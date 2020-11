Už jste také propadli kouzlu deskových her?

Teď na podzim se situace víceméně opakuje, a navíc se blíží Vánoce, takže spousta nových fanoušků deskoherní zábavy bude přemýšlet, jak rozšířit svoji sbírku.

Náš první tip je Dobble Česko. Dobble je rychlá postřehová hra o hledání dvojice stejných symbolů mezi dvěma kartami. Je velmi pravděpodobné, že už jste se s některou z jeho mnoha variant setkali. Dobble Česko je, jak již název napovídá, zaměřený na symboly, které odkazují na Českou republiku. Najdete mezi nimi historické osobnosti, architekturu či ikony českého automobilového průmyslu. Pokud od her očekáváte trochu větší vzdělávací aspekt, určitě nepřehlédněte kolekci her BrainBox. Ta je někde na pomezí postřehových a edukativních her. Každá z krabiček z této kolekce přináší 55 tematických karet s obrázky a fakty ze světa, přírody, České republiky či pohádek. Hráči mají za úkol si během 10 vteřin zapamatovat obsah vybrané kartičky a následně odpovědět na otázku, která se k ní vztahuje. Kdo získá správnými odpověďmi více kartiček, vyhrává hru.



Pokud už jste stihli propadnout kouzlu Dixitu, tak zbystřete, protože tuto krásnou rodinnou hru na pohádkové vypravěče začátkem listopadu doplní nové rozšíření. Je již celkově desáté a opět přináší nový set nádherně ilustrovaných karet pro oživení vaší hry.



Ač tomu současná situace moc nepřeje, mnoho her si spíše než v rodinném kruhu nejlépe vychutnáte s partou dobře naladěných přátel. A nemusí to být ani fanoušci deskovek, protože vy je z nich během pár her uděláte. Předpokladem úspěchu jsou jednoduché, ale o to zábavnější tituly. Pomyslným leaderem mezi těmito hrami jsou v poslední době Výbušná koťátka. Tato karetní ruská ruleta s kočičími ilustracemi od popkulturní ikony Oatmeala rozproudí zábavu na každé sešlosti. Pokud se však sejdou fanoušci Marvel universa, rozhodně zabodujete s hrou Rukavice nekonečna, ve které se jeden hráč v roli titána Thanose postaví skupině superhrdinů. Pravidla vysvětlíte za 3 minuty a za chvíli zjistíte, že už hrajete 2 hodiny a pořád nemáte dost. V přemýšlivější skupině určitě neuděláte ostudu s párty hrou Koncept, ve které hádáte slova či slovní spojení na základě označování souvisejících symbolů na hracím plánu. Co by třeba mohlo být žluté pruhované létající zvíře?

A teď si položte otázku. Kolik peněz utratíte za návštěvu kina se čtyřmi kamarády? Kolem tisícovky? A bylo by vám za těžko utratit 5-6 stovek za společenskou hru pro 5 hráčů, kterou si zahrajete pouze jednou, kdybyste věděli, že vám přinese větší požitek než právě třeba návštěva kina? Otázka je to velmi pádná, protože pokud se rádi trochu bojíte a máte rádi detektivky, neměla by vám uniknout hra Nightmare – Horrorové dobrodružství. V ní si jako pětice potomků vyvražděné rodiny Craftonů užijete návrat do rodinného sídla a vyšetřování dávné tragédie. Hrou vás provede webová aplikace s profesionálním českým dabingem a celé vyšetřování zabere zhruba 2 hodiny. Proto ten příměr k návštěvě kina.



Zpátky v rodinném kruhu se staršími dětmi rozhodně vyzkoušejte celosvětově nejoceňovanější hru všech dob – 7 divů světa. Tato karetní budovatelská, neřkuli civilizační hra, pro 3-7 hráčů vyšla po deseti letech v nové edici s hezčím designem a přehlednějšími pravidly. Ve zhruba 20 minutách z vás udělá neomezeného vládce starověké metropole. A co je důležité, ve 3 nebo i maximálně 7 hráčích odsýpá úplně stejně. A u historie ještě zůstaneme. Pokud vám učarovali Aztékové a jejich pestrobarevná historie, můžete se pustit do souboje o post nového velekněze ve hře Coatl. Tento souboj probíhá prostřednictvím stavby mytických opeřených hadů. Rozhodně se jedná o jednu z nejbarevnějších a nejlépe zpracovaných her mezi novinkami letošního roku.

Je velmi těžké najít dobrou hru pro 2 hráče k večernímu posezení u vína. Pokud se tímto směrem ubírají vaše touhy, je možné, že už doma máte tu nejlepší z nejlepších – 7 divů světa: Duel (ano, vychází z výše zmíněné hry 7 divů světa). Perfektní oživení vaší ludotéky však skýtá obchodní karetní rychlík Jaipur, ve kterém se budete snažit zalíbit samotnému Maharádžovi. 3 velbloudi sem, 4 zlata tam, 5 drahých látek sem, …



Na úplný závěr jsme si nechali hru pro fotbalové fajnšmekry. Jmenuje se Fanzóna a je to elektronická kvízová hra postavená na principu PRAVDA, nebo LEŽ. Populární komentátor Petr Svěcený v ní hráčům předkládá fotbalová fakta a hráči se snaží prostřednictvím bzučáků co nejrychleji rozhodnout, jestli se jedná o tvrzení lživé, nebo pravdivé. Hru doprovází spousta hlášek a fotbalových efektů, znělek a chorálů. 500 otázek se jen tak nevyčerpá a 2 úrovně obtížnosti zaručí, že si hru doma užije tatínek s malými fotbalisty, ale i s kamarády v hospodě, jakmile budou opět otevřené.

Množství dalších informací o deskových hrách najdete na specializovaných webech, jako je www.hraj.cz či www.hrajeme.cz. A rodičům pak bezvýhradně doporučujeme facebookovou skupinu Deskovky pro tři bratry, kde najdete spoustu tipů a možná i budoucích spoluhráčů.