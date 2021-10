Už nemusíte chodit do pojišťovny. Životní pojištění jde vyřešit online

Češi se zatím naučili řešit online cestovní pojištění a autopojištění. Jiné typy pojistek řeší spíše s pojišťovacím agentem nebo na přepážce v pojišťovně. RIXO.cz lidem ukazuje, že všechny typy pojištění jde vyřešit přes internet. Novinkou je online srovnání životního pojištění, kdy služba jako první na trhu nabízí srovnání nabídek od několika pojišťoven. Vy tak budete během několika minut vědět, jaká nabídka je pro vás nejlepší a kolik za ni zaplatíte. Navíc si můžete jednotlivá rizika upravovat a v případě potřeby využít služeb expertů na životní pojištění.

Proč by si měl klient srovnat životní pojištění?

Málokdo ví, že při obdobném pojistném krytí může klient od několika pojišťoven dostat cenově odlišnou nabídku životního pojištění, a to může výrazně zasáhnout do rodinného rozpočtu. Úspora

i několik stovek korun měsíčně je u tohoto typu pojištění velmi podstatná, vzhledem k tomu, že se sjednává na dlouhou dobu. Za dvacet let tak může klient zbytečně zaplatit i několik desítek tisíc korun.

„Doposud neměl klient o cenách životního pojištění přehled a velmi těžko se k nim dostával. Když si chtěl sám srovnat nabídky, musel rovnou do pojišťoven nebo za poradci. Což byl běh na dlouhou trať. My jsme se to rozhodli změnit a díky pokročilé technologii nabízíme klientům online nabídky životního pojištění od několika předních českých pojišťoven,“ říká Martin Ždímal, produktový a technický ředitel RIXO.cz.

Jak na správně nastavené životní pojištění?

Na úvod je důležité říct, že životní pojištění není spoření. Primárním účelem životního pojištění je krytí závažných rizik, která nás mohou během života potkat a způsobit tak dlouhodobý dramatický pokles příjmů.

„Finanční krytí v době, kdy se pojištěnému něco stane, nebo dokonce zemře je hlavním smyslem životního pojištění. Pokud jste single nebo nemáte finanční závazky, určitá rizika životního pojištění zpravidla moc řešit nemusíte. Zde se jedná hlavně o riziko smrti, kdy na vás není závislá další osoba. Ve chvíli, kdy založíte rodinu, vezmete si hypotéku nebo třeba auto na leasing, stane se komplexní životní pojištění nezbytné k tomu, aby v případě nešťastné události, plnohodnotně pokrylo vaše finanční potřeby a potřeby vaší rodiny,“ vysvětluje Martin Ždímal z RIXO.cz.

Na co určitě nezapomeňte je pojištění invalidity. Ta vám bude přiznána, pokud klesne vaše schopnost pracovat v důsledku špatného zdravotního stavu. „Částka, kterou si nastavíte, by měla pokrýt náklady do odchodu do důchodu. Nezapomeňte ale na to, že budete pobírat invalidní důchod a v závislosti na stupni invalidity si stále můžete něco přivydělat,“ říká Martin Ždímal z RIXO.cz.

Dalším důležitým pojištěním je pojištění pro případ závažných onemocnění. To zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy vás postihne onemocnění typu srdeční infarkt, mrtvice, rakovina, selhání ledvin, transplantace apod. „Je dobré se připojistit na hodnotu minimálně jednoho ročního příjmu. Pocitově jde o dobu, kterou potřebujete na zotavení,“ uvádí Martin Ždímal.

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu zajišťuje finanční pomoc v případě trvalého poškození po úrazu. Částku vám doporučujeme nastavit tak, aby pokryla všechny úpravy vaši domácnosti – bezbariérový přístup, invalidní vozík, výtah nebo speciálně upravené auto a zbylo vám dost peněz na zajištění vlastních finančních potřeb či potřeb celé rodiny.

Riziko smrti je dobré pojistit vždy, když je na vás někdo závislý nebo splácíte např. hypotéku či úvěr. Zpravidla si nastavte tak vysokou částku, která zabezpečí vaši rodinu a pokryje všechny dluhy, které máte.