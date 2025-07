Úspěšné ženy v Teleflexu: Svou práci mají rády a dává jim smysl

Portfolio výrobků společnosti Teleflex je velmi různorodé a nabízí řešení pro oblasti cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, urologie, pohotovostní medicíny a respirační péče.

V průběhu historie se ženy neustále prosazují a dosahují významných úspěchů v nejrůznějších oblastech lidského života – od vědy a techniky přes umění a sport až po politiku a obchod. Tento článek se zaměřuje na inspirativní příběhy úspěšných žen ze společnosti Teleflex, které svým talentem, vytrvalostí, odvahou a především prací neustále přispívají ke zlepšování zdraví a kvality života lidí.

Ženy mají v českých závodech Teleflexu převahu a tvoří téměř 75 % všech zaměstnanců. Obsazují nejen pozice výrobních operátorek, ale také specialistek a role každé jedné z nich je ve společnosti klíčová.

Podpora rozvoje a vzdělávání žen: Klíč k úspěchu v moderních firmách

Přístup k rozvojovým a vzdělávacím příležitostem obecně přispívá k profesnímu růstu a kariérnímu postupu. Naše firma investuje do programů na podporu vzdělávání včetně školení, workshopů a mentoringových programů, které zlepšují odborné i měkké dovednosti nejen našich žen. „Profesní rozvoj mi pomohl dostat se až na vedoucí pozici, kterou zastávám, stejně tak jako touha se posunout dál a neustále se něco učit,“ popisuje supervizorka z hradecké pobočky Teleflexu Petra Kahounová.

Petra Kahounová

I Irena Vlasáková, která je v Teleflexu na pozici Value Stream manažerky, uznává, že rozvoj je v práci klíčový. „Pozice manažera je ze spousty pohledů výzva, musela jsem se naučit hodně věcí a stále se učím. Nejtěžší pro mě bylo – nebýt v detailu – a koukat na řízení výroby s větším nadhledem – z trochu jiné perspektivy. Snažím se vzdělávat neustále, ale co je nejdůležitější, jsou zkušenosti, které přicházejí s odžitými roky na pozici vedoucí, to je ta nejlepší škola,“ přidává se Irena Vlasáková.

Irena Vlasáková

„Na pozici team leadera i supervisora jsem nastoupila jako nejmladší a také jsem oproti ostatním byla nejkratší dobu ve firmě. Důvěru a respekt jsem si musela postupně vybudovat a rozhodně to nebylo zadarmo, ale postupně to spravil čas, různé situace a zkušenosti, kterými jsem si se svými týmy prošla,“ popisuje svou zkušenost Michaela Kahancová, která se od pozice výrobní operátorky vypracovala ve svých 24 letech až na pozici supervizorky.

Work-life balanc: Myslete i na to, že práce vás neobejme

Work-life balance je koncept, který usiluje o harmonizaci pracovních povinností s osobním a rodinným životem. I ženy v Teleflexu tuto harmonii vyzdvihují a je pro ně v práci důležitá. „Měla jsem období, kdy jsem si práci brala domů, ale pak jsem se zastavila a řekla si, že to takhle nechci. A teď se mi to daří,“ popisuje organizaci času mezi prací a rodinou Pavlína Středová. Pro ženy je rovnováha mezi prací a soukromím zásadní, protože často kombinují kariéru s tradičními rolemi pečovatelek a matek. Umožnění work-life balance zvyšuje jejich pracovní spokojenost, snižuje stres a podporuje jejich celkovou pohodu. „Někdy je to velmi těžké, ale mám skvělého manžela, bez kterého bych tuto práci dělat nemohla,“ vyzdvihuje podporu své rodiny Petra Kahounová. „Není jednoduché být dobrou matkou, partnerkou a manažerkou. Když nemáte podporu od partnera a rodiny, tak to nelze a já jsem ráda, že tu podporu mám. Řekla bych, že teď už work-life balanc zvládám dobře, ale začátky byly těžké. Je potřeba si včas uvědomit, co je pro člověka v životě důležité. Snažím se také dodržovat baťovské pravidlo 8-8-8. Je potřeba stále myslet na to, že práce vás neobejme,“ zmiňuje Irena Vlasáková.

Rady těchto úspěšných žen podtrhují, jak důležitá je nejen formální podpora, ale i vnitřní motivace a správný přístup k práci pro dosažení rovnováhy a úspěchu ve firmě.

V současné době skupina Teleflex nabízí více než 23 000 produktů, působí ve více než 30 zemích a její součástí je více než 14 000 zaměstnanců v 16 výrobních závodech po celém světě.

2 STRATEGICKÉ ZÁVODY V ČR 16 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ PO CELÉM SVĚTĚ 23 tis. PRODUKTŮ VE SKUPINĚ TELEFLEX 30 + ZEMÍ, KDE PŮSOBÍME 100 tis. ZÁKAZNÍKŮ PO CELÉM SVĚTĚ 14 tis. ZAMĚSTNANCŮ VE SKUPINĚ TELEFLEX

