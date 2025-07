Užijte si letní filmové večery jedním stisknutím na ovladači televize

Nevíte, co si v létě pustit, protože „v televizi zase nic nedávají“? Každý pátek si můžete na platformě Oneplay užít nový díl hvězdně obsazeného krimi seriálu Bora, kde se napětí mísí s humorem a nečekanými zvraty. Pokud máte slabost pro reality show, nenechte si ujít Farma Česko – nové díly běží od pondělí do čtvrtka po celé léto. Sportovní nadšenci se zase mohou těšit na napínavé zápasy fotbalové Chance ligy. A děti? Ty zabaví animáky jako Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená nebo nestárnoucí Šmoulové.

Zábava na jedno stisknutí

Všechny tyhle filmové i seriálové tipy mají jedno společné – nejlépe si je vychutnáte na pořádné televizi. Ideálním společníkem pro letní večery u obrazovky jsou televizory Hisense, které nově nabízí O 2 . Díky chytrým AI funkcím se obraz i zvuk automaticky přizpůsobí tomu, co právě sledujete – ať už jde o večerní kino, nebo sportovní přenos za denního světla. A co je nejlepší? Ovladač k televizoru má vlastní tlačítko Oneplay, takže se do světa zábavy dostanete doslova jedním stiskem. Stačí si pak jen vybrat, na co zrovna máte chuť.

„Naši zákazníci dnes hledají hlavně pohodlí, rychlost a jednoduché ovládání. A právě to jim nové televizory Hisense přinášejí. Díky tlačítku Oneplay na ovladači se ke své oblíbené zábavě dostanou jediným stiskem, odpadá tak vyhledávání Oneplay mezi ostatními aplikacemi. Ovladač je navíc vybaven integrovanou baterií, kterou lze dobíjet přes USB-C nebo pomocí solárního panelu,“ vysvětluje Dana Tomášková, ředitelka digitálních služeb a Oneplay v O 2 .

Oba televizory jsou plnohodnotné Smart TV, uživatel si na nich kromě Oneplay může snadno pustit i další oblíbené služby jako HBO Max, Disney+, Netflix nebo Prime Video.

Nové chytré televizory Hisense s předinstalovanou Oneplay aplikací a tlačítkem na ovladači jedině u O2

AI v hlavní roli

Dva nové modely televizorů Hisense s úhlopříčkou 55 a 65 palců nejsou jen obyčejné Smart TV. Díky umělé inteligenci se obraz i zvuk automaticky přizpůsobí tomu, na co právě koukáte. Například AI Light Sensor přizpůsobí obraz okolnímu prostředí, automaticky upraví jas a barevné podání podle světelných podmínek, takže si skvělý obraz vychutnáte jak za slunečného dne, tak během večerního sledování. Dále jsou televizory vybaveny nativní 144Hz obnovovací frekvencí, která podpoří plynulost a ostrost.

To vše doplňuje zvuková podpora Dolby Vision a Dolby Atmos. A výsledek? Zážitek jako z kina, ale u vás doma. Pro hráče je navíc připraven praktický Game Bar – přehledné herní rozhraní, které umožňuje sledovat výkon a nastavovat herní funkce v reálném čase.

Větší model (65″) zaujme i náročnější diváky. Nabízí Mini-LED podsvícení pro vyšší kontrast, funkci Hi-View AI Engine, která automaticky vylepší snímek v reálném čase. Televizor také umí díky technologii AI 4K Upscaler a AI HDR Upscaler upravit méně kvalitní obsah do 4K a HDR kvality. Obraz je tak živější, ostřejší a jasnější. To vše doplní zvukový subwoofer na zadní straně televize, který se postará o bohatý prostorový zvuk i bez potřeby externího soundbaru.

Pořídit si je můžete z e-shopu O 2 pohodlně s rozložením platby do měsíčních splátek bez navýšení. Členové světa výhod Unity získají slevu 1 000 Kč.

Více informací dohledáte na webových stránkách.