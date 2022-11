Užijte si podzim v nejkrásnějších městech Evropy

Vídeň

Kde jinde ochutnat nefalšovaný Wiener Schnitzel? Vídeň má na podzim úžasnou atmosféru a po dlouhých procházkách člověku pořádně vyhládne. Po setmění nesmíte vynechat návštěvu proslulých vídeňských kaváren, třeba tu v hotelu Sacher, kde si k originálnímu Sacherovu dortu dejte vídeňskou kávu a užijte si výhled na budovu státní opery.

Bratislava

Bratislava je krásné město, které často přehlížíme. Nejspíš proto, že je nám Slovensko tak blízké – což je ale obrovská výhoda. Kromě toho, že si nebudete muset lámat hlavu s nesrozumitelným jazykem, si v Bratislavě užijete nádherně zrekonstruované centrum města, všudypřítomný folklor a tradiční gastronomii. Romantickým duším doporučujeme plavbu po Dunaji k troskám hradu Devín.

Berlín

Berlín je stále populárnějším turistickým cílem a v sezoně je tu hlava na hlavě. Na podzim, když doba dovolených skončila, si ale naplno užijete rozdílnost bývalé západní a východní časti města, unikátní architekturu a večer ty nejlepší hudební kluby v Evropě. Za vidění stojí i nejrůznější galerie moderního umění, často ve formě street artu, kterými je Berlín proslulý.

Krakov

Jen pár kilometrů za našimi hranicemi leží Krakov, bývalé sídlo polských králů. Miliony turistů sem každý rok přijíždějí obdivovat hradní komplex Wawel a také jedinečnou bývalou židovskou čtvrť Kazimierz. Ta přes den nabízí spoustu ručně vyráběných suvenýrů v miniaturních obchůdcích, večer se pak promění v kulturní prostor s mnoha alternativními kavárnami a kluby.

Budapešť

Hlavní město Maďarska. Budapešť je tou pravou volbou pro každého, kdo si chce za mlhavých podzimních dnů zlepšit náladu. Místní horké lázně jsou skvělým způsobem, jak uvolnit tělo i mysl a dokonale se zregenerovat před předvánočním shonem. A co by to bylo za návštěvu Budapešti bez ochutnávky místního tradičního guláše? Zkuste třeba ten v prvním patře Velké tržnice!

Mnichov

Že je Bavorsko místem přátelských lidí, skvělého piva a výborné kuchyně, se nejlépe přesvědčíte v jeho hlavním městě, Mnichově. Podzim se tu nese ve festivalové atmosféře, takže se v centru města neustále něco děje. Trhy, živá hudba, pivo přímo ze soudku a samozřejmě bílé klobásky s preclíky nesmí chybět.

Curych

Curych je okouzlující klidné město a cíl mnoha zamilovaných párů. Přímo v centru je spousta zeleně, která na podzim vytvoří z Curychu pestrobarevnou mozaiku zážitků. Prohlédněte si legendární Chagallova okna v kostele Fraumünster, ochutnejte místní regionální speciality a svezte se loďkou podél břehů řeky Limmat s historickými budovami.

Podzim v Evropě je zkrátka jedinečný a nezapomenutelný. Ať už zvolíte mezi osvědčenou cestou autobusem nebo pohodlnou jízdou ve vlaku, můžete si být jistí, že s RegioJetem se na výlet projedete vždy výhodně.