Úvěr na bydlení jen za 2,69 % p.a.? U Peněžního domu je to stále možné

Konkrétně se jedná o úvěr s atraktivní úrokovou sazbou 2,69 % p.a. Této nabídky může využít prakticky každý, kdo splní zadané podmínky.

Peníze nemusí být využity jen k pořízení nemovitosti

Akční úvěr na bydlení je určen jak fyzickým osobám (spotřebitelům), tak i podnikatelům (OSVČ). K jeho získání je však potřeba, aby finanční prostředky z úvěru byly využity k pořízení nebo investici do obytné nemovitosti. To v praxi znamená jak pořízení zcela nového bydlení, tak také například rekonstrukci či přístavbu nemovitosti stávající (může se jednat například o úpravu kuchyně nebo výstavbu zahradního bazénu).

Jaké jsou další podmínky k získání akčního úvěru? Je nezbytné, aby byl úvěr zajištěn obytnou nemovitostí, přičemž maximální výše úvěru nesmí být vyšší než 80 % hodnoty této nemovitosti. Výhodou je, že k zajištění úvěru může být využita i jiná nemovitost než ta, jíž se pořízení nebo investice týká - například tedy rodinný dům nebo byt ve vlastnictví rodičů či třetích osob.

Atraktivní akční úvěry až do výše 30 milionů na 30 let

Peněžní dům, spořitelní družstvo se sídlem v Uherském Hradišti aktuálně nabízí úvěry na bydlení až do výše 30 milionů Kč, a to se splatností po dobu až 30 let. Nikdo tedy nemusí mít obavu z toho, že by prostředky z úvěru nestačily k pokrytí finančně náročnějších představ o bydlení.

Možnost předčasného splacení i mimořádných splátek

Podařilo se vám jednorázově získat větší objem finančních prostředků? Chcete si dobu splácení zkrátit? U Peněžního domu, spořitelního družstva žádný problém. Stačí podat žádost a úvěr můžete následně kdykoliv předčasně splatit, případně provést mimořádnou splátku jistiny úvěru.

Další výhodou Akčního úvěru na bydlení je, že fyzické osoby (spotřebitelé) neplatí žádný poplatek za jeho poskytnutí. U fyzických osob podnikatelů (OSVČ) činí poplatek za vyřízení pouze 0,5 % z výše poskytnutého úvěru.

Každý žadatel o poskytnutí tohoto typu úvěru však musí prokázat dostatečný příjem na splácení úvěru a doložit přehled stávajících závazků a jejich platební morálku. Pro doložení příjmů žadatele se vychází u fyzických osob (spotřebitelů) z potvrzení od zaměstnavatele, v němž je uvedena průměrná mzda za poslední 3 měsíce. V tomto případě je nutné, aby žadatel měl uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou a nebyl ve zkušební době. Fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) pak dokládají k prokázání svých příjmů daňová přiznání za poslední dvě uzavřená období.

Pozor, nabídka je časově omezená!

Akční úvěrová nabídka Peněžního domu, spořitelního družstva je platná jen do 31. 3. 2022, což je poslední možný termín pro podání oficiální žádosti klienta o poskytnutí úvěru. Vzhledem ke kontinuálnímu zvyšování úrokových sazeb na českém bankovním trhu totiž nelze garantovat, že tato atraktivní úvěrová nabídka s úrokovou sazbou 2,69 % p.a. bude prodloužena.

Máte zájem o bližší informace? Rádi byste nezávazně zjistili, zda máte dostatečnou bonitu pro získání úvěru na bydlení? Úvěroví specialisté Peněžního domu, spořitelního družstva, jsou vám k dispozici na bezplatné telefonní lince 800 888 232, případně na e-mailu uvery@peneznidum.cz.

Veškeré informace včetně reprezentativního příkladu najdete také na webových stránkách Peněžního domu, spořitelního družstva.