V Česku chybí dlouhodobě nemocným dětem péče orientovaná na rodinu

Starost o dítě trpící vážnou nemocí vyžaduje psychickou odolnost, trpělivost a mnohdy i nemalé finanční prostředky. Dětem chybí v nemocnici ze všeho nejvíce přítomnost rodičů a sourozenců, kteří často nemohou být s malým pacientem po celou dobu jeho léčby. S tímto problémem má pomoci péče orientovaná na rodinu (family-centered care), která je založena na vzájemné spolupráci, sdílení informací, podpoře rodin, pacientů a lékařů. „Přítomnost rodičů má vliv nejen na psychickou pohodu nemocných dětí, ale i rodičů samotných. Díky semknuté komunitě může každý sdílet své pocity a nacházet pochopení, emocionální a sociální podporu u lidí v podobné situaci. Velký význam pro rodiče má ale i odborná psychologická pomoc profesionálů, se kterými domy úzce spolupracují,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Komrska, CSc., primář dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Pomoc přišla v pravou chvíli

Potřebu vybudovat v Česku systém péče orientované na rodinu dosvědčuje i příběh Zuzky Vlkové, která v deseti letech vážně onemocněla zhoubným nádorem kosti. „V září 2016 jsme se dozvěděli, že naše dcera Zuzka má Ewingův sarkom. Místo toho, aby usedla do školní lavice v páté třídě, musela podstoupit náročnou léčbu a operaci na dětské onkologii v Motole,“ vzpomíná na začátek léčby své dcery maminka Veronika. V roce 2019 se dostavily další komplikace a Zuzka se musela vrátit do nemocnice v Motole. Vlkovi denně řešili vedle strachu i časovou tíseň, jak být se Zuzkou co nejvíc. Podle Veroniky Vlkové jim naštěstí přišel na pomoc Nadační fond Dům Ronalda McDonalda (DRMcD). Díky jeho finanční podpoře se rodina mohla ubytovat Zuzce nablízku. Po čtyřech letech je Zuzka onkologicky v pořádku a probíhá ještě ortopedická léčba.

Aby mohly být rodiny spolu

V České republice podporuje péči orientovanou na rodinu Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, jehož cílem je, aby rodiny mohly zůstat během léčby spolu. V České republice byl založen v roce 2002 jako součást celosvětové sítě charitativních organizací Ronald McDonald House Charities, kterou založila a podporuje společnost McDonald’s. Aby mohl nadační fond poskytnout rodinám opravdu kompletní zázemí a péči, postaví v motolské nemocnici první Dům Ronalda McDonalda v Čechách. „V Domě Ronalda McDonalda budeme mít možnost poskytovat zcela zdarma kvalitní ubytování včetně kompletního zázemí, které je nezbytné pro život celé rodiny,“ uzavřela Ivana Pešatová, ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Ve světě je v provozu již téměř 400 těchto domů.