Užitečné tipy pro úsporný provoz tepelného čerpadla (nejen) v zimě

Tepelná čerpadla dokážou vyrobit až pětinásobek tepelné energie oproti spotřebované elektřině. Tato efektivita je ale podmíněna správným provozem. Pokud zvažujete pořízení, doporučujeme začít s interaktivní kalkulačkou od společnosti Regulus, která vám během pár minut napoví, jaké úspory můžete očekávat.
Například domácnost, která přechází z topení uhlím na tepelné čerpadlo, může podle výpočtu ušetřit i 20 000 Kč ročně. Kalkulačka je dostupná online, bez nutnosti zadávat osobní údaje.
Při výběru čerpadla se vyplatí nechat návrh výkonu na odbornících. Zařízení s příliš malým výkonem nezvládne vytápění v mrazech, příliš velké zase poběží neefektivně. Správné dimenzování a kvalitní instalace jsou základem úspor.
Nastavení teploty topení a vody
Jedním z nejúčinnějších způsobů úspory je snížení teploty topení – každé 1 °C dolů může znamenat úsporu až 7 %. Doporučená teplota v obytných místnostech je 20–22 °C. Vyplatí se také udržovat podobné teploty v různých částech domu – rozdíly větší než 6 °C vedou k neefektivnímu ohřívání.
Pozor si dejte i na časové programy vytápění. U dobře zateplených domů může pravidelné snižování teploty vést k vyšší spotřebě, protože čerpadlo musí následně topit intenzivněji. Mírné, ale stabilní nastavení bývá výhodnější.
Teplou vodu ohřívejte rozumně – ideální je 45 až 48 °C. Vyšší teploty spotřebu výrazně zvyšují. Využívejte časovače ohřevu a cirkulaci vody spouštějte jen tehdy, kdy je potřeba – např. ráno a večer. Moderní systémy to zvládnou i přes aplikaci.
Chytré řízení a monitoring tepelného čerpadla
Špičkoví výrobci umožňují sledovat a řídit čerpadlo přes aplikaci, například Regulus IR Client informuje servisní středisko o případných poruchách a umožňuje i vzdálený zásah.
Tipy v kostce
Snížením teploty topení o 1 °C se dosáhne až 7 % úspory.
- Udržovat vyrovnanou teplotu v místnostech.
- Nepřehánět to s teplotou teplé vody – stačí 48 °C.
- Cirkulaci vody spouštět jen v době potřeby.
- Nechat si poradit s výkonem čerpadla od odborníků.
- Pravidelný servis – ideálně jednou ročně.
- Využívat chytré ovládání a monitoring.
Tepelné čerpadlo může být vaší vstupenkou k úspornému a pohodlnému vytápění. S dobrým nastavením a údržbou se vám investice vrátí v podobě nižších účtů a vyššího komfortu.