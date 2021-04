V Brně na Pekařské voní Olomoucké tvarůžky

Původní obchodní prostor na Rašínově ulici musela společnost A.W. v půlce ledna roku 2021 opustit, protože dům včetně prodejny prochází celkovou rekonstrukcí. „Již delší dobu jsme však hledali větší prostory, neboť počet zákazníků se k naší velké radosti neustále zvyšoval a nedostatečná kapacita prodejny neumožňovala komfortní nákup ani rozšiřování sortimentu,“ říká vedoucí maloobchodního prodeje Mgr. Jan Fasura. Od zahájení provozu v půlce června roku 2015 se na původní adrese do konce roku 2020 prodalo více než 219 tun tvarůžků, o dalších sýrech nemluvě.

Většina zákazníků si změnu pochvaluje

Nové prodejní místo na adrese Pekařská 2 se nachází v blízkosti tramvajových zastávek Šilingrovo náměstí. Vchod má nejen z ulice Pekařská, ale i průchodem z ulice Husova. Prodejna svojí rozlohou i členitostí dovolí přehledné rozmístění výrobků podle druhů, což nakupující určitě ocení. Veškeré nabízené zboží si mohou zákazníci předem prohlédnout na www.tvaruzky.cz v záložce Sortiment a jako bonus si mohou vytvořit a vytisknout svůj nákupní seznam. Novinky a další informace jsou aktuálně zveřejňovány i na FB prodejny.

Olomoucké tvarůžky jsou vyhledávanou surovinou

Kompletní sortiment Olomouckých tvarůžků doplňují produkty jiných výrobců, jejichž součástí jsou právě tvarůžky. Mezi nejoblíbenější patří pomazánky, masné výrobky i tavené sýry. Zvláštní kapitolou jsou pak tvarůžky nakládané v oleji, buď v kombinaci se zeleninou, nebo třeba s mořskými rybami. S tvarůžky experimentují i pekaři, takže v nabídce nechybí ani Slané lázeňské oplatky nebo Tvarůžkové chipsy.

Výrobky nejen z kravského mléka

Prodejnu ve velké míře navštěvují také zákazníci, kteří tvarůžkům zrovna neholdují. Kromě sýrů a výrobků z kravského mléka jsou v sortimentu zařazeny i sýry a mléčné výrobky z kozího a ovčího mléka. Posledně jmenované jsou významnou potravinou pro osoby s alergií na bílkovinu z kravského mléka příp. s intolerancí laktózy. Významné množství nabízených sýrů je bezlaktózových a jsou vždy řádně označeny. Lidé s bezlepkovou dietou si kromě sýrů určitě pochutnají třeba i na Pepinkách – bezlepkových tvarůžkových sušenkách.

Sezonní nabídky jsou velmi vítaným zpestřením



Víceméně ustálený sortiment prodávaného zboží se vždy na jaře významně rozšiřuje o výrobky určené ke grilování. Sýry totiž na gril rozhodně patří. Sýry Halloumi, Jánošíkův oštěpek a El Grillo už své příznivce mají. Letos bude nabídka rozšířena o další sýry vhodné na gril vč. kozích. A již několik let se pravidelně na letní sezónu v chladicím pultu objevují grilovací klobásy a špekáčky, které jsou samozřejmě „tvarůžkové“. Ony totiž Olomoucké tvarůžky dodají grilovanému masu či zelenině ten správný říz.

Menší české farmy i neznámé zahraniční firmy mají šanci

Při výběru nových výrobků do prodejního sortimentu jsou upřednostňováni regionální výrobci, jejichž produkty nejsou běžně dostupné v obchodní síti. A z těch zahraničních zde najdete sýry ze Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Německa. Některé z nich jsou v Česku unikátně k dostání jen zde.

Rok 2021 je jubilejním



Letos je to přesně 145 let od doby, kdy v Lošticích s výrobou Olomouckých tvarůžků začal i Josef Wessel, původním povoláním povozník a punčochář. Iniciály jména jeho syna Aloise, který živnost po něm převzal (A.W.), najdete na obalech tvarůžků i dnes. Tehdy byl na Hané jedním z mnoha tvarůžkářů, dnes jsou jeho potomci jediným výrobcem tohoto původního českého sýru na světě. Na květen letošního roku společnost A.W. chystá ve svých podnikových prodejnách pro zákazníky různá milá překvapení. A jaká to budou? Přijďte a uvidíte. Moc se na vás těšíme.