na ohřátí vody, která následně proudí do otopného systému domu, tedy do podlahového topení a radiátorů, a tím ho vyhřívá. Umí však i opačný proces - tzv. reverzní chlazení. Čerpadlo teplo z domu naopak odebírá a vypouští ven. Tím vnitřní prostor přirozeně ochlazuje.

„Takovým reverzibilním chodem jsou vybavena takřka všechna tepelná čerpadla systému vzduch/voda a země/voda. Vzniklý chlad je následně dodáván do domu buď prostřednictvím speciální chladicí soustavy nebo za pomocí stávající otopné soustavy,“ vysvětluje fungování David Šafránek, vedoucí technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON. Ten z nabídky společnosti STIEBEL ELTRON k těmto účelům doporučuje především modely HPG-I 06 DCS Premium nebo HPA-O 8 CS Plus flex Set, ačkoli účel splní téměř všechna tepelná čerpadla z portfolia společnosti.

Může chladit doplňkově nebo to rozpálit naplno

„V posledních letech lidé velmi často, obzvláště v kombinaci s řízeným větráním s rekuperací, využívají k tzv. přichlazení domu stávající otopnou soustavu,“ osvětluje expert. Dům sice neochladí tak výkonně jako klimatizace, ale majitelé tepelných čerpadel, kteří po samostatné klimatizaci netouží, si díky tomu mohou v létě doma užívat sníženou teplotu o cca 5 °C bez dalších investic. „Jestliže se k chlazení používá přímo stávající podlahové vytápění, tak bývá obvykle chladu dostatek. Tepelné čerpadlo samozřejmě umí vyrábět i velmi chladnou vodu o teplotě například 7 °C,“ vysvětluje David Šafránek. Dále doplňuje, že při využití stávajícího podlahového vytápění pro chlazení je teplota podlahy vždy nad 20 °C. Tato teplota bývá dostatečná pro ničím nerušené přichlazení objektu, a přitom je stejná jako u domů s radiátory v zimním období, kdy se objekty vytápí na 22 °C.

Těm, kteří si chtějí užít naplno vychlazeného interiéru, pak stačí udělat drobný krok: „K tepelnému čerpadlu se pouze dodá systém distribuce chladu. Může jít o fancoily, kapilární stropní chlazení nebo stěnové chlazení. Takové kombinace už mají stejný výkon chlazení jako klasické klimatizace, jejich zapojení je ale násobně snazší a levnější,“ popisuje David Šafránek, expert ze společnosti STIEBEL ELTRON.

Rozlučte se s nachlazením

Díky tomu, že tepelné čerpadlo distribuuje chlad pomocí podlahového, stropního nebo radiátorového systému, nabízí odlišný systém chlazení než klasické klimatizace. Vyhovuje také lidem, kteří se klimatizovaným prostorům ve vedrech raději vyhýbají kvůli možným zdravotním obtížím. S přirozeností chlazení tepelným čerpadlem totiž možnost nachlazení, zatuhnutí páteře či projevů revmatu nehrozí. „Ti, kteří mají zdravotní problémy, u tepelného čerpadla oceňují také přirozenost chlazení. Domy se totiž chladí dlouhodobě a chlad se v nich udržuje přirozeně,“ uzavírá hlavní technik STIEBEL ELTRON.

Teplo i chlad levněji a navíc s dotací

Zmíněné benefity užívání tepelného čerpadla při chlazení objektu nejsou jedinými argumenty k jeho upřednostnění před klasickou klimatizací. Nespornou výhodou jsou také dlouhodobé energetické úspory, které se, obzvlášť v aktuální turbulentní situaci na trhu, vyplácejí. Samotné pořizovací ceny klimatizací jsou sice nižší, ale provoz vyjde kvůli vyšší energetické náročnosti násobně dráž. Například u rodinného domu s výměrem 120 m2 vás chlazení pomocí tepelného čerpadla vyjde na 30-65 Kč/den, zatímco u klimatizace na 45-100 Kč/den. Tepelná čerpadla jsou navíc úspornější dlouhodobě, protože využívají především obnovitelné zdroje, a to až ze 70 %. V posledních letech navíc díky programům, jako je Nová zelená úsporám, můžete ušetřit i na prvotní investici, se kterou vám pomohou dotace od Ministerstva životního prostředí.

