Úrazy pojišťovna dokáže odškodnit za pár dní ale i hodin

Generali Česká pojišťovna řeší přes 200 tisíc úrazů ročně a díky digitalizaci, kterou lidé využívají až v 70 % případů, dokáže většinu z nich uzavřít rychle a jednoduše. Peníze na účet klientům odcházejí často hned po dodání první lékařské zprávy. Více v rozhovoru s Janem Vargaiem.

Jan Vargai, senior manažer likvidace pojistných událostí z životního pojištění | foto: Generali Česká pojišťovna a.s.

Nahlásit pojišťovně škodu zabere pár minut. Platí to i v případě úrazů?
Když se podíváme na naše statistiky, pak mluví jasnou řečí - průměrně naše klientky a klienti nahlásí pojistnou událost do tří minut. Tohoto rychlého procesu dosahujeme hlavně díky tomu, že škody mohou lidé hlásit přes webový formulář a na pár ťuknutí také v mobilní aplikaci Moje Generali. Mimochodem jen za loňský rok jsme vyřešili přes 225 tisíc škod z úrazového a životního pojištění.

Zvládne hlášení online doslova každý?
Proces jsme maximálně zjednodušili a nastavili tak, aby byl rychlý a přehledný. V aplikaci navíc klientům rovnou připravíme část informací, které souvisí s jejich pojištěním, takže se nemusí zdržovat zbytečnými kroky. Díky tomu je hlášení přesné a bez zbytečných chyb. A to, že už takto hlásí škody 70 % lidí, ukazuje, že je řešení opravdu srozumitelné.

Hlášení škod dnes probíhá běžně přes mobilní aplikaci nebo webový formulář | foto: Generali Česká pojišťovna a.s.

Jak rychle dokážete vyřídit případy spojené s úrazy?
Troufnu si tvrdit, že vyřízení škody může být právě v souvislosti s úrazy vůbec tím nejrychlejším způsobem. Přes 60 % menších úrazů vyřešíme do druhého dne od momentu, kdy máme od klientů všechny podklady.

Kdy lidé dostávají peníze za svoji pojistnou událost?
V naší pojišťovně řešíme úrazy v režimu tzv. dopředné likvidace. Znamená to, že jakmile máme od klientek či klientů k dispozici lékařskou zprávu s uvedením přesné diagnózy, peníze odesíláme v podstatě obratem. Nečekáme na vyléčení apod. Lidé tak mají k dispozici peníze v momentě, kdy je nejvíce potřebují. Navíc pokud se diagnóza či léčba zkomplikuje, jsme připraveni na další výplatu pojistného plnění.

Jak vám při řešení pojistných událostí pomáhá umělá inteligence?
Agenda úrazů bude vždy vyžadovat osobní přístup, lidé v tomto ohledu zůstávají nezastupitelní. Nicméně umělá inteligence a hlavně automatizace nám pomáhají v tom, abychom byli při vyřizování škod rychlejší. Navíc technologie máme dnes na tak pokročilé úrovni, že vybraný segment jednodušších úrazových škod dokážeme vyřešit v podstatě zcela automatizovaně.

Rozcestník na webu pojišťovny pro hlášení škod na zdraví | foto: Generali Česká pojišťovna a.s.

Kam se rychlost vyřízení škod může v budoucnu dostat?
Dnes se bavíme o několika dnech, v řadě případů se dostáváme na úroveň odeslání pojistného plnění v řádech hodin. Jsem přesvědčený, že není nerealistické, abychom se v relativně brzké době dostali k minutám. To všem samozřejmě se závazkem toho, že škoda bude vyřešená profesionálně a korektně.

Mohou sami lidé udělat něco proto, aby vyřízení škody ještě urychlili nebo alespoň zbytečně nezdržovali?

Již při registraci škody klientům říkáme, jaké dokumenty od nich potřebujeme, abychom mohli vše vyřídit. To je zásadní usnadnění. Pokud se stane, že něco není tak, jak to situace vyžaduje, s klientkami a klienty si voláme. Je to nejrychlejší způsob, jak řešení jejich pojistné události posunout rychle dopředu. Roste ale i počet těch, se kterými komunikujeme v rámci online systémů – na webu nebo v klientské zóně a aplikaci Moje Generali totiž mají možnost nejen sledovat průběh vyřizování škody, ale také si s likvidátorem psát.

