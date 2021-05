Užijte si hokej ještě lépe než na stadionu

Kalendář zápasů 21. května v 15:15 Ruský olympijský výbor vs. Česko

22. května v 19:15 Česko vs. Švédsko

24. května v 19:15 Česko vs. Bělorusko



27. května v 19:15 Švédsko vs. Česko

29. května v 11:15 Česko vs. Velká Británie

31. května v 15:15 Česko vs. Dánsko

1. června v 15:15 Česko vs. Slovensko

3. června 4 zápasy čtvrtfinále



5. června 2 zápasy semifinále

6. června finále a zápas o 3. místo