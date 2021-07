Úspěšný start kariéry v novém Trainee programu společnosti IMMOFINANZ

Přechod ze studentského do pracovního života představuje pro mladé lidi obrovskou výzvu. Velké společnosti se proto snaží absolventům náročný výběr prvního zaměstnání ulehčit a pomoci jim s nasměrováním profesního vývoje na správnou cestu pomocí Trainee programů. V rámci nich nahlédnou do praxe, seznámí se s pracovním prostředím v dané firmě a vyzkouší si plnit úkoly pod vedením zkušených mentorů. Svůj Young Professional Program nyní nově nabízí i společnost IMMOFINANZ, přední hráč na komerčním realitním trhu v Evropě. Během ročního Trainee programu si studenti posledních ročníků vysokoškolských oborů či čerství absolventi vyzkoušejí práci v různých odděleních české pobočky IMMOFINANZ a vydají se také na zahraniční pobyt do centrály v rakouské Vídni.



Pod vedením těch nejlepších v oboru výstavby a správy komerčních nemovitostí

Společnost IMMOFINANZ si své zaměstnance pečlivě vybírá a následně hýčká, protože ví, že obchodní úspěch je založený především na jejich práci a zkušenostech. Jednou z cest, jak najít talentované a motivované lidi, kteří se nebojí přinášet nové nápady a převzít odpovědnosti za vlastní projekty, je právě nový Young Professional Program. Klíčovou podmínkou pro potenciální uchazeče či uchazečky je zájem o oblast realit a byznysu. IMMOFINANZ je mezinárodní firmou podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, konkrétně se zaměřuje na segmenty maloobchodních a kancelářských prostor. Na sedmi klíčových evropských trzích (Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko) provozuje moderní coworkingové prostory v budovách myhive, velmi oblíbenou síť nákupních parků STOP SHOP a obchodní centra VIVO! Z globálního zaměření společnosti vyplývá druhý požadavek na vhodné kandidáty a kandidátky, kterým je komunikativní znalost anglického jazyka.

„Studenti v posledním ročníku bakalářského či magisterského programu se v rámci placeného Trainee programu zapojí do každodenní operativy. Během svého působení vystřídají celkem tři oddělení, ve kterých se budou ve spolupráci se zkušenějšími kolegy podílet na řešení rozmanitých pracovních úkolů v oblasti financí, korporátní komunikace a práce s nájemci. Díky zapojení do celofiremních meetingů získají komplexní přehled o chodu realitního byznysu,“ informuje Jan Jungwirth, Country Manager společnosti IMMOFINANZ v České republice.

Možnost rotace pracovních pozic představuje unikátní příležitost, jak se seznámit s prací napříč celou firmou a kvalifikovaně se rozhodnout o své profesní budoucnosti. Úspěšní absolventi a absolventky programu získají na jeho konci jedinečnou možnost zvolit si oddělení, ve kterém by chtěli nadále pracovat v týmu IMMOFINANZ. „Účastníky Trainee programu maximálně podporujeme, aby mohli nastartovat profesní dráhu podle svých snů a dáváme příležitost získat zkušenosti hned po absolvování vysoké školy v atraktivní oblasti s mezinárodním přesahem,“ doplňuje Jan Jungwirth.

Pevné základy pro úspěšnou kariéru a skvělou budoucnost

Přihlašování do Trainee programu je v plném proudu, o výjimečnou praxi v oblasti real estate managementu se studenti a absolventi mohou ucházet do 23. července. Samotný Young Professional Program začíná v září a trvá přesně jeden rok. Jedná se o flexibilní full-time pozici v centru Prahy spojenou s několikatýdenním pracovním pobytem v zahraničí (dle domluvy), zajímavým finančním ohodnocením a zejména s velmi atraktivní perspektivou.

Máte zájem? Zobrazte si podrobnější informace o podmínkách Trainee programu na tomto odkazu.