V Česku je dostupná první „zelená“ platební karta

Jako vůbec první na českém trhu představila zelenou nebo ekologickou platební kartu skupina ČSOB. Zatím s ní mohou platit klienti, kteří si u ní nově otevřou běžný účet Plus konto, což je možné jednoduše přes webové stránky, prostřednictvím klientského centra nebo na pobočce.

„Zelenou platební kartou pomáháme přírodě a myslíme na lidi, kterým není lhostejný osud naší planety a životního prostředí. Za jediný rok vydáme karty obsahující tři tuny plastu, a to přitom vyměňujeme klientům karty až po pěti letech. V budoucnu klientům také nabídneme možnost mít tzv. virtuální kartu, uloženou například jen v mobilu,“ vysvětluje Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

Proč je novinka ekologická?



Při její výrobě se banka rozhodla použít recyklovaný plastový odpad. Každá platební karta v nepřehlédnutelném zeleném designu tak ušetří 3,2 gramu plastového odpadu a sníží uhlíkovou stopu o sedm gramů oxidu uhličitého.

Ekologická platební karta rozšiřuje již bohatou nabídku ekologických produktů v ČSOB. Patří k nim výhodná zelená hypotéka, zelená autopůjčka nebo zelený podílový fond, prostřednictvím kterého klienti investují do společností zabývajících se úpravami a dodávkami vody.

ČSOB je přátelská a odpovědná

Udržitelnost a šetrnost k přírodě je dlouhodobě pevnou součástí DNA skupiny ČSOB. Její nová centrála v pražských Radlicích se v roce 2007 stala jednou z nejekologičtějších staveb v zemi a loni dokončená druhá budova patří k nejmodernějším kancelářským stavbám v Evropě. Za posledních pět let ČSOB snížila produkci odpadů o téměř dvě třetiny a díky orientaci na elektronické dokumenty, biometrické podpisy a menší počty letáků na pobočkách jen loni ušetřila 132 tun papíru. Banka nefinancuje žádné nové uhelné elektrárny a investice do stávajících elektráren, které spalují uhlí, a její zaměstnanci pomáhají uklízet přírodu, sázejí stromy a účastní se akce Do práce na kole.