Uzavřete pojištění u MetLife a získejte 20 % navíc k pojistnému plnění

„Žijeme v poměrně komplikované době, která s sebou přináší mnoho výzev a především nutí lidi zaměřovat se víc na svoje zdraví. Vést zdravý životní styl, sportovat a zbytečně neriskovat jsou zásady, jimiž se obvykle snaží řídit, mnohé události jsou však nepředvídatelné a dovedou pořádně zamávat s rodinným rozpočtem. Přesně pro tyhle případy je tady úrazové pojištění, které může v případě potřeby poskytnout prostředky na rekonvalescenci nebo aspoň částečně suplovat výpadek příjmů. Vzhledem k tomu, že se snažíme všem našim klientům vycházet vstříc, sestavujeme jim pojištění na míru a pružně ho přizpůsobujeme jejich potřebám, věříme, že naše podzimní akce může mnohé nerozhodné motivovat k tomu, aby začali o pojištění aspoň uvažovat,“ vysvětluje Milan Drdoš, Head of Marketing and PR pojišťovny MetLife.

Akce se vztahuje na produkt OneLife, který pojišťovna MetLife představila letos na jaře, a také na produkty Garde a Vision nabízené nezávislými pojišťovacími agenty. Právě produkt Garde navíc čeká na podzim významné vylepšení, díky němuž získají klienti další zajímavé výhody. Princip fungování je nicméně stejný bez ohledu na to, zda klient uzavře pojištění skrze interní obchodní síť MetLife nebo u nezávislých brokerů. Noví klienti, kteří si od září do konce ledna příštího roku sjednají životní či úrazové pojištění mají nárok na 20% navýšení pojistného plnění v případě, že dojde k pojistné události v souladu s pojistnými podmínkami. To v praxi znamená, že pokud si klient například sjedná připojištění Závažného onemocnění ve výši 3 000 000 Kč, bude mít díky příslibu navýšení nárok na 3 600 000 Kč.

Produkt OneLife je v rámci portfolia pojišťovny MetLife stále ještě novinkou. Experti jej vyvinuli tak, aby uspokojil co nejširší spektrum klientů a nabídl jim co nejvýhodnější pojistné podmínky dle jejich požadavků a potřeb. Je nabízen ve třech různých variantách: jako čistě úrazové neživotní pojištění, rizikové životní pojištění, které kromě úrazu a nemoci kryje i riziko smrti, a rovněž investiční rezervotvorné pojištění, v rámci něhož klient část pojistného investuje a vytváří se tak kapitálová hodnota. Každý klient může zároveň vybírat a individuálně kombinovat až 32 různých připojištění a zvolit si pojistnou ochranu na dobu, na kterou dané krytí skutečně potřebuje. Pojištění může být uzavřeno kýmkoli ve věku od 18 do 75 let, s pojistnou dobou až do věku 80 let, díky čemuž zahrnuje všechny věkové skupiny.

„V rámci produktu OneLife najdou klienti veškerá připojištění pro krytí závažných rizik, na která jsou zvyklá už z předchozích produktových řad, nicméně vylepšili jsme pojistné podmínky. Například závažná onemocnění byla nově rozdělena do pěti skupin a v každé z nich je možné vyplatit maximální pojistné plnění ve výši 100 %, takže klient může obdržet až 500 % sjednané pojistné částky. Zároveň jsme zrušili nutnost přezkoumání zdravotního stavu z naší strany nebo minimální dobu přežití. Úplnou novinkou je speciální připojištění Pro ženy zaměřené na oblasti spojené s početím a těhotenstvím jako asistovaná reprodukce, narození dítěte s vrozenými vadami, těhotenské, porodní a poporodní komplikace, narození vícerčat a úmrtí rodičky. V oblasti krytí těchto rizik patříme k tomu nejlepšímu, co se na trhu momentálně nabízí,“ doplňuje k produktu Katarina Tužinská, Product Development Specialist pojišťovny MetLife.

Sjednat si pojištění právě u MetLife se vyplatí i díky množství slev nabízených za zdravý životní styl. Klienti se zodpovědným přístupem k vlastnímu zdraví mohou díky programu MetLife Fair dosáhnout až na 37% slevu na pojistném. Tuto výhodu mohou čerpat nekuřáci, lidé nezanedbávající prevenci a podstupující pravidelné prohlídky u svého praktického lékaře a vybraných specialistů (pro ženy gynekolog, pro muže urolog), lidé s méně rizikovým zaměstnáním nebo dárci krve.