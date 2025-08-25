V ČR třídí odpad už 75 % obyvatel. Často se podílí celá rodina

Tonda Obal seznamuje se zásadami správného třídění odpadu a s dalšími užitečnými informacemi o odpadech už žáky na prvním stupni základních škol. Děti tak často tyto poznatky předávají svým rodičům i prarodičům.
Třídění je v Česku založeno na jednoduchém principu. Každý odpad má svoji barvu, pak už je to celkem hračka. A hodně napoví i samolepky na barevných kontejnerech – modrá, žlutá, zelená, oranžová, šedá… Co z nich vyčteme? Jaký odpad do nádoby patří a co tam naopak nepatří. Díky obrázkům to zvládne opravdu i malé dítě. Na samotných obalech nám můžou s rozpoznáním materiálu poradit takzvané recyklační symboly.
Samolepky na kontejnerech – ukazatel správného třídění odpadu
Sběrné nádoby jsou většinou označeny barevnými samolepkami, které odpovídají zavedenému systému třídění v obci a jasně definují, co do dané nádoby na odpad patří. Obecně platí na území celé České republiky jednotné barevné značení pro jednotlivé druhy odpadu.
Oranžová samolepka = nápojové kartony
Do oranžovou samolepkou označené nádoby se třídí obaly, kterým říkáme „nápojové kartony“. Jedná se o praktické obaly na potraviny vyrobené z více druhů materiálu. Obvykle obsahují 75 % kvalitního papíru, zbytek tvoří plastová vrstva. U kartonu označeného jako UHT navíc bývá i hliníková fólie.
Ovšem, pozor, nápojové kartony se čím dál častěji třídí společně s jiným druhem odpadu. Zejména společně s plasty nebo papírem, proto je důležité sledovat informace na kontejnerech.
Žlutá samolepka = plastový odpad
Dnes existuje nespočet různých druhů a skupin plastů a mnohdy je velmi náročné poznat, o jaký druh plastu se přesně jedná a jak s ním správně naložit.
Do nádoby označené žlutou nálepkou třídíme plastový odpad, jako jsou drogistické obaly, prázdné kelímky od jogurtů, láhve od mléka, džusů a jiných nápojů, PET láhve, pytle a sáčky, plastové krabičky či nestavební polystyren. Důležité je veškeré duté obaly pořádně zmáčknout, nebo sešlápnout, aby v kontejneru nezabíraly zbytečně moc místa!
Modrá samolepka = papírový odpad
Třídění papíru má v ČR dlouhou tradici, systematický sběr se datuje do poloviny 20. století. A pozor, třídění papíru má obrovský smysl! Odpad z papíru můžeme recyklovat až 7krát a díky 1 tuně vytříděného papíru lze ušetřit až 2 tuny dřeva a přibližně 31 000 litrů vody.
Do papíru patří krabice, noviny, papírové proklady, sešity, sáčky a další. Často lidé ovšem netuší, že do sběrných nádob na papír už lze odkládat i kartony od vajec, ruličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek.
Zelená či bílá samolepka = skleněný odpad
Třídění skla se řídí podle instrukcí uvedených na bílé nebo na zelené samolepce. Sklo by nemělo nikdy končit v koši, protože ho lze recyklovat prakticky donekonečna. Jeho třídění je snadné, sklo dokonce nemusíme vymývat, drobné znečištění nevadí. Stejně tak můžeme sklo třídit s víčky a etiketami.
Tříděním skla je možné při výrobě nového ušetřit zhruba 65 % sklářských písků a 90 % energie.
Šedá samolepka = kovový odpad
Třídění kovů značí na sběrných nádobách šedá samolepka. Obvykle můžeme třídit konzervy, nápojové plechovky, prázdné tuby, kovové krabičky a jiné drobné kovové předměty. Větší či ostré předměty doporučujeme odložit ve sběrném dvoře nebo ve výkupně.
Třídění kovového odpadu má smysl, protože díky jejich recyklaci můžeme ušetřit až 76 % vody.
Barevné samolepky, kterými jsou označeny kontejnery na tříděný odpad, si může prohlédnout nebo stáhnout ZDE.
VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Správné vytřídění odpadu je prvním a nejdůležitějším krokem k úspěšné recyklaci? Vytříděné odpady jsou totiž v ideálním případě recyklovány na nový výrobek, případně jsou využity jako zdroj energie či tepla. A ve všech zmíněných případech jsou ušetřeny přírodní zdroje surovin a do ovzduší je uvolněno méně skleníkových plynů.