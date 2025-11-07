Uspesnynaburze.cz otestoval brokery XTB a eToro: fakta místo reklamy

V investování je stále obtížnější rozlišit, kdo má reálné zkušenosti a kdo jen přebírá texty z marketingových brožur. Investor Lukáš Ištvan a zakladatel portálu Uspesnynaburze.cz patří mezi ty, kteří testují brokery s vlastními penězi. Jeho recenze jsou známé pro nezávislost, otevřenost a jasnost.

Nedávno se rozhodl otestovat dva nejpopulárnější brokery pro evropské investory - XTB a eToro. Výsledkem je podrobné srovnání, které ukazuje nejen čísla, ale také osobní zkušenost uživatele.

„Každý broker má své výhody i slabiny. Mým cílem není vyhlásit vítěze, ale pomoci lidem vybrat si platformu, která jim nejlépe sedne,“ říká Ištvan.

Jak testování probíhalo

Lukáš si otevřel účty u obou brokerů, zrealizoval obchody, srovnával poplatky, rychlost reakcí i přehlednost prostředí. Test neprobíhal „na papíře“, ale v reálných podmínkách, přesně tak, jak by to dělal běžný investor.

Jeho závěry jsou zpracovány přehledně a s důrazem na fakta, nikoli na reklamu. Právě takový přístup si získal důvěru čtenářů, kteří hledají srozumitelné a ověřené informace o brokerech.

Na webu Uspesnynaburze.cz najdete srovnání XTB versus eToro, ale také detailní recenze těchto a dalších brokerů, které Lukáš osobně otestoval.

V jednotlivých recenzích naleznete detailní analýzu poplatků, platforem a vhodnosti pro různé typy investorů.

XTB: Profesionální platforma s nízkými poplatky

Broker XTB bodoval zejména v oblasti poplatků. Nákup akcií a ETF je bez komise (do měsíčního obratu 100 000 €). Platforma xStation nabízí řadu nástrojů pro technickou i fundamentální analýzu.

Ištvan ve své recenzi oceňuje také přehlednost, lokalizaci do češtiny a stabilní regulaci v Evropské unii.

Přestože XTB patří mezi profesionální řešení, svou intuitivností a snadným ovládáním je vhodná i pro začátečníky, kteří se chtějí postupně naučit orientovat ve světě investic.

eToro: jednoduché investování a sociální obchodování

Hlavním cílem platformy eToro je zpřístupnit investování úplným začátečníkům.

Rozhraní je jednoduché, moderní a vizuálně přehledné, což z ní činí ještě přístupnější alternativu pro nováčky v investování. Investoři mohou navíc sledovat a kopírovat strategie úspěšných obchodníků.

Lukáš Ištvan zdůrazňuje, že pro méně zkušené investory jde o atraktivní vstup na trh. Zároveň však doporučuje pečlivě sledovat poplatky za konverze, výběry a neaktivitu, které mohou celkový výnos snížit.

Srovnání brokerů: hlavní zjištění

Oba brokeři XTB i eToro jsou regulováni a nabízejí investorům bezpečné prostředí.

XTB spadá pod silnou evropskou regulaci (KNF, ESMA), zatímco eToro je regulováno v EU (ESMA) i ve Velké Británii. Oba brokeři působí globálně.

Z pohledu poplatků je XTB výhodnější pro investory, kteří chtějí obchodovat akcie a ETF. Nabízejí nízké a transparentní poplatky a investování bez komise do určitého objemu. eToro má místy vyšší spready, ale také umožňuje obchodovat s ETF bez komise. Navíc můžete nakupovat i reálné kryptoměny.

U obchodních platforem XTB využívá profesionální rozhraní xStation, které ocení zejména technicky zdatní investoři, zatímco eToro nabízí jednoduché a intuitivní prostředí přizpůsobené hlavně začátečníkům.

Ve vzdělávání a podpoře má XTB výhodu v webinářích, článcích a lokální zákaznické podpoře, zatímco eToro klade důraz na sociální učení. Umožňuje kopírovat obchody zkušených investorů a nabízí také edukační materiály.

Pro koho jsou brokeři vhodní

Z testu vyplývá, že XTB je vhodnější pro aktivní tradery a dlouhodobé investory, kteří chtějí mít kontrolu nad svým portfoliem. Naopak, eToro je vhodnější pro začátečníky, kteří hledají jednoduchost a chtějí se učit přímo z praxe jiných obchodníků.

Nezávislost jako základ důvěry

To, co Lukáše Ištvana odlišuje, je nezávislost a otevřenost. Na portálu Uspesnynaburze.cz jasně uvádí, jak testy probíhají, jaké brokery sám používá a podle čeho hodnotí výsledky.

Tento přístup mu přinesl důvěru čtenářů nejen v České republice, ale i v zahraničí.

„Dobrý broker není ten, který má nejvíce reklam, ale ten, kterému bych svěřil vlastní peníze,“ říká Ištvan.

Závěr: investování jako cesta k finanční gramotnosti

Pro Lukáše Ištvana není testování brokerů jen porovnávání tabulek. Je to způsob, jak pomáhat lidem pochopit investování bez zbytečných mýtů a rizik.

Jeho cílem není jen porovnávat čísla, ale ukázat, že za každou investicí stojí konkrétní rozhodnutí, které by mělo být podloženo znalostmi a pochopením trhu.

Lukáš věří, že správně informovaný investor dokáže činit lepší rozhodnutí, a tím dlouhodobě zvyšovat svou finanční stabilitu.

Díky svému nezávislému přístupu a důrazu na praktické zkušenosti se portál Uspesnynaburze.cz stal jedním z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací o investování.

