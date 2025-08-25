V ČR třídí odpad už 75 % obyvatel. Často se podílí celá rodina

Komerční sdělení
Odpady už běžně třídí tři čtvrtiny z nás. Tato činnost má v ČR už dlouhou tradici a rodiče k tomu vedou odmala i své děti. Ty jsou ale paradoxně v této disciplíně často o mnoho dále než jejich rodiče. A to díky tradičnímu školnímu programu Tonda Obal.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Tonda Obal seznamuje se zásadami správného třídění odpadu a s dalšími užitečnými informacemi o odpadech už žáky na prvním stupni základních škol. Děti tak často tyto poznatky předávají svým rodičům i prarodičům.

Třídění je v Česku založeno na jednoduchém principu. Každý odpad má svoji barvu, pak už je to celkem hračka. A hodně napoví i samolepky na barevných kontejnerech – modrá, žlutá, zelená, oranžová, šedá… Co z nich vyčteme? Jaký odpad do nádoby patří a co tam naopak nepatří. Díky obrázkům to zvládne opravdu i malé dítě. Na samotných obalech nám můžou s rozpoznáním materiálu poradit takzvané recyklační symboly.

Samolepky na kontejnerech – ukazatel správného třídění odpadu

Sběrné nádoby jsou většinou označeny barevnými samolepkami, které odpovídají zavedenému systému třídění v obci a jasně definují, co do dané nádoby na odpad patří. Obecně platí na území celé České republiky jednotné barevné značení pro jednotlivé druhy odpadu.

Oranžová samolepka = nápojové kartony

Do oranžovou samolepkou označené nádoby se třídí obaly, kterým říkáme „nápojové kartony“. Jedná se o praktické obaly na potraviny vyrobené z více druhů materiálu. Obvykle obsahují 75 % kvalitního papíru, zbytek tvoří plastová vrstva. U kartonu označeného jako UHT navíc bývá i hliníková fólie.

Ovšem, pozor, nápojové kartony se čím dál častěji třídí společně s jiným druhem odpadu. Zejména společně s plasty nebo papírem, proto je důležité sledovat informace na kontejnerech.

Žlutá samolepka = plastový odpad

Dnes existuje nespočet různých druhů a skupin plastů a mnohdy je velmi náročné poznat, o jaký druh plastu se přesně jedná a jak s ním správně naložit.

Do nádoby označené žlutou nálepkou třídíme plastový odpad, jako jsou drogistické obaly, prázdné kelímky od jogurtů, láhve od mléka, džusů a jiných nápojů, PET láhve, pytle a sáčky, plastové krabičky či nestavební polystyren. Důležité je veškeré duté obaly pořádně zmáčknout, nebo sešlápnout, aby v kontejneru nezabíraly zbytečně moc místa!

Modrá samolepka = papírový odpad

Třídění papíru má v ČR dlouhou tradici, systematický sběr se datuje do poloviny 20. století. A pozor, třídění papíru má obrovský smysl! Odpad z papíru můžeme recyklovat až 7krát a díky 1 tuně vytříděného papíru lze ušetřit až 2 tuny dřeva a přibližně 31 000 litrů vody.

Do papíru patří krabice, noviny, papírové proklady, sešity, sáčky a další. Často lidé ovšem netuší, že do sběrných nádob na papír už lze odkládat i kartony od vajec, ruličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek.

Zelená či bílá samolepka = skleněný odpad

Třídění skla se řídí podle instrukcí uvedených na bílé nebo na zelené samolepce. Sklo by nemělo nikdy končit v koši, protože ho lze recyklovat prakticky donekonečna. Jeho třídění je snadné, sklo dokonce nemusíme vymývat, drobné znečištění nevadí. Stejně tak můžeme sklo třídit s víčky a etiketami.

Tříděním skla je možné při výrobě nového ušetřit zhruba 65 % sklářských písků a 90 % energie.

Šedá samolepka = kovový odpad

Třídění kovů značí na sběrných nádobách šedá samolepka. Obvykle můžeme třídit konzervy, nápojové plechovky, prázdné tuby, kovové krabičky a jiné drobné kovové předměty. Větší či ostré předměty doporučujeme odložit ve sběrném dvoře nebo ve výkupně.

Třídění kovového odpadu má smysl, protože díky jejich recyklaci můžeme ušetřit až 76 % vody.

