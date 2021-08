Kdy je povinné ručení málo

Pan Karel měl celý život sjednané jen povinné ručení, havarijní pojištění mu přišlo zbytečné, což se mu nedávno opravdu nevyplatilo. „Nyní jezdím ve čtyři roky starém voze Volkswagen Tiguan a minulý měsíc jsem při cestě domů srazil srnku. Škoda na autě přesáhla 60 tisíc korun,“ popisuje situaci pan Karel a dodává: „Opravu auta jsem musel zaplatit z vlastní kapsy, protože jsem neměl sjednané i havarijní pojištění ani připojištěnou srážku se zvěří u svého povinného ručení.“

Martin Ždímal, RIXO.cz: „Každé auto do stáří sedmi let má být pořádně pojištěné. Jsou ale případy luxusních vozů, kdy havarijní pojištění doporučujeme i u starších modelů. Tiguan pana Karla může mít dnes cenu kolem 400 tis. Kč, a proto by měl být pojištěný nejen pro případ srážky se zvěří a poškození skel, ale i krádeži, vandalismu a poškození živly. Vzhledem ke stáří a hodnotě vozidla bych doporučil komplexní havarijní pojištění.“

Kdy za své pojištění můžete ušetřit tisíce korun ročně

Existuje mnoho lidí, kteří za své autopojištění platí zbytečně moc. Důvodem je to, že si svou pojistku neaktualizují a spoléhají na to, že jsou pořád dobře pojištění.

„Před sedmi lety jsem si koupila novou Škodu Octavia. Protože žiji sama a autům nerozumím, chtěla jsem mít co nejlepší pojištění. Sjednala jsem si proto havarijní pojištění s plnou asistencí a všemi riziky,“ popisuje paní Helena. Náhodou ale zjistila, že platí více za stejný rozsah služeb než její kamarádka, která si koupila auto nové. Jak je to možné?

Ušetřete za pojištění vozidla tisíce korun ročně

Martin Ždímal, RIXO.cz: „Aby pojišťovna získala klienta, musí přicházet s novými variantami pojištění nebo určité varianty pojištění zlevňovat. Paní Helena si svou pojistnou smlouvu za celých sedm let ani jednou neaktualizovala, proto platila mnohem více, než měla. V RIXO.cz jsme smlouvu zkontrolovali a vytvořili tři nové nabídky, jednu z nich si paní Helena vybrala. Díky tomu nyní ušetří až několik tisíc korun ročně, a přitom bude stále správně pojištěná.“

Jak si autopojištění zlevnit

Většina řidičů může na pojištění ušetřit, aniž by slevili ze svých požadavků na ochranu. „Vzhledem k tomu, jak spolu pojišťovny soupeří, ale částečně i k tomu, jak klesá hodnota vozidla, se určitě vyplatí si jednou ročně nechat pojistku zkontrolovat a srovnat aktuální nabídky nejvýhodnějšího pojištění. I při stejném rozsahu často dojde k poklesu ceny,“ říká Martin Ždímal z pojišťovací služby RIXO.cz.

Srovnání autopojištění do 3 minut

RIXO.cz se snaží klientům maximálně usnadnit sjednání pojištění. U srovnání povinného ručení a havarijního pojištění stačí, když zadá registrační značku a služba vyplní technické údaje

o vozidle sama. Zákazník je tak nemusí složitě hledat v technickém průkazu. Poté stačí zadat jen několik základních údajů o sobě, kvůli bonusům, a v RIXO.cz mu zobrazíme šest nabídek přehledně seřazených vedle sebe od té nejvýhodnější (poměr cena/výkon) až po nejlevnější. Pokud se pro jednu rozhodne, stačí, když klikne na tlačítko „Mám zájem“ a smlouva mu automaticky dorazí do mailu.