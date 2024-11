Úspěch lze sdílet, pak chutná ještě líp

Vrcholový byznysmen s lidskou tváří. Přesně tak by se dal krátce a výstižně popsat vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání.

Jak dlouho jste v byznysu? Změní toto prostředí člověka?

Podnikám 27 let. Byznysové prostředí člověka formuje. Dá mu disciplínu, pocit zodpovědnosti za vlastní život, schopnost pracovat s nezdarem. Naučí vytvářet vztahy, ale také je ukončovat, když věci nefungují, protože v tomto je byznys tvrdý. Naučí člověka neztrácet čas a neplýtvat energií, kde nevidí potenciál.

Daří se vám propojovat byznys a vzdělávání?

Na to se velmi zaměřujeme. Naši studenti nepracují na svých projektech jen v byznys akcelerátoru jako jinde. Berou si je do výuky, zapojují spolužáky a posouvají se rychle dopředu. Máme také investiční fond, který koncentruje prostředky úspěšných absolventů a investuje je do projektů stávajících studentů. A úspěšné studenty, kterým už se daří vydělávat, vedeme k podpoře dalších, což je pro nás jedna ze zásadních hodnot. Protože úspěch lze sdílet, potom chutná ještě lépe.

Jaká osobnost se do managementu hodí?

Manažer musí hlavně mít rád lidi. Musí umět snít a přetavovat nápady a sny v uskutečnitelné. A dokázat to prodat svému týmu. Dá se to naučit? Vědomosti z práva či ekonomie jsou dobrý základ, ale je to málo. Musí se natrénovat, jak pracovat s týmem a podobně. A pak jsou tu přirozené potenciály, a ty se nelze naučit. Ty lze objevit a kultivovat prací se sebou samým. Jakou prací? Uvědomovat si sám sebe, jak přemýšlíme o svém přemýšlení a proč zrovna tímhle způsobem… To vyžaduje velké úsilí.

Zvládají to studenti?

Pracujeme s tím opatrně. Studenty Newton University Group, kterým je 19 let, s tím obeznámíme, ale oni většinou ještě nemají tušení, o čem to povídáme, zatímco v našich MBA programech, kde máme v průměru 40leté manažery, už můžeme jít do velkých hloubek a ti lidé, ve chvíli, kdy jejich pozornost přivedeme k přirozeným potenciálům, to považují za to nejcennější, co si odnášejí ze studia.

Jak velký prostor ve svém rozhodování dáváte improvizaci?

Dlouhodobě naprosto minimální, krátkodobě obrovský. Při vytváření strategie naší univerzitní skupiny moc prostoru pro improvizaci není. Ale krátkodobě velmi pomáhá, když je potřeba reagovat ze dne na den. Tohle vybírání zatáček patří ke schopnosti přežití na trhu.

Jak pracujete s časem?

Na mé úrovni top manažera velmi důsledně, kalendář na následující půlrok mám ze 40 procent už zaplněný. Činnostmi, které se opakují, protože pravidelně mluvím na principu jeden na jednoho se všemi mými výkonnými manažery, což bere obrovské množství času, ale je to zároveň nejlíp investovaný čas generálního ředitele, protože je věnován ke zkompetentňování mých kolegů. Musím mít naplánované vše včetně odpočinku, protože když člověk moc nerozlišuje mezi prací a osobním životem, což je můj případ, tak se tam plánuje opravdu všechno. Včetně času na děti i rande s manželkou. Tam jsem pak plnou pozorností a maximálně si to užívám.

Využíváte umělou inteligenci?

Rád a často. Je to vítaný nástroj, který nás zbavuje dřiny. Ale stejně od AI dostanete jen tak kvalitní výsledek, jak kvalitní je zadání. Manažeři v budoucnu, stejně jako učitelé, se budou muset umět hlavně kvalitně ptát, kvalitně zadávat.

O čem je váš podcast Úspěšní?

Děláme rozhovory s úspěšnými lidmi o tom, co jim pomáhá, o co se v životě opírají, jak se popasovali s nezdarem. Úspěšní vnímají nezdar jako čas, kdy se učí, méně úspěšní jako období, které je má zahnat do kouta a uvrhnout do deprese. První skupina ví, že jedinou cestou z toho ven jsou oni sami, a druhá to hodí na společnost, na okolnosti, využije toho, že jsou objektivní příčiny neúspěchu k tomu, aby z toho mohli utéct. Cílem podcastu Úspěšní je tedy inspirovat každého, kdo chce být úspěšný. Nejen v byznysu!

Kde si sám sebe představujete za pět let?

To je krásná otázka, mám poměrně konkrétní představy. Myslím si, že ještě budu generálním ředitelem Newton University Group, ale už se budu rozhlížet po svém nástupci. Člověk se má neustále rozvíjet a myslím si, že bych tomu už nedával energii, kterou to vyžaduje. Zároveň sním o tom, že se vrátím k učení, protože mě naplňuje, a budu hledat nové věci, ve kterých se můžu zlepšovat a růst.

Více informací o škole Newton University Group najdete na newton.university.