Nejčtenější

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

Světlo jako hlavní prvek moderního bydlení

Komerční sdělení
Industriální akcent, který dodá interiéru jedinečnost

Éra uzavřených tmavých chodeb končí. Moderní architektura hledá cesty, jak prostor rozdělit, a přitom ho nechat dýchat. Jihlavská společnost Doornite, největší výrobce interiérových dveří v ČR, nyní...

Úrazy pojišťovna dokáže odškodnit za pár dní ale i hodin

Komerční sdělení
Jan Vargai, senior manažer likvidace pojistných událostí z životního pojištění

Generali Česká pojišťovna řeší přes 200 tisíc úrazů ročně a díky digitalizaci, kterou lidé využívají až v 70 % případů, dokáže většinu z nich uzavřít rychle a jednoduše. Peníze na účet klientům...

16. března 2026

Pivo v novém: Ikonická Pivní kosmetika vstupuje do éry BEER BEAUTY

Komerční sdělení

Pivní kosmetika patří už téměř dvě desetiletí k nejikoničtějším řadám české značky Manufaktura. Od roku 2007 si získala miliony zákazníků a stala se dlouhodobým bestsellerem. V roce 2026 vstupuje do...

16. března 2026

Rozpadlý loketní kloub nahradili ortopedi z chomutovské nemocnice

Komerční sdělení
MUDr. Jiří Jurča, Ph.D., primář Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov

Ortopedické oddělení chomutovské nemocnice Krajské zdravotní, úspěšně provedlo výměnu extrémně destruovaného loketního kloubu. Zákrok, jenž patří k nejméně častým ortopedickým operacím, vedl MUDr....

16. března 2026

Bosch Jihlava: ples plný hvězd, dar nemocnici i Octavia pro inovátora

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce firemní ples ze dne 6.3.2026.

Společnost Bosch znovu ukázala podporu regionu. Na plese plném hvězd předala štědrý finanční dar Nemocnici Jihlava a ocenila nápady svých zaměstnanců. Nejlepší inovátor získal jako odměnu novou Škodu...

16. března 2026

Světlo jako hlavní prvek moderního bydlení

Komerční sdělení
Industriální akcent, který dodá interiéru jedinečnost

Éra uzavřených tmavých chodeb končí. Moderní architektura hledá cesty, jak prostor rozdělit, a přitom ho nechat dýchat. Jihlavská společnost Doornite, největší výrobce interiérových dveří v ČR, nyní...

14. března 2026

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

13. března 2026

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Motto „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“ je hlavní vizí naší školy, která nabízí tříleté akreditované studium regulovaného povolání Sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagog...

12. března 2026

Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Komerční sdělení
Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Stavíme na praxi, ne na teorii.

12. března 2026

Rada kraje se sešla se starosty Děčínska

Komerční sdělení
Hejtman Richard Brabec a krajský policejní ředitel plk. Zbyněk Dvořák

Rada Ústeckého kraje se na svém pravidelném výjezdu do regionu – Dni s Ústeckým krajem setkala se starostkami a starosty Děčínska. Společné jednání v méně formální a přátelské atmosféře tentokrát...

12. března 2026

EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Komerční sdělení
EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Online studium, které vám nevezme víkendy, přinese výsledky už během prvních týdnů a stojí jen zlomek ceny tradičních programů. EDU Effective Business School nabízí prakticky zaměřené MBA programy...

11. března 2026

Výsledek místo slibů: 10 milionu eur splaceno investorům bez odkladů

Komerční sdělení
Za architekturou projektu stojí světově uznávaný Carlos Lamas, který se více...

Developerská skupina ze Slovenska úspěšně splatila emisi v celkové hodnotě 10 milionů eur přesně podle plánu. Investoři získali své prostředky bez prodloužení splatnosti i bez dalšího zadlužení....

10. března 2026

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

10. března 2026

