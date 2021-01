V době koronaviru vám pomůže detoxikace, introspekce a léčivá energie

Popisovala jsem zde, jak je důležité pohlížet na zdraví člověka celostním způsobem (články najdete na www.1zapper.cz). Nestačí léčit místní bolesti – následky působení toxinů, injekcemi, mastičkami a povrchovým působením na ohraničenou část těla. Vždy musíme pozornost zaměřit nejprve dovnitř těla na své orgány a na svůj energetický systém a jeho dráhy.

Dnes však nechci opakovat to, co si každý může přečíst jinde. Na mých stránkách, na stránkách o detoxikaci či kranioterapii. Jde mi o současný stav společnosti. Většina lidí hledá viníky a příčinu potíží svých i svých přátel u kohokoli jiného, jen ne u sebe a tím zaměřuje svoji pozornost ven z organismu. Dává tak svoji energii všemu ostatnímu, jen ne sobě. Samozřejmě hledáme pomoc venku. Když ale nenastane zlepšení, mohou za to všichni ostatní. Je třeba si tuto skutečnost přiznat, i když není zrovna příjemná. Teď asi namítnete, že přece musíme viníka najít. A musí se něco dělat nebo něco stát. Je to ale boj s větrnými mlýny a čím více budeme bojovat a hledat viníky, tím horší bude naše společnost a naše zdraví.

Mám pro vás řešení – tedy jen jiný pohled na věc. Začněte se zaměřovat Do sebe – znovu říkám Do sebe, ne Na sebe. Není to o výkonech, o věčném dobývání a odstraňování. Je to introspekce, která postupně dokáže změnit všechno. Dokáže léčit, měnit emoce, měnit vztahy, přivede vás do jiných míst, do jiných společenských vztahů, přestaneme mezi sebou slepě soutěžit, přestaneme si ubližovat, méně lidí se dostane do nemocnic a na psychiatrii. Svou energii budete vlastnit. A není to styl „milujte se a množte se“, ani nastavte druhou tvář, když vás někdo uhodí. Je to skutečná práce s vaší energií a vaší realitou. Jen to musíte zkusit.

Každý však začíná u sebe. A jak to opravdu udělat? Poslechněte si video k článku. Je to dobrý návod ke změně všeho. Nemusíte nikam chodit, jen se na chvíli posaďte, abyste cítili pevnou oporu a mohli se skutečně hodně uvolnit. Čím víc se totiž dokážete uvolnit, tím víc dokážete vnímat svoji vlastní energii a následně s ní pracovat.

Na tohle místo mě dovedly vlastní zkušenosti. Čím víc se člověk vzteká, tím méně získá. Tady se nemusím chodit omlouvat svým nepřátelům, prioritou není okamžité řešení příkoří, ani nemusím ostatním dokazovat, že je miluji, abych něco získala, jen zklidnění a malinká chvilka na změnu energií. Pak můžu jít udělat to, co je zapotřebí.

A za to jsem vděčná svým blízkým, nesmírně vděčná všem svým učitelům a neskonale vděčná vesmírným energiím, ať už je nazýváte Bohem, Vesmírem, či jen Energií.

Vše kolem nás vibruje, nakonec i my sami. Dokážeme tyto vibrace energií změřit, pracovat s nimi a používat je k různým účelům. Proč ne tedy sami pro sebe. Podle návodu ve videu to svede každý, stačí chtít. Tohle vám rozhodně nikdo nevezme.

Ve videu je jen malá ukázka mojí práce. Můžete to brát jako poděkování mým dosavadním klientům, pozdrav s dárkem pro všechny dobré lidi do nového roku a pro ty, kteří budou chtít zažít kompletní terapii, mám kontakty na www.1zapper.cz a www.emuoil.cz.

Hana Bártová