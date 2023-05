V ČR se zrecykluje jen každý 10 mobil

Podle vědeckých studií až 40 % nebezpečného olova na skládkách odpadu pochází z elektrického a elektronického dopadu. Je jen otázkou času, kdy se olovo ze skládek dostane do podzemních vod a odtud do rostlin, živočichů a samozřejmě také do lidského organismu. Navíc, pokud mobil skončí na skládce odpadu, nelze znovu využít suroviny, které mobil obsahuje. Přitom v českých šuplících je odloženo víc než 12 miliónů nepotřebných mobilů, které nejsou nijak využity.

Toto drobné zařízení, které se nám snadno vejde do kapsy, váží přibližně 100 gramů. Remobil spočítal, že za celým životním cyklem mobilu se skrývá 1000x více materiálů a odpadů. Výroba mobilu je tedy extrémně materiálově náročná a zároveň i energeticky. K získání 1 kg mobilů se spotřebuje 10 tisíc megajoulů energie.

Recyklací materiálů v mobilech dochází k významné úspoře na životním prostředí. Zejména není potřeba materiály, jako je měď, železo, hliník nebo vzácné kovy, těžit z panenské přírody. Plast z krytů mobilů se do těchto úspor také počítá, neboť se často využívá jako palivo při získávání drahých kovů a je tedy využit zejména energeticky.

Zapojte se do květnové kampaně Recykluj mobil

Recykluj mobil je název kampaně v rámci, které můžete bezplatně a jednoduše odevzdat své staré mobilní telefony na mnoha místech: pobočky Zásilkovny, knihovny, městské úřady Prahy a další sběrná místa, dle mapy sběrných míst. Osvětu této kampaně pomáhají šířit také známé tváře: herečka, lektorka komunikace Simona Babčáková a také modelka, moderátorka, influencerka a vítězka soutěže Česká miss 2011 Jitka Nováčková.

Jak snadno a zdarma odevzdat mobil přes Zásilkovnu?

Stačí jen zabalit a odnést! Vezměte jakoukoli krabičku, dejte do ní mobily a zajistěte např. novinami proti pohybu. Krabičku zavřete a důkladně přelepte lepicí páskou. Pak už jen stačí balíček odnést na jakoukoli podací pobočku Zásilkovny ve vašem okolí. Na pobočce použijte bezplatný kód 98 765 259.

Vedle vysvětlování environmentálních úspor recyklace mobilů motivuje REMOBIL spotřebitele charitativním příspěvkem 10 Kč za každý vybraný mobilní telefon, který REMOBIL věnuje Jedličkově ústavu a školám, Nadaci České pošty, Hospici Ondrášek a dalším dobročinným spolkům.

Za dobu trvání projektu se takto vyplatilo více než 400 000 Kč na dobročinné účely. Dalších 250 000 Kč bude předáno 31. 5. 2023 u příležitosti 110. výročí Jedličkova ústavu a škol. Tyto prostředky se podařilo získat od lidí a firem v loňských kampaních a budou použity na obnovu tábora pro hendikepované v Bukové v Novohradských horách.

Zapojením do projektu sběru nepotřebných mobilních telefonů jednoduše pomůžete přírodě i lidem.

REMOBIL je neziskový projekt sběru nepotřebných mobilních telefonů. Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka. REMOBIL upozorňuje na skryté dopady nepotřebných mobilů na životní prostředí. Recyklací a prodloužením životnosti mobilu, jako jsou opravy, využití komponent z použitých mobilů na náhradní díly, kompenzuje REMOBIL negativní dopady na životní prostředí. Zároveň z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely.

Zdroje:

https://remobil.cz/mobily-a-priroda/

LCA studie Rembil