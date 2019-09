Už jste vyzkoušeli rozvoz květin po Praze a okolí?

Každá žena ráda dostane čas od času květiny. Doba, kdy je pánové nosili pravidelně každý týden nebo měsíc jsou už dávno pryč. Činí tak jen zlomek mužů. A to je škoda. Mezi nejčastější výmluvy patří cena květin (Pánové, co by vás stála jedna utržená kytička na louce či jedna růžička?), nebo čas.

Ten je věčným nepřítelem snad každého z nás. Stres a věčné pospíchání jsou výsledkem dnešní doby. Spousta věcí nám uniká, nevšimneme si jich, neučiníme je. Kolik času vám ale zabere objednat krásnou kytičku? Do květinářství už osobně nemusíte, stačí během pauzy na oběd využít on-line objednání květin, zaplatit a kytice se veze za vaší drahou polovičkou.

Rozvoz květin se hodí vždy

Není hloupé poslat po kurýrovi kytici k narozeninám? K promoci? K svátku? A co k výročí? Ano, vždy ženu potěší, když jí kytičku předáte osobně, ale než nic, to je skutečně lepší rozvoz.

Pak jsou také situace, kdy se osobnímu kontaktu chcete vyhnout. Něco jste provedli, na něco zapomněli, stydíte se vyjádřit své city, nebo jen nechcete obtěžovat svou přítomností (třeba novopečenou maminku). Tehdy je rozvoz květin neocenitelnou službou.

Navíc nemusíte poslat jen květiny. Můžete přidat vzkaz, něco sladkého nebo třeba sekt. Záleží jen na vás.

Jak rozvoz květin po Praze a okolí funguje?

Prvním krokem je objednávka na webových stránkách květinářství. Zde si vyberete květiny, které má daná žena nejraději, určíte jejich počet a necháte je doručit na zvolenou adresu (domů, do kanceláře, kadeřnictví, divadla).

V ceně máte i kartičku, na kterou napíšeme vaše věnování, vzkaz, omluvu, žádost. Prostě cokoli si budete přát.

Můžete si také vybrat z předem sestavených kytic. Volba květin záleží nejen na vkusu ženy, ale i na příležitosti, někdy i na významu květin. To když jejich prostřednictvích chcete sdělit i něco hodně důležitého.

Sami nemusíte nikam chodit. Květiny objednáte, zadáte adresu, zaplatíte a pak už jen čekáte na reakci obdarované. Můžete si určit i přibližný čas doručení a počítat s tím, že bude dodržen.

Po celou dobu budete v obraze

Nemusíte nepřetržitě sedět u telefonu a lámat si hlavu nad tím, zda už předání proběhlo. O doručení se hned dozvíte. Jinak tomu nebude ani v případě, že nastanou nějaké potíže s doručením. Nemůžeme se dozvonit, žena se na uvedené adrese nezdržuje? Zavoláme vám a požádáme vás o pomoc a náhradní řešení.

Když se zadaří, poslíček předá kytici s úsměvem na rtech a vám dá vědět, že vše proběhlo bez potíží.

I muži rádi dostávají kytice

Je to tak! Rozvoz květin tak mohou využít i ženy a poslat květinu svému partnerovi, tatínkovi, dědečkovi, kolegovi. Kytici si opět buď můžete sestavit, nebo si vybrat z nabídky kytic určených právě mužům.