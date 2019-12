Uran v lázních: Neutralizace geopatogenních zón i terapeutické účinky

Netušíme sice přesně, jak mnohé sofistikované techniky přesně účinkují, ale když už nic jiného, pořádně si odpočineme a přijdeme na jiné myšlenky. To platí jak pro nemocné, tak pro zdravé návštěvníky, kteří se přijeli pouze osvěžit.

Lázeňství jako rekreace. Ale jaké jsou léčebné účinky?

Trendem posledních let v evropském lázeňství je totiž především rozšiřování wellness služeb. Bazény i vířivky často s minerální vodou lákají daleko širší škálu turistů a například v Rakousku nebo Německu bývá medicínský aspekt zcela přehlušen právě wellnessovou složkou. A i když cestou investic do relaxační části lázeňských služeb kráčí z ekonomických důvodů i české lázeňství, uchovává si oproti zahraničním lázním jednu velkou konkurenční výhodu – léčebný potenciál stvrzuje nejvyšší počet certifikací kvality Evropského svazu lázní ze všech členských zemí EU i velký zájem zahraničních návštěvníků právě o tyto služby.

Přesto pokud bychom nechtěli jet do lázní jen odpočívat, ale potřebovali bychom nějakou záruku nebo vybrat správnou proceduru na konkrétní zdravotní problém, narazíme na poměrně neprobádané území. Víme sice, že máme dlouhou lázeňskou tradici, krásné kolonády i zpívající fontánu, ale to je tak všechno.

Balneologie prozradí, jak léčivé vody působí na náš organismus

Na tuto problematiku se zaměřuje ve své práci i František Och, který již před osmi lety založil Výzkumný ústav balneologický v lázních v Mšeném. Šlo o vůbec první instituci tohoto druhu u nás, která si určila balneologii, tedy nauku o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organismus jako hlavní náplň své činnosti.

Přesněji řečeno, ještě před rokem 1989 tady balneologický ústav byl a Češi udávali tomuto oboru směr. Jenže po listopadových změnách byl nepříliš prozíravě ústav zrušen. České lázně sice stále z této práce čerpají, ale podle Františka Ocha se již nevyvíjejí.

„Lázeňská medicína se nijak nevyvíjí, ve srovnání s minulostí dokonce není uznávána jako obor. Tak se jede podle tradice. Z té se ale nedá žít věčně,“ prohlásil loni v rozhovoru pro Ústecký deník. „Jde nám především o rozvoj léčebného lázeňství na vědeckých principech medicíny založené na důkazech, podobně jako je tomu při hodnocení účinku léků. Lázeňský lékař by dnes vedle medicínského vzdělání a doškolení v lázeňské medicíně měl mít schopnost komunikovat i se specialisty jiných oborů. Nemůže to dělat prostě jen někdo, kdo s nadsázkou ví, že se pacientovi uleví, když mu dá bolavý kloub do rašelinového zábalu. Lázeňství u nás je v podstatě stále na úrovni léčitelství. Víme, že nám lázně dělají dobře, ale už nevíme, jak k tomu v organismu dochází.“

V roce 2018 vydal Výzkumný ústav balneologický publikaci Budoucnost lázeňství, kde se zabývá výhledem a potenciálem tohoto oboru v příštích padesáti letech.

Kam kráčí lázeňská medicína?

Právě v propojování medicíny založené na důkazech a přírodní medicíny či léčitelství se Výzkumný ústav balneologický řadí mezi progresivnější instituce, které se nebojí pouštět za horizont současných zvyklostí.

V současné době ale instituce rozjíždí i jiný výzkum podobného charakteru. V dubnu uzavřel Memorandum o spolupráci se Somavedic Technologies, společností z Ústeckého kraje, která se pohybuje v málo probádaných vodách. Výzkumný ústav balneologický se totiž pustil do zkoumání přístroje Somavedic Medic Uran na neutralizaci geopatogenních zón, elektrosmogu a úpravu vody, o jehož účincích Šifra též informuje. Celý výzkum skončí až 30. června 2020, ale již dnes jsou známy první výsledky.

Výchozí premisou studie je, že přístroj Somavedic Medic Uran generuje léčivé nízkofrekvenční záření, jehož terapeutické působení se Výzkumný ústav balneologický bude snažit vědecky změřit a prokázat. Navíc by mohlo, pokud vše půjde podle plánu, podpořit právě léčebné a wellnesové účinky při lázeňských procedurách.

Jak známo, lovosický léčitel Ivan Rybjanský v roce 2011 vyvinul a vyrobil přístroj, který je založen na řízeném uvolňování nízkofrekvenčního záření, kterému se také říká jemnohmotné. Na rozdíl od elektromagnetického záření má pozitivní vliv na lidský organismus, ale také na kvalitu vody či růst květin v jeho blízkosti a celkově harmonizuje okolní prostředí. Somavedic byl již testován v několika laboratořích, ať už české, slovinské, rakouské nebo německé.

Somavedic prokazuje terapeutické účinky a zlepšuje krevní tlak

K jakým výsledkům tedy prozatím došel Výzkumný ústav balneologický, který začal s testováním v dubnu a podrobil ho testům jak v laboratořích, tak i přímo na klientech v léčebných lázeňských zařízeních? Podle průběžné zprávy došlo ve všech sledovaných případech ke zlepšení zdravotního stavu, jak při porovnání dat před a po na přístrojích, tak i v subjektivním hodnocení pacientů. U testovaných osob se měřením oscilometrickou metodou bez dalších léků například zlepšil systolický i diastolický krevní tlak.

Předběžný závěr této dlouhodobé studie je podle Výzkumného ústavu balneologického dobrým základem pro pokračování výzkumu směrem ke klinickému hodnocení účinku přístroje Somavedic Medic Uran jako zdravotnického zařízení. Ti, kteří jej již vlastní a používají ať už na eliminaci škodlivin z okolního prostředí, tak například k harmonizaci vody, už mají takové malé lázně doma….