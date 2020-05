UNIS, a.s. slaví letos 30 let existence

Ve své vlastní zkušební laboratoři UNIS testuje různá elektrotechnická zařízení a materiály, v neposlední řadě nabízí podnikům unikátní systém řízení výroby „PHARIS®“.

Od poloviny 90. let se společnost soustředí na dodávky investičních celků do zahraničí nejen pro zpracování ropy a zemního plynu, ale i pro oblast petrochemie, chemie a energetiky. V běloruské rafinerii Naftan za více než 20 let spolupráce zrealizovala přes 20 projektů. Mezi největší patří výstavba jednotky atmosférické destilace AT-8, rekonstrukce hydrokraku a aktuálně dodávaná jednotka čištění zkapalnělých plynů od merkaptanů (MEROX). V ruské federaci se společnost UNIS prosadila výstavbou atmosférické destilace ropy AT-1 pro rafinerii Jenisej poblíž polárního kruhu, zpracováním dokumentace prováděcího projektu benzínového bloku pro rafinérii Antipinsk či nyní prováděnou realizaci projekčních prací komplexu výroby benzínu a nafty pro Novošachtinský petrochemický závod. V Iráku postavila jednotky na zvýšení produkce benzínu pro rafinérii Basra a nedávno dokončila prováděcí projekt pro novou rafinérii Kirkuk. Všechny tyto projekty otevírají společnosti nové obchodní cesty do zemí východní Evropy a oblasti Středního a Blízkého východu.

Pro zajištění komplexnějších služeb v energetickém sektoru se skupina UNIS v roce 2017 rozrostla o bývalou společnost Bilfinger Babcock CZ, s.r.o. Vznikl tak významný dodavatel v energetickém průmyslu vystupující pod názvem UNIS Power, s.r.o. Na začátku letošního roku se podařilo podepsat kontrakty na výstavbu nového energetického zdroje pro papírnu UPM Nordland v Dörpenu a modernizaci bloku 8 elektrárny pro ocelárnu Arcelor Mittal v Eisenhüttenstadtu. Oba dva projekty se nacházejí v Německu. Zatím poslední získanou zakázkou je dodávka kotelního ostrova pro kombinovaný cyklus s plynovou turbínou chemických závodů Borsodchem v Maďarsku.

K dalším oborům nespadajícím přímo do investiční výstavby, avšak neméně náročným na technickou zdatnost pracovníků patří:



„Divize letecká a pokročilého řízení“si za posledních patnáct let vybudovala domácí i světové renomé v oblasti civilního letectví. Zajišťuje komplexní služby v oblasti vývoje, výroby, testování a servisu produktů pro aplikace vyžadující vysokou míru spolehlivosti při extrémních provozních podmínkách. Vývoj produktů a související výzkumné aktivity jsou řešeny za podpory státních i evropských dotačních programů nebo v rámci mezinárodní spolupráce. Mezi nejúspěšnějšími produkty patří řídicí jednotky turbínových motorů První Brněnské Strojírny Velká Bíteš, a.s. nebo redundantní řídicí systémy leteckých motorů střední a velké kategorie typu FADEC spojený s modernizací letounů Antonov AN124-100 Ruslan.



Aplikace MES PHARIS® je využívána desítkami podniků jako Continental (resp. Vitesco Technologies Czech Republic), Bosch, LUKOV Plast či Sellier & Bellot. Jde o plnohodnotný výrobní informační systém pro kapacitní plánování, rozvrhování a řízení výroby, údržby a výrobní logistiky včetně sběru dat ze strojů. Pokrývá potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po zaskladnění produktu. Systém 24 hodin denně sleduje a řídí výrobu, sbírá data ze strojů (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky či přídavná zařízení) a všechny informace dlouhodobě ukládá a vyhodnocuje.



Pro produkt PHARIS® je aktuální strategickou aktivitou právě zahraniční obchod, který pokrývá projekt IPP (International Partnership Program). Jedná se o rámec, který zajišťuje podporu stávajících a akvizici nových partnerů v zahraničí, konkrétně v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Španělsku a Německu.



Společnost spolupracuje na vývoji nových technologií s vysokými školami a zapojuje se do vědecké činnosti také jako spoluřešitel evropských projektů. Zázemí nově vybudovaného vědeckotechnického parku VTP UNIS tvoří akreditované zkušební laboratoře pro provádění zkoušek podle mezinárodních standardů. Nabídka pokrývá zkoušky elektromagnetické kompatibility EMC, mechanické odolnosti, klimatické zkoušky a zkoušky HALT/ HASS.

Popřejme tedy brněnské společnosti mnoho zdaru při dalším rozvoji a šíření pozitivního povědomí o technické úrovni českých pracovníků.

UNIS, a.s.

Jundrovská 33, 624 00 Brno

+420 541 515 111

unis@unis.cz

www.unis.cz