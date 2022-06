Užijte se horké léto v plné kondici

Konečně jsou tu dlouhé slunečné dny a všichni si je chceme naplno užít. Nyní je ten správný čas věnovat se sami sobě a pečovat o své tělo nejen zvenčí, ale i zevnitř, abychom si mohli naplno užít dlouho očekávané léto.

Krok 1 - Pohyb

Pokud si chcete vybudovat a udržet dobrou kondici, je cvičení nezbytné. Klíčem k úspěchu je tedy najít takovou formu cvičení, která vás bude bavit. Ideální dobou pro jeho hledání je jarní a letní období. Slunečné počasí láká k cyklistice, procházkám a pěší turistice. Pozvěte přátele na volejbal, vyzkoušejte jízdu na kolečkových bruslích nebo jógu v parku. Pamatujte, že každý pohyb se počítá.

Krok 2 - Uvolněte se

Rychlé životní tempo, práce a povinnosti nás nutí ukrajovat z volného času a spánku, který je nesmírně důležitý pro všechny. Vyhraďte si dostatek času na spánek a nebojte se ho překročit, pokud se naskytne příležitost. Dopřejte si optimální dobu spánku 8 hodin, i kdybyste si měli odepřít napínavý film nebo epizodu televizního seriálu. Vaše tělo se vám odvděčí nejen dobrou náladou, ale také krásnější pletí.

Krok 3 - Zdravá strava

Bez správné stravy to nefunguje. Na jaře a v létě je výběr zeleniny a ovoce bohatší, takže využijte každé příležitosti a vyměňte těžká jídla za zdravou a lehce stravitelnou stravu. To se projeví nejen na vaší hmotnosti, ale také na kondici a pokožce, která bude díky vitamínům pružnější. Je to jedna z nejtěžších změn, ale výsledky se dostaví již po několika dnech.

Krok 4 – Pijte víc vody

Základem dobrého zdraví je každodenní pití dostatečného množství vody. Voda je velmi důležitou součástí našeho těla, podporuje správné fungování všech procesů. Proto je tak důležité pravidelně pít vodu. Vytvořit si návyk na pravidelné pití je náročné, ale o to potřebnější. Pokud to nedokážete, usnadněte si to. Ať vám každá sklenice vody chutná. Pokud nemáte po ruce čerstvé ovoce nebo mátu, můžete vodu ochutit přírodními přísadami.

Krok 5 – Mějte se rádi

Naslouchání potřebám svého těla, pozitivní myšlení a přijetí sebe sama je důležitou součástí životní rovnováhy. Správná harmonie těla a duše se projeví nejen na vaší kondici, ale zejména na vaší tváři. Každý den si vyhraďte čas, který budete trávit sami se sebou, a využijte ho naplno, ať už jde o sportování venku, procházku po městě nebo kvalitní spánek. Věnujte se sami sobě a vaše tělo vám poděkuje spokojeností a dobrou náladou.