Barevné samolepky, kterými jsou označeny kontejnery na tříděný odpad, si může prohlédnout nebo stáhnout ZDE.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Správné vytřídění odpadu je prvním a nejdůležitějším krokem k úspěšné recyklaci? Vytříděné odpady jsou totiž v ideálním případě recyklovány na nový výrobek, případně jsou využity jako zdroj energie či tepla. A ve všech zmíněných případech jsou ušetřeny přírodní zdroje surovin a do ovzduší je uvolněno méně skleníkových plynů.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

Ve Wiky nachystají celý školní nákup podle seznamu. A obalí i učebnice

Komerční sdělení

Ve více než 70 prodejnách po celém Česku nabízí rodinná firma kromě hraček a zábavy také veškeré školní potřeby včetně kvalitních batohů. A k tomu komfortní zákaznický servis.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

Vidí vaše dítě dobře na tabuli? Krátkozrakost rozhodně nepodceňujte

Komerční sdělení

Nevidí vaše dítě dobře do dálky? Na vině může být krátkozrakost. Pořiďte mu brýle s brýlovými čočkami Rodenstock MyCon®. Umožníte mu plnohodnotně fungovat a zároveň zpomalíte vývoj jeho oční vady.

25. srpna 2025

Horké léto na zahradě? Betonový plot zajistí stín, klid a bezpečí

Komerční sdělení

Když teplota stoupá a trávíme více času venku, je soukromí na zahradě k nezaplacení. Moderní betonové ploty chrání před pohledy i vedrem – a přitom nejsou žádnou stavební vědou.

25. srpna 2025

V ČR třídí odpad už 75 % obyvatel. Často se podílí celá rodina

Komerční sdělení

Odpady už běžně třídí tři čtvrtiny z nás. Tato činnost má v ČR už dlouhou tradici a rodiče k tomu vedou odmala i své děti. Ty jsou ale paradoxně v této disciplíně často o mnoho dále než jejich...

25. srpna 2025

V srpnu ještě není pozdě: Zasaďte, co vás bude těšit i na podzim

Komerční sdělení

Zahradnická sezóna nekončí s prázdninami! Srpen je ideálním měsícem pro nové výsadby, přestavby i vylepšení záhonů, které připraví půdu pro bohatou podzimní sklizeň.

25. srpna 2025

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

25. srpna 2025

Krajský úřad v Ostravě otevře dveře veřejnosti

Komerční sdělení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě se v neděli 28. září promění v centrum inovací, technologií a zábavy. Od 9:30 do 13:00 hodin se jeho dveře otevřou všem – malým i velkým návštěvníkům.

25. srpna 2025

Klimatizace od A do Z: Nejčastější otázky, na něž chcete znát odpověď

Komerční sdělení

Klimatizace už dávno nespadá jen mezi výsady firemních kanceláří. Díky technologickému pokroku a dostupnosti kvalitních značek ji dnes pořizují i domácnosti, které hledají pohodlí v létě i úsporu v...

25. srpna 2025

Pojištění s lidským přístupem: Váš osobní specialista vždy po ruce

Komerční sdělení

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí v pojišťovnictví. Spojujeme moderní technologie s lidským přístupem. Každý klient má svého konzultanta, který je k dispozici od výběru pojištění až po řešení...

25. srpna 2025

Živě: O politice soudržnosti v Praze

Komerční sdělení

ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, odvysílá poslední z letošních čtyř veřejných setkání k tématu čerpání unijních dotací v Česku. Stane se...

25. srpna 2025

Jak vybrat tepelné čerpadlo? Pomůže vám srovnávač!

Komerční sdělení

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala jedním z nejoblíbenějších způsobů vytápění rodinných domů v České republice. Nabízejí minimální provozní náklady, čisté ovzduší v lokalitě a možnost...

25. srpna 2025

Jak efektivně vytápět bytový dům? Růst cen tepla nutí SVJ myslet jinak

Komerční sdělení

Přibližně každý třetí bytový dům v Česku je napojen na centrální zásobování teplem. Dříve byl tenhle model považován za stabilní a výhodný. Dnes však čelí ekonomickým tlakům a cena za teplo každým...

25. srpna 2025

Galerie Butovice přináší nové obchody, služby i kulturní zážitky

Komerční sdělení

Galerie Butovice, která je moderním a pulzujícím nákupním centrem nejen pro obyvatele Prahy 5 a 13, rozšířila svoji nabídku a přivítala nové nájemce. Na novinky se mohou těšit i návštěvníci Butky...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.