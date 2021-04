Úrokové sazby se mění, ceny nemovitostí rostou. Dá se na ně vyzrát?

Už je to více než rok, co Česko zasáhla pandemie covid-19 a mnoho se změnilo i ve světě nemovitostí. Na začátku pandemie ekonomové předpovídali Čechům levnější bydlení. Po roce můžeme s jistotou říct, že nemovitosti levnější už s největší pravděpodobností nebudou, zato úrokové sazby hypoték se během této doby dostaly na historické minimum. V této chvíli se ale trend úrokových sazeb začíná znovu otáčet.

Hypotéky začínají opět zdražovat, měsíc staré nabídky sazeb už neplatí. Jak se tomu bránit?

Jednou z možností je vyjednávat o ceně nemovitosti, je to ale složité. Zájemců o byty je spousta a prodávající si vybírá, prostor pro vyjednání je tedy malý. Obzvlášť, pokud si na nemovitost berete hypotéku, ztrácíte u prodávajících body, protože většina z nich vidí tuto cestu jako zdlouhavou, komplikovanou, a navíc s nejistým výsledkem. Nakonec se proto může stát, že vám takové bydlení uteče, protože si prodávající raději vybere kupce připraveného nemovitost koupit ihned. Dalším problémem, který nastává, jsou skutečné podmínky hypotéky v době nákupu nemovitosti. Řekněme, že vás od vysněného bydlení dělí už jen schválení hypotéky. Mezi první nabídkou hypotéky a skutečným schválením v době nákupu nemovitosti ale může uběhnout pár měsíců a podmínky banky nakonec můžou být úplně jiné.

Způsobem, jak se vyhnout problémům a zamířit nejkratší cestou k vlastnímu bydlení je pohotovostní úvěr neboli hypotéka bez nemovitosti

Její hlavní výhodou je, jak už název napovídá, že v době schválení nemusíte ručit konkrétní nemovitostí. Pokud se tedy rozhodnete hledat nové bydlení, ale nechcete do té doby přijít o zajímavé podmínky, které vám banka nabízí, hypotéka bez nemovitosti je ideálním řešením. Vlastní fungování hypotéky bez nemovitosti je téměř stejné, jako u běžných hypoték, banka tedy přezkoumá finanční situaci klienta a na základě těchto údajů schválí hypotéku, jen s tím rozdílem, že výši úvěru tentokrát odhadne dopředu a následně odloží splácení o rok. Podpisem smlouvy jste tedy bez dalších komplikací připraveni na nákup nemovitosti ihned, jakmile vám padne do oka.

Co se týče prodlužování termínu splácení hypotéky, u nás v Bidli máme zkušenost, že většinou není potřeba. Pokud máte úvěr schválený dopředu, vysněnou nemovitost najdete do několika měsíců. Další výhodou je, že pokud je nakonec vybraná nemovitost levnější, z nevyčerpané hypotéky žádné poplatky neplatíte. Nemusíte mít tedy strach, že by vám u banky přibyly nechtěné poplatky.

Po výběru nemovitosti a zaplacení rezervačního poplatku realitní kanceláři už banka řeší pouze nezbytné smluvní dokumenty týkající se konkrétní nemovitosti, aby celý nákup proběhl hladce. Nemovitost je už ale vaše, bez zbytečných starostí.

Autor: Bukáček Libor

Team leader | Hypotéky

