V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík

Komerční sdělení

V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík | foto: GasNet, s.r.o.

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Poprvé v ČR proudí veřejnou distribuční sítí obnovitelný vodík. Největší český distributor plynu GasNet spustil v Hranicích u Aše distribuci směsi zemního plynu a vodíku. Kromě znatelného snížení emisí přináší distribuce této plynové směsi i posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu.

Zkušební provoz zahájili plynaři v Hranicích loni v zimě, kdy je odběr plynu kvůli vytápění nejvyšší. Tato poslední zatěžkávací zkouška potvrdila, že celý systém distribuce vodíkové příměsi funguje spolehlivě, stabilně a bezpečně. Lidé doma bez jakýchkoliv problémů topili, ohřívali vodu a vařili. Stačily jim k tomu přitom jejich původní plynové spotřebiče na čistý zemní plyn. Kromě domácností se směs využívala i ve zdejší průmyslové výrobě.

Díky tomu mohli plynaři letos v květnu zahájit distribuci směsi už ve standardním režimu. Hranice se tak staly prvním vodíkovým městem v Česku, kde se bude topit vodíkovou příměsí už druhou zimu.

V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík

„Projekt nám přináší cenné zkušenosti z reálného provozu. Zároveň prověřil technické, provozní i bezpečnostní parametry tohoto řešení. Nejde o model, který bychom nyní automaticky plošně zaváděli i v dalších lokalitách. Vnímáme ho především jako důležitý krok v přípravě na možné budoucí využití vodíku v distribuční síti,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.

Kromě GasNetu se do projektu zapojili i další plynárenští experti. Zařízení pro míchání vodíku a zemního plynu dodala na míru společnost Hutira. Na nastavení řízení celého systému se podílela firma Orise, která se zaměřuje na automatizaci a digitalizaci průmyslové výroby.

„S vodíkovými technologiemi už máme jako firma poměrně bohaté zkušenosti a projekt v Hranicích nám dal velkou příležitost uplatnit je v praxi při zprovoznění prvního blenderu pro distribuci v České republice. Jeho spolehlivý a bezpečný provoz stojí na precizním nastavení procesu vstřikování vodíku do zemního plynu, který se průběžně vyhodnocuje v reálném čase, aby do sítě odcházelo vždy požadované množství vodíku,“ říká František Videman z firmy Orise.

Součástí projektu byl rovněž výrobce plynových zařízení Baxi, který se specializuje na produkci moderních kondenzačních kotlů na zemní plyn s vysokou mírou účinnosti. Firma Baxi jako jedna z mála společností vyvinula a také otestovala i plynové kotle na čistý vodík. V rámci projektu dodala tato firma na vytipovaná kontrolní místa své plynové kotle nové generace. To umožňuje provádět srovnávací měření mezi novými a staršími typy spotřebičů.

V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík

Nic se nemění, nic se neupravuje

Pro zákazníky v Hranicích se přitom s příchodem vodíku nic nezměnilo a tato technologie má velké výhody:

  • Žádné výměny spotřebičů: Domácnosti i podniky zapojené do projektu nemusely měnit své stávající plynové kotle, sporáky ani jiná plynová zařízení.
  • Stejný komfort: Směs s vodíkem funguje u běžných plynových spotřebičů úplně stejně jako čistý zemní plyn.
  • Nulové starosti: Lidé nezaznamenali sebemenší technické změny ve výkonu svých zařízení.

Přitom vodík v zemním plynu prokazatelně snižuje množství škodlivých emisí ve spalinách, které odcházejí z komínů do místního ovzduší. Ve výsledku tak ekologičtější energie proudí přímo do stávajícího potrubí a nebyly k tomu potřeba žádné dodatečné náklady na úpravu nebo výměnu stávajících zařízení.

Připraveni na vodík

Společnost GasNet, k jejíž distribuční síti je připojeno více než 2,3 milionu domácností a firem, tímto projektem ukazuje, že česká plynárenská infrastruktura může být do budoucna připravena i na využití nízkoemisních plynů. Bezpečná a spolehlivá distribuce plynu zůstává pro firmu absolutní prioritou, a proto se dlouhodobě připravuje na změny spojené s dekarbonizací české energetiky.

V Hranicích u Aše plynaři úspěšně distribuují obnovitelný vodík

V Hranicích nyní GasNet distribuuje 10% příměs vodíku. Zákazníci plyn využívají stejně jako v případě distribuce čistého zemního plynu – plynem se ve městě topí, vaří se na něm a pro svou výrobu jej využívá i místní průmyslový podnik. Celkem se jedná o 360 odběrných míst. Přimíchávání vodíku do distribuční soustavy je proto reálnou alternativou, která může snižovat emise, aniž by zatížila odběratele náklady na výměnu jejich zařízení.

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