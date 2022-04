Utěrka - velký pomocník pro spokojenou domácnost

Co je doma, to se počítá. Třeba i obyčejná utěrka

Mít doma vše srovnané, uklizené a čisté je snem každého dobrého hospodáře a hospodyňky. V dnešní době, kdy máte na starosti spoustu dalších věcí a nejen péči o domácnost, je však realita trochu jinde. Znáte to?

Ráno jdete pozdě do práce, protože vaše dítko rozpatlalo marmeládu po celé kuchyni. Běháte po bytě s hadrem v ruce a utíráte rozlitý čaj nebo nehodu po domácím mazlíčkovi. Těšíte se na klidný večer, ale váš partner se vrátil z dílny a na všech klikách zůstává mastný motorový olej. Vy máte pocit, že pořád jen uklízíte. A pohodová rodinná atmosféra je ta tam.

Právě v takovém shonu je potřeba si ulehčit všechno, co jde. My vám rozumíme! Proto představujeme novou multifunkční utěrku Stepa – hvězdu mezi utěrkami. Kdo ji vyzkoušel, už nikdy nesáhne po jiné. Budete překvapeni, kolik toho nasákne, přitom se nerozmočí a ani neroztrhne. Její použití při běžném úklidu i v nečekaných situacích vám ušetří spoustu času a nervů. Vám tak zůstává více energie a úsměvů pro vaše blízké. A o to přece jde.

Zpříjemněte si úklid, zpříjemníte si život

„Při vývoji každého nového výrobku myslíme hlavně na koncového zákazníka. Vycházíme z každodenních situací a potřeb a hledáme cesty, jak v nich můžeme podat pomocnou ruku,“ říká Patrik Simon, marketingový specialista české rodinné firmy Stepa.

Právě na to ve Stepě mysleli, když u své nové, extra pevné a vysoce nasákavé multifunkční utěrky vyřešili praktické odvíjení útržků vrchem, z vnitřní části role, a přidali dobře vypadající obal. Balení, ve kterém je 110 útržků, vám na poličce vydrží opravdu dlouho. Po vyždímání a uschnutí totiž můžete utěrku znovu použít (pokud jste s ní právě neutřeli obří olejovou skvrnu). Stane se vaším nejlepším pomocníkem v kuchyni, koupelně, garáži, dílně nebo třeba při grilování. Tahle česká super-utěrka vám zkrátka usnadní život.

Multifunkční utěrka je prémiovým výrobkem české firmy Stepa. Výrobě, přesnému řezání, tisku, převíjení, archování a dalšímu zpracování papíru se ve firmě Stepa v Lanškrouně na východě Čech věnují už 30 let. Mezi jejich oblíbené produkty patří pokladní kotoučky s potiskem i bez potisku, papírové roličky a utěrky v roli. V přehledném e-shopu najdete na jednom místě i další pomocníky pro rodinu a domácnost – pytle na odpadky, mycí prostředky, školní a kancelářské potřeby.

Tradice, inovace a ochota vůči zákazníkům a obchodním partnerům – to jsou zásady, které jsou v české firmě Stepa na prvním místě.